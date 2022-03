18 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche: Weilheimer Ehepaar opfert sich für die Ukraine auf

Außergewöhnliche Hilfsaktion

Von Boris Forstner schließen

Nach der erfolgreichen Flucht aus dem ukrainischen Kriegsgebiet haben Felix Schimke-Klubuk und seine Frau Myroslava von Weilheim aus eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt – mit lebensrettenden Medikamenten und speziellen Notfall-Gerätschaften für Kriegsverletzungen. Von der Hilfsbereitschaft sind sie überwältigt.

Weilheim – Ein kleiner Tisch mit Stühlen, eine mobile Dusche, eine Kaffeemaschine, in der Ecke ein Stapel medizinischer Hilfsgüter – die Zentrale einer erfolgreichen Hilfsaktion stellt man sich anders vor. Im Vorraum schaut es noch wüster aus, da wurde schon mit der Sanierung begonnen – schließlich hatte Schimke-Klubuk vor, in den Räumen hinter dem Rund-um-die-Uhr-Supermarkt „Pölti“ in der Pöltner Straße eine Galerie zu eröffnen. „Aber das haben wir alles gestoppt, wir arbeiten jetzt 18 Stunden täglich sieben Tage die Woche nur noch für die Hilfsaktion“, so der 33-Jährige.

Seine kompletten Ersparnisse, unter anderem die Entschädigung für die Enteignung seiner Baustoffforschungs-Firma in der Ukraine, hat Schimke-Klubuk bereits investiert, sein Auto verkauft. Doch der Erfolg der Hilfsaktion macht ihm Mut: „Mittlerweile gehen täglich zwei 7,5-Tonner mit unseren Hilfsgütern nach Kiew raus.“

Spezialisiert auf Medikamente, OP-Material und Antibiotika

Von Anfang an haben sie auf spezielle Hilfe gesetzt, die andere nicht unbedingt liefern können, etwa spezielle Medikamente, OP-Material und Antibiotika. Dafür bildet das Ehepaar ein perfektes Duo: Er der Unternehmer mit vielfältigen Kontakten, sie die Kinderärztin aus Kiew, die per Satellitentelefon zweimal täglich Kontakt mit ehemaligen Kollegen in den den Krankenhäusern der ukrainischen Hauptstadt hält und so genau weiß, was vor Ort benötigt wird. „Meist kaufen wir in Polen ein, weil es dort billiger ist“, sagt Schimke-Klubuk.

Doch wenn es beispielsweise um spezielle Mittel wie Tranexaminsäure geht, ein blutstillendes Mittel, das bei schweren Verletzungen zum Einsatz kommt, schaut er sich online auch in den USA und China um. „Es geht um Sachen, die in großen Mengen schwer zu beschaffen sind, aber dringend benötigt werden. Ich glaube, wir sind europaweit eine der wenigen Hilfsaktionen, die so etwas regelmäßig bewerkstelligen können“, so Schimke-Klubuk.

Transporterfahrer wurde bei Hilfslieferung angeschossen

Anfangs hatten sich seinen Angaben zufolge noch zwei private Transporter regelmäßig von der polnischen Grenze auf den Weg nach Kiew gemacht, doch spätestens zu dem Zeitpunkt, als sie einmal auf der Rückfahrt von russischen Truppen beschossen wurden und ein Fahrer verletzt wurde, war dem 33-Jährigen klar, dass das so nicht weitergehen kann. Seitdem setzt er auf das ukrainische Militär: „Wir bringen das Material an, übergeben es, und die bringen es auf ihren geheimen Routen ans Ziel. Das klappt super“, sagt Schimke-Klubuk.

Dank der täglichen Telefonate mit den dutzenden Helfern in der Kette nach Polen und der Ukraine wissen er und seine Frau auch, dass die Ware ankommt. Damit die Spender das ebenso erfahren, haben sie einmal eine „Tracing-Lieferung“ abgeschickt, also die Pakete mit Zetteln beklebt und beim jeweiligen Umschlagpunkt fotografieren oder filmen lassen. Denn die Hilfe aus Weilheim und Umgebung ist enorm: „Wir dachten, dass die Menschen vielleicht zehn bis 50 Euro spenden, aber viele haben viel mehr gegeben – im Schnitt 500 Euro, die größte Einzelspende waren 5000 Euro“, sagt Schimke-Klubuk beeindruckt. „Ich habe das Gefühl, ich würde schon ewig in Weilheim wohnen.“

Arzneien für Kinder retteten bereits zahlreiche Leben

Es gibt einzelne positive Geschichten, wie die erste gekühlte Lieferung, die in einem Kinderkrankenhaus in Kiew ankam und deren Medikamente 60 Kindern mit Wundstarrkrampf das Überleben gesichert habe, oder der erste herztransplantierte Bub der Ukraine (14), dem man die nötigen Arzneien gegen die Abstoßungsreaktion besorgen konnte. „Aber die Arbeit hört nicht auf, bis der Krieg aus ist“, sagt Schimke-Klubuk.

Ganz oben auf der Liste steht derzeit, die ukrainischen Milizen mit Erste-Hilfe-Sets auszurüsten, außerdem habe man eine Ladung Tourniquet weggeschickt, um etwa nach einem Granatentreffer abgetrennte Gliedmaßen abbinden zu können. „Da geht es um Sekunden, da kann jedes Stück Leben retten“, sagt Schimke-Klubuk. Und das ist das Ziel, dem das Ehepaar derzeit alles unterordnet.

Weitere Infos

zur Spendenaktion finden sich am „Pölti“ in Weilheim oder im Internet unter tinyurl.com/2p88cek7. Spenden sind möglich an Myroslava Klubuk, IBAN DE45200411550174308700, Verwendungszweck: „Leben retten“

