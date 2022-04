Aus für Turnhallenpläne am Weilheimer Gymnasium - jetzt soll das Hallenbad abgerissen werden

Von: Sebastian Tauchnitz

So war der Turnhallenbau ursprünglich geplant. Danach wurde wieder und wieder geändert, nachgebessert und verteuert. Und jetzt wurde das Vorhaben ganz beerdigt. © Foto: Archiv

Der geplante Neubau der 2+1-Turnhalle am Weilheimer Gymnasium ist mit sofortiger Wirkung gestrichen. Stattdessen hat die Stadt Weilheim jetzt die Wahl zwischen zwei ausgesprochen unangenehmen Varianten.

Landkreis – 1,2 Millionen Euro hat der Landkreis Weilheim-Schongau für die Planung und die zahlreichen Um- und Erweiterungsplanungen für die neue 2+1-Turnhalle am Weilheimer Gymnasium ausgegeben. Geld, das man jetzt abschreiben kann. Denn der Kreisausschuss hat bei seiner Sitzung am Montag klar festgelegt, dass diese Planungen nicht mehr weiterverfolgt und keinesfalls realisiert werden sollen.

Der Grund ist einfach: Der ohnehin schon sündhaft teure Bau droht noch einmal deutlich teurer zu werden. Die KfW-Förderung, die man mit 1,3 Millionen Euro fest geplant hatte, fällt weg. Dazu kommen, wie Florian Steinbach, Leiter der Liegenschaftsverwaltung beim Landkreis, im Ausschuss ausführte, „die höchsten Baukostensteigerungen seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts“. Am Ende würde die bislang geplante 2+1-Halle mit Solarfassade und Wärmepumpe mindestens 15,8 Millionen Euro kosten, rechnete Steinbach vor. Nach Abzug der verbleibenden Fördermittel und des Anteils, den die Stadt Weilheim tragen müsste, würden am Landkreis 9,9 Millionen Euro hängen bleiben.

Zwei der vier Varianten wurden gleich ausgeklammert

Die Verwaltung hatte verschiedene andere Varianten durchgerechnet – sowohl mit Blick auf die Gesamtkosten als auch auf den Anteil des Landkreises. Ließe man die Wärmepumpe und die PV-Fassade weg, ließen sich rund 800 000 Euro sparen. Die Einsparung würde aber durch höhere Energiekosten wieder aufgefressen. Diese Variante wurde umgehend abgelehnt.

Reißt man das Bestandsgebäude ab und baut statt einer 2+1 nur eine normale Zweifachhalle, würden sämtliche Fördermittel wegfallen, weil das nicht dem tatsächlichen Bedarf von drei Hallen entsprechen würde. Die absurde Konsequenz: Die Gesamtkosten wären mit 13,7 Millionen Euro zwar niedriger, der Kreisanteil würde mit 11,9 Millionen Euro aber noch höher ausfallen als bei der „großen“ Variante.

Hallenbad müsste noch heuer abgerissen werden

Am Ende blieben zwei Varianten übrig. Denkbar wäre, eine standardisierte Dreifachhalle am Sportzentrum zu errichten. Das würde 12,1 Millionen Euro kosten, von denen der Landkreis nach Abzug der Fördermittel und des städtischen Anteils 8,4 Millionen Euro tragen müsste. Der Wermutstropfen für die Stadt Weilheim: Am Sportzentrum ist nur Platz für die neue Dreifachhalle, wenn vorher das Hallenbad abgerissen wird. „G9 kommt 2025 und damit auch der Bedarf für zusätzliche Turnhallenkapazitäten“, sagte Kreiskämmerer Norbert Merk. Wenn die Stadt diesen Weg mitgehen wolle, „dann muss das Hallenbad heuer noch geschlossen und abgerissen werden“.

Sollte die Stadt das nicht wollen, bleibt nur noch Variante 4: Die Sanierung der bestehenden beiden Turnhallen. Die sind eigentlich zu kurz, um sinnvoll genutzt werden zu können, die Sanierung birgt Risiken. Aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr gibt es heuer auch großzügige Fördermittel für die Sanierung. Bei, wie Florian Steinbach sagte, „großzügig und mit 20 Prozent Sicherheitspuffer“ kalkulierten Kosten wären für die Sanierung 9,6 Millionen Euro fällig, von denen der Landkreis 6,3 Millionen Euro tragen müsste.

Mehrheit argumentiert für die billigste Lösung

Kreiskämmerer Merk stellte vor Beginn der Debatte noch einmal klar, dass die drei Millionen Euro, um die die Kosten der Ursprungsvariante steigen würden, ausschließlich über eine Neuverschuldung finanziert werden könnten. Und dabei würden dann die Eckwerte, die sich der Kreistag selbst gegeben hat, schon heuer gerissen.

Peter Ostenrieder (CSU/Peiting) machte sich für den Abriss des Hallenbades stark: „Die Halle muss über kurz oder lang ohnehin weg. Und Weilheim wird sich kein neues Schwimmbad leisten können.“ Baue man dort eine normale Dreifachhalle ohne Schnickschnack – „man muss nicht mit jedem Hasenstall einen Schönheitspreis gewinnen“ – sei allen gedient.

Jetzt sind die Weilheimer am Zug

Dieter Pausch, Chef des TSV Weilheim, der Rederecht im Ausschuss bekam, meinte: „Das ist ein schwarzer Tag für den Sport in Weilheim.“ Markus Kunzendorf (ÖDP/Oberhausen) entgegnete, man müsse die neuen Realitäten anerkennen und sprach sich für die Sanierungsvariante aus. Genauso wie Michael Marksteiner (Freie Wähler/Weilheim), Frank Zellner (CSU/Peißenberg) und Markus Bader (SPD/Rottenbuch).

Am Ende verständigte man sich darauf, die Planungen für die große Halle sofort zu stoppen und vor dem Mai-Kreistag mit der Stadt Weilheim zu sprechen. Dann soll entschieden werden, ob saniert wird oder das Hallenbad für die neue Halle weicht.

