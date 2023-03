45. Autoschau: Auch E-Bikes und Wohnmobile zu sehen - „Freuen uns, wieder loslegen zu dürfen“

Tausende Besucher lockte die Auto- und Motorradausstellung in Weilheim auch 2019 an. Damals fand sie zum letzten Mal vor der Corona-Krise statt.

Motorsport-Club Weilheim gibt erneut Gas für Ausstellung

Die Auto- und Motorradausstellung in Weilheim pausierte von 2020 bis 2022, aber jetzt legen sich die Veranstalter vom örtlichen Motorsport-Club (MC) wieder für sie ins Zeug. Auch Mopedautos und Wohnmobile sind diesmal bei der Messe zu sehen.

Weilheim – Der Festplatz und der Bereich der Hochlandhallen verwandeln sich am Wochenende, 1. und 2. April, das erste Mal seit 2019 wieder ins Gelände der Autoschau - bei deren 45. Auflage. Bei freiem Eintritt können Interessierte dann nicht nur aktuelle Automodelle vieler Marken und unterschiedlicher Antriebsarten in Augenschein nehmen: Denn die Aussteller präsentieren – auch wenn diesmal laut MC weniger klassische Motorräder als gewohnt zu sehen sind – eine ganze Reihe anderer Fortbewegungsmittel.

An zwei Ständen stehen (Lasten-)E-Bikes im Mittelpunkt. Zudem werden Mopedautos vorgestellt – diese sind maximal 45 Stundenkilometer schnell und können schon von Fahrern ab 15 Jahren genutzt werden. Und nach langer Zeit ist der Camping-Sektor wieder auf der Autoschau vertreten: Gezeigt werden Wohnmobile.

Etwa 30 bis 40 Helfer des Clubs engagieren sich

Beim MC freue man sich, nach der coronabedingten Pause von 2020 bis 2022 mit der Messe „dieses Jahr wieder loslegen zu dürfen“, erklärt Klaus Hubl. Ihm als Ausstellungsleiter stehe ein bewährtes Team zur Seite, das durch Eltern von jungen Mitgliedern der Vereinssparten BMX und Kart-Slalom ergänzt werde. Die Zahl der Helfer liegt laut Hubl bei ungefähr 30 bis 40.

Gebraucht werden sie unter anderem an den Essensständen des Vereins auf dem Ausstellungsfreigelände und beim Verkauf der Tombola-Lose. Bei der Verlosung gibt es 100 Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein E-Bike.

Der Verein musste heuer manche Absage hinnehmen

Auch wenn bei der Ausstellung, die im weiten Umkreis einzigartig ist, vieles in bewährter Manier stattfindet: Der Motorsport-Club musste heuer auch manche Absage hinnehmen. So ist das Technische Hilfswerk (THW) diesmal nicht mit einem Stand dabei. Bei ihm steht nach Auskunft Hubls an dem Wochenende eine Fortbildung an. In der Vergangenheit hatte das THW immer wieder zum Unterhaltungsprogramm der Autoschau beigetragen – etwa mit Baggervorführungen, die auch von kleinen Besuchern aufmerksam verfolgt wurden.

Das Rahmenprogramm der Ausstellung bietet aber wie üblich einiges für Kinder. So ist das Bayerische Rote Kreuz wieder mit seiner „Teddyklinik“ und auch mit seinem Kinderschminken vor Ort.

In gewohnter Weise gibt es im Hallenbereich eine Sonderschau mit Gartengeräten. Der Schwerpunkt liegt dabei unter anderem auf Akku-Geräten. Geöffnet ist die 45. Auto- und Motorradausstellung des MC Weilheim am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.

