Bauernverband kämpft gegen Versiegelung: Seit 1988 verschwand eine Fläche in der Größe von Seeshaupt

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

2920 Hektar Fläche wurden laut Bauernverband im Landkreis seit 1988 versiegelt. Zum Vergleich: Seeshaupt (rot markiert) ist etwa 2995 Hektar groß. © PMS

Seit 1988 gingen 2920 Hektar landwirtschaftliche Fläche im Landkreis verloren. Der Bauernverband fordert ein Umdenken. Für Landwirte, für die Umwelt – für alle.

Landkreis – Ein neues Einheimischenmodell hier, ein Gewerbegebiet dort. Und schon verschwindet wieder Erde unter Beton und Stahl. Land, auf dem auch Rohstoffe und Nahrungsmittel wachsen könnten. Der Bayerische Bauernverband (BBV) verfolgt die Entwicklung mit großer Sorge – die Dienststelle Weilheim schlug deshalb am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz Alarm. „Wir tragen große Sorge“, sagte Kreisobmann Wolfgang Scholz, „weil die Flächen immer weniger werden“.

Thomas Müller, Geschäftsführer des BBV in Weilheim, präsentierte dazu auch Zahlen. Zwischen 1988 und 2020 seien 2920 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche im Landkreis verschwunden – so groß ist etwa das Gemeindegebiet von Seeshaupt (2996 Hektar). Verblieben seien 49666 Hektar, die von 1672 Bauernfamilien bewirtschaftet werden.

Nahe Weilheim wird‘s schon knapp mit Feldern

Die Entwicklung sieht im restlichen Freistaat nicht anders aus. In Oberbayern verschwanden von 1988 bis 2020 rund 68 000 Hektar, also etwa acht Prozent der gesamten Nutzfläche. Täglich werden es im Schnitt 11,6 Hektar weniger – die bayerische Staatsregierung will den Flächenverbrauch bis 2030 auf maximal fünf Hektar täglich senken. „Bisher sind das nur Lippenbekenntnisse“, kritisiert Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher. Geschäftsführer Müller bestätigt: „Uns brennt das Thema wirklich unter den Nägeln.“ Bei großen Bauprojekten werde es „oft als selbstverständlich angesehen, dass landwirtschaftliche Fläche entzogen wird“.

Dabei seien diese wichtig: Zur Gewinnung von Rohstoffen sowie Lebens- und Futtermitteln. Produkte, die vor Ort wachsen und verbraucht werden, „haben einen vergleichsweise niedrigen CO2-Abdruck“, sagt Scholz. Und die Felder tragen einen weiteren Teil zum Naturschutz bei – fruchtbare Böden seien Kohlenstoffspeicher und Wasserfilter. Trotz des Einsatzes von Gülle und Mist „sind wir überall mit dem Grundwasser im grünen Bereich, was zeigt, dass der Kreislauf gut funktioniert“, sagt Müller.

Nicht nur die Landschaft, auch die Landwirtschaft muss geschützt werden, betont der Bauernverband. © Bayerischer Bauernverband

Städte und Gemeinden sollten „wesentlich bedachter und sorgsamer“ mit Grünland umgehen, sagt Scholz. Müller bezeichnet den Rückgang landwirtschaftlicher Flächen als „dramatisch“. Beispielsweise zwischen Weilheim und Ammersee gebe es bereits „eine extreme Flächenknappheit“. Der BBV fordert deshalb, den Flächenentzug zu stoppen. Die Versiegelung von Boden zerstöre obendrein auch Lebensräume von Tieren und Pflanzen.

Laut Müller gebe es einige Möglichkeiten, um nicht auf die grüne Wiese bauen zu müssen. Er regt „flächenschonendes Bauen“ an, soll beispielsweise heißen: nachverdichten, höher bauen, leer stehende Gebäude ertüchtigen, auf Parkdecks oder Tiefgaragen statt auf riesige Parkplätze setzen.

Bauernverband: Große Bauprojekte stehen Schutz der Flächen gegenüber

Der Appell des Weilheimer BBV kommt zu einer Zeit, in der beträchtliche Großprojekte im Raum stehen, bei denen weiterer Verlust von Grünland droht: Mögliche Neubauten des Krankenhauses sowie des Landratsamtes, zudem eine Weilheimer Umfahrung.

Bereits längst versiegelt sind die drei Hektar Fläche am Narbonner Ring, auf denen nun die Berufsschule Weilheim steht. Früher befand sich an deren Stelle eine Ackerfläche. Den Landwirt, der diese genutzt habe, „hat es gleich zwei Mal getroffen“, sagt Scholz. Er hatte sein Feld nur gepachtet, der Vertrag wurde gekündigt. Normalerweise können Bauern Flächen tauschen und ihre Ackerrechte weiter nutzen – dafür muss die Ursprungsfläche aber fünf Jahre lang Grünland sein. War sie nicht, stattdessen entstand die Schule, die Ackerrechte waren dahin. „Der Landwirt hat den doppelten Verlust.“

Bauern sind oft nicht Eigentümer der genutzten Flächen

Dass die Bauern oft nicht der Eigentümer des bewirtschafteten Feldes sind, sei ein großes Problem. „Der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb hat weniger als die Hälfte seiner Nutzfläche in Besitz“, sagt Scholz. Pachtverträge haben zumeist kurze Laufzeiten – angesichts der Preise für Grundstücke ist es für Besitzer oft lukrativer, Flächen für Bauprojekte zu verkaufen anstatt sie an Landwirte zu verpachten. Freilich gibt auch so manch’ Bauer die ein oder andere begehrte Fläche her.

Die Realisierung von Bauprojekten bringt dann zusätzlichen Verlust mit sich, wenn landwirtschaftliche Flächen als Ausgleichsfläche herangezogen werden und nicht mehr genutzt werden können.

Kommunen sollten Möglichkeiten besser ausloten

Auch das müsse laut BBV weitgehend abgestellt werden. Dafür gebe es beispielsweise mit der „Produktionsintegrierten Kompensation“ bereits Möglichkeiten: Diese ist, vereinfacht gesagt, eine Kombination aus Nutz- und Naturschutzfläche.

Kommunen müssten die zahlreichen Möglichkeiten künftig besser ausloten, finden die BBV-Vertreter. „Bei Flächennutzungsplänen kann noch einiges gemacht werden“, ist Kreisobmann Scholz sicher. Und Müller betont: „Es braucht dringend Schutz für landwirtschaftliche Flächen.“