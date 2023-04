Autoren-Paar aus Weilheim führt in faszinierende Landschaften

Von: Magnus Reitinger

Claudia Hanke beim Erkunden der Landschaft, die sie mit ihrem Partner Reinhold Lehmann in ihrem neuen Wanderführer vorstellt – im Dreieck zwischen Inn, Salzach und österreichischer Grenze. © Lehmann/Hanke

Gleich zwei große Leidenschaften von Claudia Hanke und Reinhold Lehmann aus Weilheim mündeten jetzt in ein gemeinsames Buch: das Wandern und die Geologie. Mit viel Hintergrundwissen laden sie ein, faszinierende Landschaften zu entdecken.

Weilheim – Sie haben die Welt gesehen. Und sie lieben, was ganz nah liegt. Fernreisen und Fernwanderungen führten Reinhold Lehmann und Claudia Hanke durch Asien, Afrika oder Südamerika. Aber nicht minder begeistert erkunden und genießen sie ihre Wahlheimat. Vor elf Jahren schon hat Lehmann mit einer Kollegin einen gefragten Pfaffenwinkel-Führer veröffentlicht; beim Rother Bergverlag liegt dieses Buch mittlerweile in dritter Auflage vor. Und bald darauf hatte er gar eine neue Erfolgsreihe bei dem renommierten Verlag mitinitiiert: Sie heißt „GeoWandern“ und lässt mit viel Hintergrundwissen noch tiefer in die jeweilige Landschaft eintauchen. Der Weilheimer und seine Kollegin Kathrin Schön luden in dieser Reihe 2017 dazu ein, das „Münchner Umland“ neu zu entdecken.

Autor Reinhold Lehmann aus Weilheim. © Lehmann/Hanke

Nun legt Lehmann, erstmals gemeinsam mit seiner Partnerin Claudia Hanke, ein neues Buch vor, sein drittes: „GeoWandern Chiemgau und Berchtesgadener Land“ führt ins Dreieck zwischen Inn, Salzach und der österreichischen Grenze. „Geformt von Gletschern, Wasser und dem Menschen“, sei dieses Wandergebiet „eines der faszinierendsten in Deutschland“, erklärt das Autorenduo – und schwärmt etwa vom fjordartigen Königssee, von noch vorhandenen Gletscher-resten, von Eishöhlen, Bergstürzen oder auch der ältesten Salzpipeline der Welt.

Herrliche Seen, markante Gipfel

Kein Zweifel, dass die beiden Weilheimer all das bestens einordnen können: Reinhold Lehmann, geboren 1950, hat Vermessungswesen sowie Geografie, Geologie und Geophysik studiert, er arbeitete an der Universität der Bundeswehr und der Bayerischen Landesanstalt für Wasserforschung, ehe er sich mit dem Büro „Geo-Ökologie Consulting“ selbstständig machte. Claudia Hanke, Jahrgang 1951, wirkte nach dem Studium der Geografie, Anglistik und Germanistik als Lehrerin und Konrektorin an Münchner Realschulen sowie in der Fortbildung von Geografielehrkräften.

Doch niemand müsse befürchten, in ihrem Buch auf „streng wissenschaftliche, mit zahlreichen Fachbegriffen gespickte Exkursionsbeschreibungen“ zu stoßen, beruhigen die beiden Weilheimer. Ihr Anliegen ist es, „schöne Wandertouren mit Geobezug zu kombinieren und die Zusammenhänge möglichst einfach und allgemeinverständlich darzustellen“. Auf 35 Touren zwischen Rosenheim und Salzburg führen sie an herrliche Seen, auf markante Gipfel und in beschauliche Ortschaften – und lassen wie nebenbei geografische und prähistorische Besonderheiten erkennen und verstehen. Sie erkunden Eiszerfallslandschaften mit ihren Moränen, Mooren und Seen, die ihresgleichen suchen. Auch die Erschließung von Klammen zum Zwecke der Salzerzeugung oder die Bemühungen zur Renaturierung von Mooren und Fließgewässern werden thematisiert.

Vier Jahre am Buch gearbeitet

Insgesamt waren die Autoren vier Jahre mit diesem Buch beschäftigt, die Touren erkundeten sie über zwei Sommer mit mehreren kleinen Urlauben. Bei der Zusammenstellung der Wanderungen legte das Duo viel Wert auf Familienfreundlichkeit und die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ihre persönlichen Highlights haben Hanke und Lehmann als „Top-Touren“ gekennzeichnet, dazu gehören die Seeoner Seenplatte, das idyllische „Kulturdorf Neubeuern“ oder auch der Blaueisgletscher nahe Berchtesgaden, der nördlichste Gletscher der Alpen.

Auch von Weilheim aus lassen sich einige der Ziele bestens erreichen, versichern die beiden Geografen. „Da muss man früh los, aber dann kann man schon einiges machen.“ Mehr noch würden sich freilich Ausflüge mit Übernachtung anbieten. Dass sich die allemal lohnen, das zeigt dieses neue Buch eindrucksvoll.

Das Buch „GeoWandern Chiemgau und Berchtesgadener Land“ von Reinhold Lehmann und Claudia Hanke ist erschienen im Rother Bergverlag und kostet 18,90 Euro. Es hat 232 Seiten mit zahlreichen Fotos, Wanderkärtchen und Höhenprofilen – sowie GPS-Daten zum Download.