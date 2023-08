Vergünstigte Mietwohnungen für Weilheimer: Die ersten stehen bald bereit

Von: Magnus Reitinger

Das Baugebiet „Schießstattweg/Schmuzerstraße“ an der Ammer ist eines der beiden Quartiere, in dem die ersten SoBoN-Wohnungen in Weilheim entstehen. Im ersten Block sind es hier fünf „gebundene Wohnungen“, weitere folgen. © Emanuel Gronau

Es ist soweit: Für die ersten beiden Neubaugebiete können sich Weilheimer um vergünstigte Mietwohnungen bewerben – sofern ihr Einkommen bestimmte Höhen nicht überschreitet.

Weilheim – Fünf Jahre ist es her, dass Weilheims Stadtrat Festsetzungen zur „Sozialgerechten Bodennutzung“ beschlossen hat – die viel zitierte SoBoN-Regelung. Demnach müssen Bauträger und Investoren bei Projekten ab einer gewissen Größe mindestens ein Drittel der Wohnfläche für „bezahlbaren bzw. sozial geförderten Wohnraum“ sichern. Bei Geschosswohnungsbau gilt die SoBoN, wenn insgesamt mehr als 500 Quadratmeter neuer Wohnraum geschaffen wird, bei Baugebieten mit Einzel-, Doppel- oder Reihenhäusern greift sie ab 1000 Quadratmetern neuem Wohnraum. Mit diesem Modell möchte die Stadt Bürger unterstützen, „die sich auf dem frei finanzierten Wohnungsmarkt die derzeitigen Mietpreise nicht mehr leisten können“.

Vorerst neun geförderte Wohnungen - weitere folgen

Seit dem Grundsatzbeschluss im Juli 2018 war bereits bei zahlreichen Wohnbauplanungen in Weilheim die Rede von dieser Regelung, jetzt wird sie zum ersten Mal konkret. In den Neubaugebieten „Schießstattweg/Schmuzerstraße“ und „Krumpperplatz-Ost“ stehen bald die ersten SoBoN-Wohnungen zur Verfügung. In Letzterem sind insgesamt vier solche Wohnungen zu vergeben. Am Schießstattweg sind es im ersten Block fünf, weitere werden laut Stadtbauamt folgen. So sei das sechste Gebäude, das auf diesem Areal entsteht, komplett für geförderte Wohnungen vorgesehen.

Neun Euro pro Quadratmeter

Für die SoBoN-Wohnungen in diesen beiden Baugebieten, so heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, wurde die monatliche Miete auf neun Euro pro Quadratmeter Wohnfläche festgelegt. Dieser Preis versteht sich als Kaltmiete ohne Betriebskosten wie Heizung, Warmwasser oder andere Nebenkosten.

In anderen Bebauungsplangebieten gelten nach Auskunft der Stadt die Regelungen der Einkommensorientierten Förderung (EOF) des Freistaats Bayern: „Hierbei legt die fördergebende Stelle die für Weilheim jeweils aktuelle Vergleichsmiete fest. Je nach Einkommensstufe erhält der Mieter über das Landratsamt einen Zuschuss zu diesem Mietpreis.“

Das ist der Kreis der Berechtigten

Zum Kreis der Berechtigten gehören Haushalte oder Personen, die mit Erstwohnsitz in Weilheim gemeldet sind und entweder über einen Wohnberechtigungsschein der Einkommensstufen I bis III verfügen (zu beantragen über das Landratsamt) – oder deren gemeinsames Jahresbruttoeinkommen in Anlehnung an die Förderrichtlinien der Regierung von Oberbayern (entsprechend der EOF-Stufe III) folgende Beträge nicht übersteigt:

33 500 Euro für Einpersonenhaushalt;

50 500 Euro für Zweipersonenhaushalt;

54 000 Euro für Zweipersonenhaushalt, davon ein Kind (kindergeldberechtigt);

65 000 Euro für Dreipersonenhaushalt;

67 350 Euro für Dreipersonenhaushalt, davon ein Kind (kindergeldberechtigt);

83 150 Euro für Vierpersonenhaushalt, davon zwei Kinder (kindergeldberechtigt);

98 750 Euro für Fünfpersonenhaushalt, davon drei Kinder (kindergeldberechtigt).

Wer einen Berechtigungsschein hat, kann sich ans Sozialamt wenden

Formulare zum Antrag auf Feststellung der Wohnungsberechtigung sind im Rathaus (Amt für Sozial- und Wohnungsangelegenheiten) oder über die Homepage www.weilheim-schongau.de erhältlich. Einzureichen sind die Anträge über das Rathaus (Amt für Sozial- und Wohnungsangelegenheiten der Stadt Weilheim, Admiral-Hipper-Straße 20, 82362 Weilheim, Telefon 0881/682-3402). Die Angaben, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt, werden an das Landratsamt zur Prüfung und – bei Berechtigung – zur Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines weitergeleitet. Wer einen solchen Berechtigungsschein erhält, kann sich wieder beim Sozialamt der Stadt Weilheim melden. Dieses gibt die Adresse dann an den jeweiligen Bauherrn oder Investor der Wohnung weiter – der sich mit den möglichen künftigen Mietern direkt in Verbindung setzt.

Das nächste Gebiet, in dem gemäß der Sozialgerechten Bodennutzung auch „gebundene Wohnungen“ entstehen, ist nach Auskunft des Stadtbauamtes das frühere Supermarkt-Areal an der Kanalstraße in Weilheim.