Mit Azubis durchs Krankenhaus: Wie angehende Pflegefachkräfte für den Beruf fit gemacht werden

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Wie eine Infusionslösung vorbereitet wird, lernen Pflegefachschüler im zweiten Lehrjahr. Julia Tölgyesi ist mit ihrer Ausbildung schon fast fertig – in wenigen Wochen stehen ihre Abschlussprüfungen an. © Ralf Ruder

Ohne Pflegekräfte würde in unserer Gesellschaft vieles nicht funktionieren. Wir haben zwei junge Frauen aus der Region begleitet, die sich zur Pflegefachkraft ausbilden lassen – und die sich keinen besseren Beruf vorstellen können.

Landkreis – Auf Station 3 des Weilheimer Krankenhauses wuseln weiße und blaue Kittel durch die schmalen Gänge. Immer wieder piepst es, Ärztinnen und Pfleger tauschen Patienteninformationen aus und werfen Blicke in die belegten Zimmer. In einem der hinteren Räume verschwindet die angehende Pflegefachfrau Julia Tölgyesi. Die 27-Jährige hat die Haare zum Pferdeschwanz gebunden, trägt einen weißen Kittel und schlüpft mit den Händen in blaue Latexhandschuhe, bevor sie eine frische Infusion vorbereitet. Dafür piekst sie mit einer Spritze in eine gläserne Ampulle, zieht die medizinische Flüssigkeit aus dem Fläschchen und drückt sie anschließend in den Infusionsbeutel. Über einen Schlauch rinnt die Lösung tröpfchenweise nach unten. Tölgyesi desinfiziert das Ende der Infusionsleitung und stöpselt sie an die Nadel, die sie einer Patientin am Unterarm gelegt hat.

„Das Vorbereiten einer Infusionslösung lernen die Auszubildenden ab dem zweiten Lehrjahr“, erklärt Simone Klausmann, Praxisanleiterin an der Berufsfachschule für Pflege in Schongau. Die 44-Jährige steht neben Tölgyesi und beobachtet die Handgriffe der jungen Frau. Als Praxisanleiterin ist Klausmann für den praktischen Teil der Ausbildung zuständig. Sie geht mit den Schülern die Aufgaben und Themenbereiche durch, die zuvor theoretisch im Unterricht behandelt wurden, plant die Abläufe und lässt sie das Gelernte am Patienten anwenden. „Auf die Theorie folgt die Praxis“, fasst es die 44-Jährige zusammen. „Damit die Schüler berufliche Handlungskompetenz erlangen.“



Ausbildug zur Pflegefachkraft wurde vor drei Jahren grundlegend reformiert

Julia Tölgyesi erledigt ihre Arbeit konzentriert und schnell. So, wie sie es in ihrer Ausbildung gelernt hat. Die 27-Jährige ist im dritten Lehrjahr zur Pflegefachkraft, in wenigen Wochen stehen ihre Abschlussprüfungen an. „Da bin ich schon ein bisschen nervös“, gesteht die Pollingerin. Die Tage vor der Prüfung nutzt sie, um sich mit den Praxisanleiterinnen auf die Aufgaben vorzubereiten, die abgefragt werden. Die Körperpflege eines Patienten wird genauso Bestandteil der praktischen Prüfung sein wie die Kommunikation mit dem Menschen, die Planung und das Durchführen von Maßnahmen sowie die Dokumentation der Schritte. Mit einem Probeexamen nehmen sich die Ausbilderinnen einen Tag lang Zeit, um mit den Schülern vor der Prüfung noch einmal alles zu üben.



Erst seit drei Jahren ist die Praxisanleitung fest in der Pflegeausbildung verankert. Zwar sei sie schon immer Teil der Lehre gewesen, erzählt Klausmann, aber erst jetzt „ist sie gesetzlich vorgeschrieben“. Die Änderung passierte, als man im Zuge des neuen Pflegeberufegesetzes die gesamte Pflegeausbildung neu aufrollte: Die Ausbildung zum Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfleger wurde zum 1. Januar 2020 in den Beruf der Pflegefachkraft vereint. Aus drei mach eins.



Kristina Richter ist im zweiten Ausbildungsjahr. Sie weiß schon lange, dass die Pflege das richtige für sie ist. © Ralf Ruder

Klausmann sieht in diesem generalistischen Konzept eine Chance, um die Branche zu stärken und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Der generalistische Gedanke lautet Kooperation statt Konkurrenz“, sagt sie. „Die Aufgaben in der Pflege werden immer größer, und um sie zu schaffen, müssen wir Hand in Hand gehen.“



100 Ausbildungsplätze stehen bei der Schongauer Pflegefachschule jährlich zur Verfügung. Auf Messen, eigenen Events und über die Sozialen Netzwerke bemüht sich die Krankenhaus GmbH um möglichst viel Nachwuchs, was zu fruchten scheint. „Wir sind vergleichsweise gut aufgestellt“, sagt Klausmann. Zum Glück, denn: „Azubis sind unser Kapital.“



Kristina Richter ist im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau. Die 19-Jährige hat gerade Blockunterricht hinter sich und ist nun für einen praktischen Teil im Weilheimer Krankenhaus eingesetzt. Vor ihr sitzt eine Patientin, der sie einen Wundverband am Unterarm anlegen soll. In Reichweite liegen die nötigen Utensilien, die sie sich zurechtgelegt hat: Salbe, Mullbinden, Verband, medizinisches Klebeband. Hinter der Auszubildenden steht Sandra Popp. Sie ist Krankenschwester auf Station 5 des Weilheimer Krankenhauses und ebenfalls Praxisanleiterin. Mit der 19-Jährigen geht sie die Schritte durch, die es beim Verband-Anlegen zu beachten gilt.



