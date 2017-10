Ausstellung: „Älter werden im Landkreis“

Wo finden ältere Menschen mit ihrem speziellen Beratungsbedarf im Landkreis Hilfe? Antworten auf diese Frage gibt eine Ausstellung im Landratsamtsgebäude an der Stainhartstraße in Weilheim.

Weilheim –„Älter werden im Landkreis Weilheim-Schongau“ ist die fünfteilige Ausstellungsreihe betitelt, deren erster Teil jetzt im Foyer des Landratsamts-Gebäudes an der Stainhartstraße 7 in Weilheim zu sehen ist. In der Broschüre, die die Ausstellung begleitet, ist von einem „Thema, das uns alle angeht“, die Rede.

Der erste Teil der Ausstellung, die von Landrätin Andrea Jochner-Weiß eröffnet und von Sozialamtsmitarbeiter Josef Schelle bei der Eröffnung kommentiert wurde, ist mit dem Titel „Rat und Hilfe“ überschrieben. Schelle berät in der Betreuungsstelle zu den Themen „Vorsorgevollmachten“ sowie „Betreuungs- und Patientenverfügungen“. Wer vermeiden wolle, dass bei möglichen, altersbedingten Problemen ein gesetzlich bestellter Betreuer die notwendigen Entscheidungen fällt, müsse sich rechtzeitig um die Erstellung einer Vorsorgevollmacht kümmern, die Ehepartnern oder Angehörigen die Handlungsvollmacht einräumen könne. Das Sozialamt erstellt und beglaubigt Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.

Die Ausstellung stellt Fragen zur Rente, gibt Eingangsinformationen über mögliche Wohngeldansprüche, führt die Ansprechpartner für Senioren aller Landkreisgemeinden auf und spricht die Frage der Grundsicherung im Alter an. Alle Themen werden aber nur angerissen. So ist die Ausstellung wohl eher als Appell zu verstehen, die Beratungskompetenzen des Sozialamtes und anderer Institutionen wie Caritas und Diakonie zu nutzen.

