„Autofreier Sonntag“ in Weilheim?

So soll es am 10. September keinesfalls in Weilheim aussehen - wenn es nach dem Klimaausschuss des Stadtrates geht. © Gronau (Archiv)

Am 10. September, dem letzten Sonntag der Sommerferien, sollen in Weilheim alle Räder stillstehen – zumindest die der Autos. Denn der Klimaausschuss des Stadtrates empfiehlt der Stadt und den Bürgern eine Teilnahme am dritten „Autofreien Sonntag“.

Weilheim – Initiator ist die Fürstenfeldbrucker Initiative „Ziel 21“. Im Juni/Juli wird die Energiewende Oberland einen Runden Tisch mit allen interessierten Teilnehmern durchführen. Dabei soll auch diskutiert werden, wie man die Zukunft des „Autofreien Sonntags“ auf eine größere und gemeinsame Organisationsebene heben kann.

In der zweiten Sitzung des Klimaausschusses in diesem Jahr skizzierte Katharina Segerer, die Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim, das Konzept des kommenden autofreien Tages. Das oberste Gebot laute: keine Sperrungen, kein Wettbewerb, kein Muss. „Es soll“, so Segerer, „keine Atmosphäre des Verbots entstehen, sondern lediglich ein Klima des Anreizes.“ Ziel sei, dass freiwillig für einen Tag auf das Auto verzichtet wird. „Deshalb wird flächendeckend auf niedrigschwellige Angebote gesetzt.“

Radler sollen für Getränke im Biergarten weniger zahlen

Vorschläge von Seiten der Initiatoren, die die Veranstaltung bayernweit ausweiten wollen, sind bisher etwa Biergärten, in denen teilnehmende Betriebe das Bier günstiger anbieten, wenn man mit dem Rad anstelle des Autos kommt. Es könnte auch eine Sternfahrt zum Schloss Seefeld geben, mit der Option auf einen anschließenden gemeinsamen Kinobesuch (Fahrradfilm). Auch ein kostenloser Schnuppertag beim ÖPNV ist im Gespräch. Außerdem sollen Politiker und Prominente gewonnen werden, um an diesem Tag mit gutem Beispiel „voranzufahren“.

Jeder kann Aktionen zum „Autofreien Sonntag“ anmelden

Jede und jeder – Organisationen, Vereine, Einzelpersonen – kann im Rahmen des „Autofreien Sonntags“ eine Veranstaltung zur Förderung der „autofreieren Mobilität“ anmelden. In der Ausschussvorlage heißt es: „Wer Veranstaltungen anbieten, organisieren oder vorschlagen kann, darf alles gerne in die Hand nehmen oder sich an die Organisatoren von Ziel 21 wenden.“

Klimaausschuss empfiehlt Stadt und Bürgern einstimmig die Teilnahme

Weilheims Klimaausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, Stadt und Stadtgesellschaft zu empfehlen, an dem Tag teilzunehmen. Gerd Ratter (ÖDP): „So ein Tag kann schon was bringen.“ Claus Reindl (BfW): „Bringt die Menschen zum Nachdenken.“ Manuel Neulinger (Grüne), der Verkehrsreferent des Stadtrates, meinte zwar, dass freiwillige Appelle gar nichts bringen und so ein Tag eher keinen nachhaltigen Effekt habe, aber: „Es ist trotzdem gut, wenn einen Tag weniger Auto gefahren wird.“

3. Bürgermeister Alfred Honisch (Grüne) wollte wissen, was auf die Stadt an Forderungen zukommt. „Es ist ein bisschen mehr Aufwand für die Verwaltung“, antwortete Vizebürgermeisterin und Sitzungsleiterin Angelika Flock (CSU). Denn, so Klimaschutzmanagerin Segerer, „wir sind die Kontaktstelle in Weilheim“. Externe Kosten entstünden für die Stadt nicht.

Ralf Scharnitzky