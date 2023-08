Einsatzkräfte evakuieren insgesamt 350 Fahrgäste: Züge kollidieren mit umgestürzten Bäumen (Update)

Von: Sebastian Tauchnitz, Adriano D'Adamo

Gleich zwei Regionalzüge auf dem Weg nach München kollidierte auf unterschiedlichen Strecken mit umgestürzten Bäumen. Die rund 380 Fahrgäste saßen mehrere Stunden im Zug fest, bis sie evakuiert werden konnten.

Während in der Nacht zum Montag heftige Gewitter über der Region tobten, saßen rund 350 Menschen im Zug zwischen Weilheim und Tutzing fest. Ein Baum war auf die Strecke gestürzt und hatte die Lok beschädigt. Es folgte ein Großeinsatz der Rettungskräfte.



Rund 70 Meter vor dem Bahnübergang bei Gut Dietlhofen war der Baum auf die Oberleitung gestürzt. Die Lok streifte ihn, die Windschutzscheibe ging zu Bruch, der Lokführer leitete eine Gefahrenbremsung ein, auf offener Strecke kam der Zug zum Stehen. An Bord rund 350 Fahrgäste. Viele Familien mit Kindern, viele Urlauber aus dem Ausland.



Um 22 Uhr wurde die Weilheimer Feuerwehr alarmiert, berichtet Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur im Gespräch mit der Heimatzeitung. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Einsatzort, dazu kamen noch einmal so viele vom BRK und etliche Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Selbst nach Abschalten des Stroms noch 6000 Volt auf der Leitung

Die Lage am Einsatzort sei schwierig gewesen, berichtet Deutschenbaur. Der Baum habe noch in der Oberleitung gehangen. „Wir mussten warten, bis der Strom abgeschaltet worden war“, sagt er. Und selbst danach konnte die Evakuierung nicht sofort beginnen. Denn auf der Leitung hätte immer noch eine Restspannung von 5000 bis 6000 Volt gelegen. Die Leitung musste erst noch geerdet werden, bevor sich die Einsatzkräfte dem Zug nähern konnten.



Leichter gesagt als getan, denn die nächste Gewitterfront zog bereits über die Region. „Da besteht natürlich immer die Gefahr, dass ein Blitz in die Oberleitung einschlägt“, so der Kreisbrandinspektor. Es blieb also nichts anderes übrig, als bis auf eine Wetterberuhigung zu warten.

Zum Glück reichten die Reservebatterien für ein weiteres Bremsmanöver

Im Zug stiegen derweil die Temperaturen, durch die kleinen Fenster kam kaum frische Luft zu den Passagieren. Während die Retter warten mussten, planten sie bereits die Evakuierung des Zuges. Kein ganz leichtes Unterfangen. „Wir hatten allerdings noch Glück im Unglück, weil der Zug rund 50 Meter hinter dem Bahnübergang stand und recht gut erreichbar war“, so Deutschenbaur weiter. Ein, zwei Kilometer weiter hätte man eine steile, fast 20 Meter hohe Böschung überwinden müssen, um zum Zug zu kommen.



Ziel sei es gewesen, dass die Passagiere möglichst wenig über den Bahndamm mit seinem groben, nassen Schotter laufen müssen, um Verletzungen zu vermeiden, so der Experte. Deswegen ließ man den Zug, nachdem die Leitung endlich geerdet war, auch rund 50 Meter auf der Strecke zurückrollen. „Da hatten wir Glück, dass noch genügend Strom in den Reservebatterien des Zuges war, damit die Bremsen ordnungsgemäß funktionierten“, so Deutschenbaur.

Passagiere mit Leitern aus den Zügen geholt, Feuerwehr schleppt Koffer und Fahrräder

So war es möglich, dass die Passagiere in direkter Nähe des Bahnüberganges evakuiert werden konnten. Auch hier traten neue Schwierigkeiten auf. Denn Züge von Weilheim nach Tutzing bestehen aus zwei Teilen, die keinen direkten Übergang durch den Zug ermöglichen. Der erste Zugteil mit rund 150 Passagieren ließ sich relativ problemlos evakuieren. Beim hinteren Zugteil allerdings standen die Einsatzkräfte vor der Entscheidung, ob sie die Passagiere fast hundert Meter den engen Bahndamm entlang laufen oder sich etwas anderes einfallen lassen.



Sie entschieden sich für letzteres. Die Fahrgäste wurden mit Hilfe einer Leiter einer nach dem anderen aus dem Zug geholt, liefen dann nur rund zehn Meter vor zum ersten Zugteil und stiegen dort wieder über eine Leiter ein, um im Zug bis zum endgültigen Evakuierungspunkt zu kommen. Ein schwieriges Unterfangen, das den Feuerwehrleuten alles abverlangte. Nicht nur, dass insbesondere ältere Menschen und Kinder Hilfe brauchten – die meisten hatten auch noch schwere Koffer oder Fahrräder dabei. Diese mussten die Feuerwehrleute schleppen.

S-Bahn verkehrte länger, um alle bis nach München zu bringen

Wer es am Ende aus dem Zug geschafft hatte, wurde vom BRK mit Getränken versorgt und konnte in die Busse einsteigen, die der RVO in Windeseile organisiert hatte. Sie brachten die gestrandeten Passagiere nach Tutzing, wo sie laut Deutschenbaur in die S-Bahn Richtung München umsteigen konnten. Diese verkehrte so lange weiter, bis alle Passagiere abtransportiert waren.



Die Bahnstrecke blieb wegen Aufräumarbeiten anschließend noch bis Montagnachmittag gesperrt, ein eingeschränkter Ersatzverkehr mit Taxis wurde eingerichtet, von nicht dringend notwendigen Fahrten abgeraten.

