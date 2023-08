90 Gemälde eines berühmten Weilheimer Malers werden versteigert - Bei 100 Euro geht‘s los

Online-Auktion

In Weilheim wurde er geboren, in Raisting gibt es ein eigenes Museum für seine Werke: Jetzt kommen 90 Gemälde von Otto Hellmeier unter den Hammer.

Weilheim/Raisting – Rund 90 Gemälde des 1908 in Weilheim geborenen Malers Otto Hellmeier stehen derzeit bei einer Online-Auktion des in Breitbrunn am Chiemsee ansässigen Kunstauktionshauses Gailer zum Verkauf. Die Werke – vor allem Stillleben und Landschaften – stammen aus drei Sammlungen, „die zufälligerweise zur selben Zeit ihren Weg zu uns fanden“, wie es in einer Pressemitteilung der Firma heißt. Darunter ist auch das wohl größte Format, das der Künstler schuf: „Baustelle an der Satelliten-Erdfunkstelle Raisting“ von 1968. Dieses Bild hing in der Ausstellung der Münchner Künstlergenossenschaft und wurde an den aktuellen Besitzer seinerzeit für 7800 Mark veräußert.

Otto Hellmeier: Erst Profi-Musiker, dann Profi-Maler

Das Auktionshaus beschreibt Hellmeier als „Mann zweier Musen“: Ausgebildet am Münchner Konservatorium, war er ein gefragter Klarinettist, der unter anderem in der Münchner Philharmonie und im Rundfunkorchester tätig war. Bei seinen zahlreichen Konzerten im In- und Ausland führte er stets seine Malutensilien mit sich – und auch als Künstler bildete er sich weiter, erst bei C. O. Müller, später bei Prof. Wilhelm Funk. Als die Nachfrage nach seinen Gemälden immer weiter wuchs, verlegte er sich gänzlich auf die Malerei.

Am liebsten malte er in der Natur rund um seine Wahlheimat Raisting

Zentrum von Hellmeiers künstlerischem Schaffen wurde die Landschaft um seine Wahlheimat Raisting. Zu jeder Jahreszeit fand man ihn malend in der Natur, bevorzugt mit dem Spachtel. „Einer neuen Strömung oder einem bestehenden Ismus der Kunst unterwarf er sich dabei nie“, so die Experten des Auktionshauses. „Er hatte seinen Malstil gefunden und sich diesem ganz und gar verschrieben.“

Seine Stiftung fördert die Bekämpfung von Krebs und Zuckerkrankheit

1996 starb Otto Hellmeier in Weilheim – wo er gesundheitlich angeschlagen ins Bürgerheim gezogen war. Zuvor hatte er noch die gemeinnützige „Stiftung Otto Hellmeier“ gegründet, welche die Bekämpfung der Krebs- und Zuckerkrankheit sowie das Andenken an Hellmeier fördert. Diese ist auch Träger des Otto-Hellmeier-Kulturhauses in Raisting, das den künstlerischen Nachlass des Stifters beherbergt und der Allgemeinheit zugänglich macht. Geöffnet wird das Kulturhaus aktuell „nach Bedarf ab vier Personen“, wie es auf der Website heißt (Absprache unter Telefon 08807/5570).

Die am 15. Juli begonnene Online-Versteigerung beim Auktionshaus Gailer – mit Motiven unter anderem aus Raisting, Weilheim, München, Venedig und vom Chiemsee – läuft bis zum 6. August. Alle Werke und nähere Informationen finden sich unter www.gailerauktionen.de. Die Startpreise sind zumeist mit 100 Euro angesetzt.