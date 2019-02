Souverän hinter dem Steuer

Nicht die Orientierung verlieren, den großen Bus durch enge Straßen manövrieren und Fahrgäste pünktlich von A nach B bringen? Für Andreas Buchholz und Alexander Sappl kein Problem. Beide machen eine Ausbildung beim „Regionalverkehr Oberbayern“ in der Niederlassung in Weilheim.

Weilheim – Am meisten Respekt hatte Andreas Buchholz, 20, tatsächlich vor dem Busfahren selbst. „Wenn man vor dem Bus steht, denkt man sich schon erst einmal ,Wow’. Den soll ich jetzt fahren?“, erinnert er sich. Im September 2017 begann er seine Ausbildung als Berufskraftfahrer beim „Regionalverkehr Oberbayern“ (RVO) in der Niederlassung West in Weilheim. Damals besaß der Murnauer noch nicht einmal den Autoführerschein.

Ein Hindernis war das für RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer nicht. „Generell lernen unsere Azubis nicht nur Busfahren“, erklärt er, „zur Ausbildung gehört noch viel mehr.“ Das erste Lehrjahr verbringen die Azubis mit administrativen Aufgaben. Ans Busfahren selbst geht es erst im zweiten Lehrjahr. „Der Busführerschein kostet 10 000 Euro, die wir vom Betrieb übernehmen“, so Kreutzer, „deshalb wollen wir uns sicher sein, dass es passt.“ Etwa 100 Fahrstunden absolvierte Buchholz mit dem Fahrlehrer, bis er die Prüfung machte.

Doch nicht nur der Führerschein ist teuer. Auch das „Arbeitswerkzeug“, wie es der Niederlassungsleiter nennt, ist kostspielig: Etwa 250 000 Euro ist jeder der roten Busse, die Buchholz nun regelmäßig fährt, Wert. „Alleine fahren ist schon noch einmal etwas ganz anderes als in der Fahrschule“, sagt er, „aber man wird nach und nach herangeführt.“

Ein wenig Bammel hatte auch Alexander Sappl, 22, aus Weilheim vor den ersten Fahrten. Er ist mittlerweile im dritten Ausbildungsjahr zur „Fachkraft im Fahrbetrieb“ und regelmäßig an vielen verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt: in der Verwaltung, in der Werkstatt, im Beschwerdemanagement – aber natürlich auch hinter dem Steuer. „Es ist schon eine große Verantwortung“, sagt er, „schließlich fährt man Personen herum.“ Auch den Kundenkontakt stellte er sich zu Beginn der Ausbildung nicht immer einfach vor. „Wie trete ich auf, gerade bei Problemen? Da muss man erst einmal reinkommen“, sagt er.

Laut Kreutzer haben beide Auszubildenden bislang jedoch jede Herausforderung mit Bravour gemeistert: „Wir sind höchst zufrieden mit unseren Auszubildenden. Sie gehen toll mit den Kunden um – und auch das Fahren bereitet ihnen keine Probleme.“ Ihm und Teamleiter Frank Ploner sei es besonders wichtig, auf individuelle Stärken einzugehen. „Jeder tickt anders“, sagt Kreutzer, „deshalb wollen wir die Ausbildung flexibel gestalten.“

Auch wenn das Unternehmen aktuell keine konkreten Nachwuchssorgen hat, merkt der Niederlassungsleiter, dass es zunehmend schwieriger wird, geeignete Bewerber zu finden: „In der Region herrscht Vollbeschäftigung – und bei diesem Beruf ist es nun mal nicht so, dass man nur von 8 bis 16 Uhr mit dem Cappuccino in der Hand am Schreibtisch sitzt.“ Gerade die Arbeit im Schichtdienst sei für viele junge Leute wenig attraktiv.

Alexander Sappl ist schon zu Schulzeiten über ein Orientierungspraktikum zum RVO gekommen. Nach dem Abitur war für ihn klar, dass es nicht zum Studieren, sondern in den Betrieb geht. „Ich hatte schon immer ein Faible für Fahrzeuge – angefangen bei der elektrischen Modelleisenbahn“, sagt er. Andreas Buchholz wurde der Berufswunsch praktisch in die Wiege gelegt: Auch sein Vater arbeitet als Busfahrer für den RVO. Der 20-Jährige begann die Ausbildung nach der Mittleren Reife. „Es ist dann schon noch mal etwas Besonderes, wenn man Fahrgäste im gleichen Alter herumfährt“, sagt er, „aber ein Autoritätsproblem hatte ich nie.“

Wichtiger als der Schulabschluss ist Kreutzer allerdings, dass die Auszubildenden ins Team passen und mit dem Umgangston im Betrieb, in dem 120 Männer und fünf Frauen arbeiten, zurechtkommen. Dieser sei „herb, aber freundlich“. Auch Bewerber von der Mittelschule oder Förderschule hätten Chancen: „Bei uns kommt es auf den Menschen an – und nicht darauf, wie gut man Bruchrechnung beherrscht.“

Bewerben

können sich Interessenten bei der RVO-Niederlassung Weilheim noch für den Ausbildungsbeginn im September 2019. Auch für 2020 bietet der Betrieb Stellen an.

Nähere Infos gibt es bei Teamleiter Frank Ploner, Tel. 0881/9247717.