Bahn-Streik: Kein Zug ab Weilheim

Nichts ging mehr am Montagmorgen auf der Werdenfels-Strecke: Der Bahnstreik traf die Deutschen Bahn in der Früh vier Stunden lang mit voller Wucht. Betroffen waren die Verbindungen der DB Regio. Zwischen 5 und 9 Uhr „ist gar nichts gefahren“, teilte ein Bahnsprecher mit.

Landkreis – „Es ist ein bisschen schwer, sich darauf vorzubereiten“, erklärte der Bahn-Sprecher die ersatzlosen Ausfälle. Das Problem für die Bahn war personeller Art: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte nämlich auch die Fahrdienstleiter in den Stellwerken zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen – Mitarbeiter, die laut Bahn die Weichen und die Signale bedienen, weshalb es gleich zu kompletten Zugausfällen kam.

Anders als bei einem Ausstand der der Lokführer habe man nicht mit geänderten Dienstplänen die Personallöcher stopfen können. Das Bereitstellen von Ersatzbussen sei wegen der Dimensionen ebenfalls logistisch nicht machbar gewesen – auch, weil just zu dieser Zeit die Fahrzeuge im Schülerbeförderungsverkehr unterwegs gewesen seien.

Die Bahn hat eine kostenfreie Hotline (Telefon 08000/996633) eingerichtet, Fernverkehrstickets für Montag behalten laut Unternehmen bis zum heutigen Dienstag ihre Gültigkeit. Wie berichtet, hatte die EVG, sie vertritt etwa 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn im Inland, zu dem Ausstand aufgerufen, weil die Tarifverhandlungen mit dem Konzern gescheitert waren.

Gegen 10.30 Uhr meldete die Bahn gestern für die Werdenfels-Strecke: „Die Züge fahren wieder.“ Allerdings sei noch bis in den Nachmittag hineinen mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Diese Warnung erneuerte das Unternehmen gegen 13.30 Uhr.

Beim Regionalverkehr Oberbayern (RVO) hielt sich angesichts der ausgefallenen Züge der Andrang in den Bussen allerdings in Grenzen. „Der Streik hat bei uns nicht zu Auswirkungen gehabt“, bilanzierte am frühen Nachmittag der Weilheimer Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer. „Wir fahren nicht parallel zur Schiene“, begründet er es mit der Logistik der Buslinien. Zusätzliche RVO-Fahrzeuge für einen Schienenersatzverkehr habe die Bahn nicht bestellt gehabt. Was auch bei dem Umfang der Zugausfälle nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre, so Kreutzer: „Das kann man nicht auffangen.“ An der Weilheimer Realschule machte sich der Bahnstreik nicht bemerkbar, meldete Leiterin Sabine Kreutle: „Es gab keine Auffälligkeiten.“ Dazu trug auch bei, „dass ein bisschen mehr Eltern ihre Kinder zur Schule gebracht haben“.

Zu allem Streik-Unglück kam es gestern noch zu einer technischen Störung an einem Bahnübergang in Wilzhofen. Laut einem Bahnsprecher kam es gegen 11.20 Uhr beim Passieren eines Lastwagens zu einem Kurzschluss in der Oberleitung. Die Bahn setzte Busse ein, der Zugverkehr wurde gegen 12.30 Uhr wieder aufgenommen.

Besser lief es derweil bei der Bayerischen Regiobahn (BRB). Die von der BRB bediente Pfaffenwinkelbahn blieb vom Streik größtenteils verschont. Der Grund: DB-Netz setzte zwischen Weilheim und Schongau Beamte ein, berichtet BRB-Sprecher Christopher Raabe. Es habe nur „Teilausfälle“ gegeben, statt mit zwei seien einige Züge nur mit einem Zugteil unterwegs gewesen.