„90 Prozent der Leute haben sich tatsächlich für den Einsatz bedankt“

Deutschenbaur zog nach dem Einsatz ein zufriedenes Fazit. Die Zusammenarbeit mit dem BRK und den Mitarbeitern der Bahn sei hervorragend gewesen, niemand habe sich verletzt, alles sei ruhig, koordiniert und glatt gelaufen.



Auch die Passagiere hätten, obgleich nervlich stark angespannt, die Ruhe bewahrt. „Das war für die Leute natürlich eine belastende Situation. Auch, weil viele nicht wussten, wie es für sie dann mitten in der Nacht in Tutzing oder München weitergeht.“ Die Fahrgäste seien dennoch sehr freundlich gewesen, „90 Prozent von ihnen haben sich auf dem Weg zum Bus bei uns bedankt“, so der Kreisbrandinspektor. In heutigen Zeiten muss das schon gesondert erwähnt werden.

Baum im Gleis auch zwischen Iffeldorf und Seeshaupt

Nahezu gleichzeitig zur Evakuierungsaktion auf der Zugstrecke Weilheim-Tutzing mussten Feuerwehrleute auch auf der Strecke Penzberg-Tutzing Passagiere aus einem havarierten Zug befreien. Zwischen dem Bahnübergang an der Lauterbacher Mühle und Seeshaupt war beim Unwetter in der Nacht zum Montag ein Baum auf die Strecke gestürzt. „Die Alarmierung erfolgte um 22.23 Uhr“, berichtet der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Sees-haupt, Michael Strein. 15 Einsatzkräfte aus Seeshaupt eilten zum Einsatzort mitten im Wald, der über einen Fußweg erreicht werden konnte. Wenig später trafen die Iffeldorfer mit rund 20 Einsatzkräften ein, die gerade einen Baum, der auf die A 95 gestürzt war, beseitigt hatten.



„Es war ein Glücksfall, dass die Iffeldorfer Feuerwehr die einzige Wehr im Landkreis ist, die die Qualifikation hat, Oberleitungen selbst zu erden“, so Strein. Ansonsten hätte man warten müssen, bis der Notfallmanager der Bahn bei Weilheim fertig ist, so der Iffeldorfer Kommandant Matthias Ott. So aber erledigten das die Feuerwehrleute selbst und die Evakuierung der Fahrgäste konnte zügig beginnen. Auch hier kam die Leiter zum Einsatz, weil das eigentlich dafür vorgesehene Podest vor der Zugtür nicht hingepasst habe. Der RVO reagierte ebenfalls sehr schnell und ließ den Bus, der ohnehin im Schienenersatzverkehr zwischen Kochel und Penzberg unterwegs war, weiterfahren bis zum Evakuierungspunkt, wo er die rund 30 Passagiere aus dem Zug aufnahm und nach Tutzing brachte. Ein schwieriger, aber erfolgreicher Einsatz, so Michael Strein. Insbesondere das Gewitter habe die Sache erschwert.

Ursprungsmeldung vom 14. August:

Weilheim – Über 350 Passagiere mussten aus einem Zug bei Weilheim evakuiert werden. Wegen eines Unwetters am Sonntagabend (13. August) in Oberbayern stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, was dazu führte, dass ein Zug mit dem Baum kollidierte. Zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Zug und umgestürzten Bäumen auf einer nahegelegenen Strecke. Rund 50 Helfer waren vor Ort, die Rettungsaktion dauerte bis tief in die Nacht hinein.

Evakuierung dauerte bis 1 Uhr morgens: Einsatzkräfte mussten Oberleitung erden

Gegen 21.28 Uhr stürzte der Baum auf der Strecke zwischen Weilheim und Tutzing in der Nähe vom Gut Dietlhofen um und beschädigte dabei eine Oberleitung. Der Fahrer eines Regionalzuges führte eine Notbremse aus, kollidierte aber dennoch mit dem Baum. Laut einem Sachbearbeiter der Bundespolizeiinspektion Kempten wurde die Frontscheibe des Zuges beschädigt.

Einsatzkräfte mussten unter anderem Kinder aus dem verunglückten Zug retten. © Dominik Bartl

Bevor die Einsatzkräfte eine Evakuierung starten konnten, mussten sie die Oberleitung und Bahnstrecke erden. Erst danach konnte der Zugführer die Türen öffnen. Der Strom musste für den gesamte Streckenteil abgeschaltet werden, um die Sicherheit für die Helfer gewährleisten zu können. Die gesamte Rettungsaktion dauerte rund dreieinhalb Stunden und ging von 22.15 Uhr bis 1.45 Uhr, erklärte der Sachbearbeiter der Bundespolizeiinspektion Kempten. Für die Evakuierung waren die Feuerwehr und das Rote Kreuz aus Weilheim zuständig.

Weiterer Zugunfall: Strecken bleiben gesperrt

Die Einsatzkräfte holten die Passagiere über Leitern aus dem Zug heraus. Die Bahn konnte nach der Kollision nicht mehr weiterfahren, dank eines bereitgestellten Schienenersatzverkehrs erreichten die Passagiere dennoch ihren Zielbahnhof in München. Keine der 350 Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Unter den Fahrgästen befanden sich sowohl jüngere als auch ältere und schwangere Personen, erklärten Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur und Einsatzleiter Rettungsdienst Michael Limbrunner.

Die Evakuierung der Fahrgäste dauerte rund 3,5 Stunden. © Dominik Bartl

Auf der Strecke Penzberg-Tutzing kam es ebenfalls zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem umgestürzten Baum. Es mussten 30 Passagiere evakuiert werden. Die entsprechenden Strecken bleiben bis auf Weiteres gesperrt.

