Land in Sicht auf der Baustelle „Bahnhof“

Rund um Weilheims Bahnhof ist Vieles Baustelle. Doch zumindest für den Busbahnhof ist ein Ende der Arbeiten in Sicht. Auch für Radler gibt’s bald Verbesserungen – wenngleich nicht ganz so umfangreich wie erhofft.

Weilheim – Der Busbahnhof, der im nördlichen Bereich direkt an den ersten Bahnsteig anschließt, „wird heuer noch fertig“, verspricht Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt. Die Überdachung steht schon länger, zurzeit sind die Pflasterarbeiten im Gange. Auch kleinere Bauarbeiten Richtung Bahnhofsallee sowie im direkten Umgriff des Bahnhofsgebäudes sollen 2019 noch abgeschlossen werden.

Bahnhof Weilheim: Weitere Bauabschnitte aufgeschoben

Hingegen werden laut Roppelt die weiteren Bauabschnitte – der Umbau des Bahnhofsplatzes und der Bahnhofstraße – aufgeschoben. Die Bahnhofstraße wird wohl erst neu gestaltet, wenn die Neubaupläne südlich des Bahnhofs verwirklicht sind. Wie berichtet, wurde das Grundstück des einstigen Güterbahnhofs an einen Investor aus München verkauft, der dort Wohn- und Gewerbebebauung plant, aber frühestens 2021 damit beginnen will. Als Zwischennutzung, befristet bis Ende 2020, schaffen die Stadtwerke auf dem inzwischen freigeräumten Areal rund 150 Autostellplätze. Diese sind ausschließlich für Inhaber einer Jahresparkkarte gedacht – als Ersatz für die Stellplätze, die am Öferl wegfallen, während dort ein Parkhaus gebaut wird.

Künftig rund 950 Abstellplätze für Fahrräder

Auch für alle, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof kommen, soll sich die Lage bald entspannen. Gab es bisher gut 500 Radl-Abstellplätze, so sollen es laut Stadt künftig rund 950 sein. Vor sechs Monaten war sogar von 1150 die Rede, doch über die „Bike&Ride-Offensive“ von Deutscher Bahn und Bundesumweltministerium können nun doch nicht so viele neue Fahrradständer errichtet werden wie erhofft – denn einige der anvisierten Standorte stehen dafür schlicht nicht zur Verfügung, wie Roppelt jetzt im Weilheimer Bauausschuss erklärte.

Immerhin sollen am Öferl 60 zusätzliche Abstellplätze entstehen, indem die einfachen Bügel durch moderne Doppelstockanlagen ersetzt werden. Rund 27 000 der dafür nötigen 68 000 Euro gibt’s über die Initiative als Zuschuss. Insgesamt haben unter dem Dach am Öferl dann ca. 220 Räder Platz, auf der Innenstadtseite sollen südlich des Bahnhofsgebäudes etwa 230 Räder stehen können (bisher 160) und nahe dem Busbahnhof rund 500. Dort will die Stadt probeweise auch einige abschließbare „Bikesafes“ installieren.

mr

Lesen Sie auch: Neubaugebiet bei Pöltner Kirche: Viele Chancen – und einige Befürchtungen