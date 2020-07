Brandrede einer Souffleuse auf Weilheims Freilichtbühne

Großer Auftritt für eine Souffleuse: Auf der Freilichtbühne des „Teatro Coronato“ an der Weilheimer Hochlandhalle ist ab 31. Juli Geheimnisvolles aus der Tiefe der Bühne zu erleben. Unter der Regie von Yvonne Brosch spielt Astrid Martiny fünfmal die Komödie „Anna sagt was“.

Weilheim – Sie spielen Stück für Stück, Abend für Abend eine wichtige Rolle im Theater und sind fürs Publikum doch stets unsichtbar: die Souffleusen, die in der Tiefe der Bühne sitzen und denjenigen einsagen, die auf der Bühne ihren Text vergessen haben. Dass das aber noch längst nicht alles ist, was Souffleusen zu stemmen haben, ist ab morgigem Freitag fünfmal auf der Freilichtbühne neben der großen Hochlandhalle zu sehen und zu hören. In „Anna sagt was“, einer Komödie von Peter Schanz, die Yvonne Brosch extra für Weilheims „Teatro Coronato“ inszeniert, tritt die Dame aus dem „Untergrund“ in den Blickpunkt.

Während einer Probenpause kommt Anna ins Erzählen. Es geht um die Marotten von Schauspielerinnen und Regisseuren, die Eigenarten von Bühnenhandwerkern, die Privatheiten der Kollegen – um so manches, das die einsame Zulieferin im Souffleurkasten wirklich zur Weißglut bringen kann. Gespielt wird Anna von der gebürtigen Nürnbergerin Astrid Martiny, die in den 1980ern als Model für internationale Firmen arbeitete und Choreografien für Modenschauen realisierte, ehe sie ihren Traum verwirklichte und Schauspielerin wurde.

Nach ihrer Ausbildung an der Berliner Schauspielschule „Die Etage“ war Martiny unter anderem festes Ensemblemitglied am Landestheater Coburg und schrieb für das Torturmtheater in Sommerhausen ein Stück in fränkischer Mundart. Bei den Weilheimer Festspielen war sie 2018 in Moliéres Komödie „George Dandin“ zu sehen.

Aufführungen von „Anna sagt was“

sind an folgenden Tagen jeweils um 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne neben der großen Hochlandhalle (bei Regen in der Halle): Freitag, 31. Juli (Premiere); Samstag, 1. August; Sonntag, 9. August; Sonntag, 16. August; Freitag, 4. September

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es ausschließlich unter Telefon 0152-56 57 03 59 oder E-Mail an info@stadttheater-weilheim.de. An der Abendkasse sind keine Karten erhältlich. Info: www.stadttheater-weilheim.de.