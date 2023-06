Aus für „Schleichparker“ nahe dem Weilheimer Bahnhof

Parken an der Hangstraße in Weilheim wird eingeschränkt: Tagsüber dürfen Autos dort künftig nur noch vier Stunden stehen – außer am Wochenende.

Änderung an Hangstraße

Dass dort zu viele Bahnkunden den ganzen Tag lang ihre Autos abstellen, ärgert Anwohner schon lange. Deshalb schränkt die Stadt jetzt das Parken an der Hangstraße in Weilheim ein. Berufspendler haben dort künftig keine Chance mehr.

Weilheim – Der „Parkdruck“ im Bereich des Öferls und der Hangstraße westlich des Weilheimer Bahnhofs hat die städtischen Gremien schön öfter beschäftigt. Im Parkraumkonzept für die Stadt Weilheim empfahl der Gutachter schon 2017, die Hangstraße für Anwohnerparken zu reservieren. Einen entsprechenden Antrag der „Bürger für Weilheim“ (BfW) hat der Verkehrsausschuss des Stadtrates jedoch 2021 abgelehnt. Die Situation in der Straße habe sich seit Eröffnung des Parkhauses am Bahnhof und durch die Corona-Pandemie entspannt, hieß es damals, und sollte erst weiter beobachtet werden.

Autos von Bahnkunden schränken Parkmöglichkeit der Anwohner ein

Zwei Jahre später reichte die BfW-Fraktion nun erneut einen Antrag ein. Demzufolge hat sich die Lage wieder deutlich verschärft: Durch die Autos von Bahnkunden, die nicht das Parkhaus am Öferl nutzen, werde in der Hangstraße die Parkmöglichkeit für die Anwohner und deren Besucher eingeschränkt, erläuterte Fraktionssprecherin Brigitte Holeczek. Zwar sei ein reines Anliegerparken mit kostenpflichtigen Ausweisen für die Anwohner gewiss nicht in deren Interesse, befanden nun auch die BfW. Doch solle das Parken in der Hangstraße tagsüber zeitlich beschränkt werden, so die neue Forderung.

Anliegerparken ist nicht gewünscht

Das städtische Ordnungsamt bestätigte nach einer Ortsbesichtigung und „Rücksprache mit einigen Anwohnern“ die Darstellung der BfW. Werktags stünden meist Autos von rund 20 Berufspendlern in der Hangstraße, berichtete Abteilungsleiter Walter Weber: Ankunft meist vor 8 Uhr, Rückkehr zwischen 17 und 18 Uhr. „Man kann die Uhr danach stellen“, habe ein Anwohner gesagt. Ein Anliegerparken allerdings sei nicht gewünscht, erfuhr Weber direkt vor Ort.

So beschloss der Verkehrsausschuss nun einstimmig, was die BfW vorschlugen und auch das Ordnungsamt empfahl: Werktags zwischen 8 und 18 Uhr wird das Parken an der Hangstraße auf vier Stunden begrenzt – mit Parkscheibe. Anwohner würden dadurch nur unwesentlich eingeschränkt, wie es hieß, „da Garagen- und Stellplätze auf den Grundstücken vorhanden sind“. Von 18 Uhr bis 8 Uhr morgens gilt weiterhin freies Parken ohne Parkscheibe, ebenso an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Weber: „Somit wird eine deutliche Entlastung der Parkmöglichkeiten für die Anwohner und deren Besucher in der Hangstraße entstehen.“

Im Parkhaus am Bahnhof scheint ausreichend Platz zu sein

Funktionieren könne das nur, „wenn im Parkhaus überhaupt noch Kapazität ist“, merkte ÖDP-Vertreter Roland Bosch an. Das habe man nicht explizit überprüft, antwortete der Ordnungsamt-Leiter, „aber augenscheinlich ist da immer noch Platz“. Die neue Regelung sei „für alle eine gute Lösung“, meinte Roland Schwalb (BfW). Das sah auch Klaus Gast (CSU) so, zumal kein großer Verwaltungsaufwand entstehe. „Das kann sich vielleicht bewähren“, so Gast weiter, „und Vorbild für andere Stellen sein“.