„Allen tut dieser Schritt sehr leid“: Aus für „Rolli-Gruppe“ des TSV

Zur letzten Sportstunde der „Rolli-Gruppe“ in der Röntgenhalle kamen auch Dieter Pausch (l.) und Björn Bartnik (r.) vom TSV-Vorstand. Außerdem auf dem Bild (v.l.) Gabriele Askamp, Wolfgang John, Gabi Zwiekopf, Kurt Sebovsky, Hannah Popp und Mathias Michel (es fehlt Waldtraud Bauer).

Jetzt fehlt ein „Aushängeschild“

Von Stephanie Uehlein schließen

Sport für Menschen mit Behinderung machte der TSV Weilheim mit seiner „Sportgruppe Rollstuhl“ möglich, die salopp „Rolli-Gruppe“ genannt wurde. Jetzt wurde diese aufgelöst – und das hat verschiedene Gründe, wie der bisherige Leiter, Wolfgang John, erklärt.

Weilheim – Vor der Coronazeit waren laut John sechs bis sieben Rollstuhlfahrer und drei Betreuer in der vor etwa sechs Jahren gegründeten Gruppe aktiv gewesen. Zuletzt seien es nur noch vier behinderte Sportler und zwei Ehrenamtliche gewesen – „wobei die Anwesenheit während der Sportstunden in letzter Zeit sehr unterschiedlich war“.

Die Gruppe litt John zufolge unter den „langen Ausfallzeiten“ während der Coronakrise sowie darunter, dass danach der Aufzug in der Röntgenhalle, wo die Sportstunden stattfanden, defekt war. Zudem seien bei den Mitgliedern alters- und krankheitsbedingte Einschränkungen aufgetreten. Teilweise sei es für die Teilnehmer schwierig gewesen, überhaupt zur Halle zu kommen.

Es war schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen

Der Beschluss, die Gruppe aufzulösen, sei einvernehmlich getroffen worden, sagt John. „Allen tut dieser Schritt sehr leid, da die ,Rollis‘ und ihre Betreuer mit Begeisterung und Spaß bei der Sache waren“, so der bisherige Gruppenleiter, „aber alle sehen ein, dass die Entscheidung früher oder später fallen musste.“ Der Versuch, neue Mitglieder zu gewinnen, sei auf wenig Resonanz gestoßen. Zwei Interessenten hat das Angebot laut John zwar gefallen, sie seien aber trotzdem irgendwann nicht mehr gekommen. Zwei weitere hätten Vorstellungen gehabt, die in den Stunden nicht erfüllt wurden. In der „Rolli-Gruppe“ sei zuletzt vor allem Tischtennis gespielt worden – ein Sport, der für Erfolgserlebnisse gesorgt habe.

Es wurde vor allem Tischtennis gespielt

Zur letzten Übungsstunde in der Röntgenhalle kamen auch Dieter Pausch und Björn Bartnik, erster und dritter Vorsitzender des TSV. Die Gruppe habe von den Verantwortlichen des Sportvereins seit ihrer Gründung „großartige Unterstützung“ erfahren, findet John. Er merkt an, dass Behindertensport eigentlich „ein Aushängeschild“ für den Verein sein sollte, der diesen Bereich nun nicht mehr im Programm hat (Reha-Sport wird jedoch noch angeboten).

Auch wenn sich die „Rolli-Gruppe“ jetzt aufgelöst hat: Die bisherigen Mitglieder wollen sich künftig zweimal im Jahr zum Essen treffen. Und John kündigt an, sich bei Bedarf auch um sie zu kümmern.

