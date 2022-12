Schnäppchenjäger sind die Ausnahme: Kunden lieben Christbaum trotz Geldmangel

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Peter Geiß aus Hohenbrand ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumanbauer (IGW) in Deutschland. Dass die Deutschen angeblich am Weihnachtsbaum sparen möchten, kann er nicht bestätigen. © bas

Die Deutschen sparen in diesem Jahr am Weihnachtsbaum – eine Umfrage soll das belegen. Die heimischen Erzeuger im Landkreis Weilheim-Schongau können das so nicht bestätigen. Und auch den Kunden ist beim Weihnachtsbaum die Optik wichtiger als der eigene Geldbeutel.

Landkreis – Umfragen zufolge haben sich die Deutschen angesichts der Krise vorgenommen, in diesem Jahr auch am Christbaum zu sparen. Bleibt es nur beim frommen Wunsch? Zumindest läuft das Geschäft bei den Christbaumzüchtern bislang prächtig wie immer. Dies bestätigt auf Anfrage Peter Geiß, der gemeinsam mit seiner Familie einige Christbaum-Plantagen im Raum Peiting und Hohenpeißenberg bewirtschaftet. Geiß ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumbauer (IGW) in Deutschland. Wir besuchen ihn auf dem Firmensitz in Hohenbrand. Hier herrscht geschäftiges Treiben, schnell werden die Lücken der verkauften Bäume von Mitarbeitern nachgefüllt.

Ein Christbaum ist eine Tradition und ein Brauchtum, das man nicht einfach so zur Seite stellen kann.“

„Klar gibt es ein paar Leute, die in diesem Jahr vielleicht einen Baum eine Kategorie billiger kaufen“, weiß er. Aber verzichten: Davon hat er bislang noch nichts gehört. „Ein Christbaum ist eine Tradition und ein Brauchtum, das man nicht einfach so zur Seite stellen kann.“ Freilich hätte er das ein oder andere Gespräch mitbekommen, in dem Leute berichten, dass es in diesem Jahr finanziell nicht ganz so rosig aussehe. „Die kaufen sich dann einen Aktions-Baum, der jetzt vielleicht nicht ganz so perfekt gewachsen ist, den man aber trotzdem anschauen kann.“

Preise moderat angepasst

Geiß hat sich über Jahrzehnte einen festen Kundenstamm aufgebaut, die seine konstant gute Ware zu schätzen wissen. Eine Nordmanntanne gibt’s im Normgrößen-Bereich zwischen 14 und 57 Euro, eine Blaufichte liegt bei 15 bis 25 Euro. Die Preise hat er in diesem Jahr moderat angepasst – einen Euro mehr kostet der Baum. Und das, obwohl die Nebenkosten quasi explodiert sind.

Düngerpreis um 200 Prozent gestiegen

„Alleine der Düngerpreis ist um 200 Euro gestiegen. Im Prinzip müsste der Baum einige Euro mehr kosten. Aber wir können und wollen das nicht an unsere Kunden weitergeben.“ Die Kunden-Zufriedenheit wird beim heimischen Hersteller groß geschrieben: „Wir wollen, dass die Kunden ein besinnliches Fest feiern können und dass der Naturbaum weiter seinen Charme bewahrt.“

Rabatte locken

Freilich gibt’s genug, die nicht nur bei den Dingen des täglichen Bedarfs sparen. Wir treffen ein Ehepaar aus Schongau in einem Baumarkt in Peiting. Der lockt mit einer Rabatt-Aktion. „Ja, das war schon auch ein Grund, warum wir hier hergefahren sind.“ Ihr Anspruch an den Christbaum: Erst mal darf er nicht so ausladend sein, damit er ins Wohnzimmer passt. „Und wir haben uns schon auch preislich ein Limit gesetzt“, verrät die Schongauerin. Das liege bei 40 Euro. „40 Euro?“ Der Mann kann es gar nicht fassen. So viel habe man doch schon im Vorjahr bezahlt. Alleine: Rein um den Preis geht es selbst bei diesen Schnäppchenjägern nicht. „Wenn wir hier nichts finden, dann schauen wir woanders, auch wenn’s dann mehr kostet.“

Es geht rein um die Optik

Rein um die Optik geht es bei Familie Klein aus Wildsteig. Albert Klein steht im Schneegestöber am Ost-Bahnhof in Peiting, wo er mit seiner Frau beim Verkaufsstand von Tannen Geiß nach einem Prachtexemplar sucht. Mindestens zwei Meter, gerne auch ein paar Zentimeter mehr dürfen es sein. „Der Baum soll schon was darstellen.“ Schließlich wollen die Kinder den Baum auch ordentlich für den Heiligabend herausputzen. Am Vormittag wird der Baum aufgestellt, von den Kindern prächtig geschmückt – und erstrahlt dann am Abend zur Bescherung in vollem Lichter- und Kugelglanz. Wichtig ist Albert Klein: Seine Christbäume kauft er immer von heimischen Erzeugern.

Die Preise nicht erhöht

Das dürfte nicht nur Peter Geiß, sondern auch seine Mitstreiter freuen, die alles dafür tun, dass ihre heimischen Bäume weiter in der guten Stube für leuchtende Kinderaugen sorgen. Irmgard Wolf ist eine von ihnen. Gemeinsam mit ihrer Familie bewirtschaftet sie eine rund einen Hektar große Christbaum- Plantage im Antdorfer Ortsteil Rieden. „Wir haben ganz viele Stammkunden und verkaufen genauso viele Bäume wie in den Jahren zuvor“, sagt sie. Die Preise habe sie in diesem Jahr nicht erhöht – und zwar gerade eben, weil alles teurer wird, auch für sie selbst. „Die Kunden haben es ja auch nicht einfach.“ Ihr Fazit: Die Kunden kaufen genauso große Bäume wie immer. „Und es hat mir auch noch keiner gesagt, dass ihm der Preis jetzt zu teuer ist.“ Für regionale Ware legt man im Landkreis offenbar immer noch gerne ein bisschen mehr Geld auf den Tisch.

Große Bäume sind gefragt

Und auch bei Florian Pfütze, der seine Bäume auf Gut Achberg bei Oberhausen verkauft, ist von Flaute nichts zu spüren. „Die Leute freuen sich auf den Christbaum. Es werden Bäume von eineinhalb bis drei Meter gekauft“, erzählt er. Größe und Optik seien entscheidend, nicht aber der Preis. Und fügt amüsiert an: „Bei mir werden so viele große Bäume gekauft, dass ich mich manchmal darüber wundere, wie groß die Wohnungen der Leute sind.“