Schüler lernen theoretisch und praktisch – Herausfordernd ist die Arbeit mit Menschen

Popp schnappt sich dafür drei Mullbinden und klappt sie so auf, dass sie sich in der Größe verdoppeln. Dann legt sie sie auf dem Tischchen nebeneinander und lässt ihre Kanten überlappen, sodass die drei Quadrate zu einem länglichen Rechteck werden. Nun soll die Auszubildende bei der Patientin nachfragen, ob sie auf die Salbe allergisch reagieren könnte. Als das verneint wird, gibt Richter die Creme auf die Mullbinden, legt sie behutsam auf den Arm und umwickelt das Ganze mit einem Verband. Richter fragt freundlich nach, ob der Verband zu fest oder zu locker sitze, und fixiert ihn zum Schluss mit einem Klebestreifen.



Kristina Richter ist anzumerken, dass ihr der Job Spaß macht. Dass sie nach ihrem Schulabschluss an der Mittelschule in Weilheim die Ausbildung zur Pflegefachfrau machen will, wusste die junge Frau aus Oberhausen schon eine Weile. „Während der Schulzeit habe ich schon ein Praktikum im Krankenhaus gemacht“, erzählt sie lächelnd. „Das hat mir gut gefallen.“ Herausfordernd sei für sie der Umgang mit den Patienten. Jeder Mensch sei verschieden und habe andere Bedürfnisse, sagt sie. In welcher Abteilung sie nach ihrer Ausbildung einmal arbeiten möchte, weiß Richter noch nicht. „Ich bin offen für alles.“



Möglichst viele Einblicke in verschiedene Fachbereiche schaffen

Die Schüler lernen in Blöcken: Zwischen den Wochen an der Berufsschule werden sie einige Zeit am Stück in den Einrichtungen eingesetzt. Für die Pflichteinsätze geht es etwa zur Akutpflege ins Krankenhaus, zur Langzeitpflege ins Seniorenheim oder in die psychiatrische Versorgung. Weitere Einsätze sind auch auf der Intensivstation oder der Notaufnahme möglich.



Um das Angebot der Ausbildung gemäß des generalistischen Konzepts möglichst breit aufzustellen, hat sich die Krankenhaus GmbH vor nicht allzu langer Zeit dem Ausbildungsverbund Oberland angeschlossen. Zu den Mitgliedern dieses Verbunds gehören auch die Ökumenische Sozialstation Oberland, die Heimerer Schule Schongau, die Berufsfachschule für Pflege in Schongau sowie das Altenheim der Heilig-Geist-Spital-Stiftung. Die Zusammenarbeit mit den Partnern ermögliche es den Auszubildenden, im Laufe ihrer Lehre in verschiedenen Einrichtungen eingesetzt zu werden, erklärt Simone Klausmann. So lernen die Azubis möglichst viel kennen und gewinnen auch ein größeres Verständnis für andere Fachbereiche, was wiederum die ganze Branche stärken kann.



Die Dokumentation am Computer nimmt viel Zeit ein – „großer Part unserer Arbeit“

Ein Aspekt, der auch im Alltag einer Pflegefachkraft nicht mehr wegzudenken ist, ist die Digitalisierung. „Die Dokumentation hat einen großen Part unserer Arbeit eingenommen“, sagt Lisa Speckmaier. Sie ist Krankenschwester und ebenfalls als Praxisanleiterin am Weilheimer Krankenhaus tätig. Zusammen mit ihrer Schülerin Julia Tölgyesi sitzt sie in einem kleinen Zimmer auf Station 3 und gibt Daten am Computer ein. Auf dem Bildschirm vor ihnen ist das Foto einer Wunde zu sehen, daneben ein Eingabefeld für den Text. Die Frauen schauen sich das Bild genau an, ziehen die Größe der Wunde nach und geben die entsprechenden Zahlen in das Dokument ein.



Jede einzelne Wunde müsse versorgt, fotografiert und am PC ausgemessen werden, erklärt die Praxisanleiterin. Das entspreche dem Expertenstandard für chronische Wunden, an den sich das Pflegepersonal halten muss. „Die Dokumentation ist auch Teil der Abschlussprüfung“, sagt Tölgyesi.



Arbeiten in der Notaufnahme: „Jeden Tag passiert etwas anderes“

Bis zu ihrem dritten Lehrjahr hat die 27-Jährige im Benedictus Krankenhaus Tutzing gearbeitet. Weil Weilheim näher an ihrem Wohnort Polling liegt, habe sie gewechselt. Bereuen tut sie diesen Schritt nicht. „Ich finde, wir bekommen hier eine gute Ausbildung“, sagt Tölgyesi. Sie habe früh Verantwortung übernehmen dürfen, könne bei Problemen aber immer jemanden fragen. „Man wird hier nicht ausgenutzt oder allein gelassen“, sagt die Schülerin.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.



Nach ihrer Ausbildung möchte Tölgyesi in der Notaufnahme arbeiten. „Ich hab mich dort beworben und hatte schon das Bewerbungsgespräch. Ich muss jetzt nur noch die Prüfungen bestehen“, sagt sie schmunzelnd. Zwei Wochen habe sie bereits in der Notaufnahme gearbeitet. Da sie schon früher als Rettungssanitäterin unterwegs war, ist ihr das schnelle Handeln in Notsituationen nicht fremd. Ihr gefällt, dass die Arbeit dort so abwechslungsreich ist. „Jeden Tag passiert etwas anderes.“