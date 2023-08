Wegen Brückenbaustelle: Bahnstrecke und B2 gesperrt

Von: Stephanie Uehlein

Die Widerlager der neuen Brücke über die B 2 in Starnberg sind bereits fertig und werden nach Abriss der alten Brücke eingeschoben. Die Bahnstrecke und die Bundesstraße sind dann gesperrt. Foto: Jaksch (A.) © Jaksch (A.)

Die Baustelle liegt zwar nicht im Landkreis Weilheim-Schongau, sie hat aber doch Auswirkungen für zahlreiche Landkreisbürger: Wegen des Neubaus der Bahnbrücke über die B 2 in Starnberg wird dort nämlich sowohl die viel frequentierte Straße als auch die Bahnstrecke tagelang gesperrt.

Landkreis/Starnberg – „Fahrgäste der Werdenfelsbahn und der Münchner S-Bahn-Linie S 6 müssen sich ab dem 21. August auf Einschränkungen einstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB). Die Einschränkungen sind nicht nur durch den Neubau der Brücke in Starnberg bedingt, sondern auch durch eine Brückenerneuerung an der Paosostraße in München-Pasing (deswegen beginnt die Sperrung früher als geplant).

Vom kommenden Montag, 21. August, bis Montag, 4. September, verkehren auf der Strecke zwischen Starnberg und München-Hauptbahnhof in beiden Fahrtrichtungen keine Züge der Werdenfelsbahn (für S-Bahnen gelten gesonderte Regelungen). Es wird – auch für Fahrgäste, die vom Landkreis Weilheim-Schongau aus nach München fahren – ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen eingerichtet.

Busse verkehren als Schienenersatzverkehr zwischen Tutzing und Pasing

„Weil die Ersatzbusse platzbedingt nicht in Starnberg halten können, steigen die Fahrgäste in Tutzing vom Zug in die Ersatzbusse um“, so die DB. Die Busse fahren dann ohne Zwischenhalt nach Pasing – „weitestgehend im Halbstundentakt, an Tagesrandlagen im Stundentakt“, wie es in der Pressemitteilung heißt. In umgekehrter Richtung verkehren ebenfalls Busse.

Die Züge der Werdenfelsbahn Richtung München enden allerdings nicht in Tutzing, sondern fahren bis Starnberg. Wer nur bis dorthin und nicht weiter Richtung München fahren möchte, kann also in Tutzing im Zug bleiben.

Fahrten Richtung Weilheim sind ebenfalls ab Starnberg möglich: „Die Werdenfelsbahn verkehrt südlich von Starnberg weitgehend wie gewohnt“, erklärt ein Bahnsprecher. Von 27. August bis 4. September halten diese Züge jedoch, da die S-Bahn nicht fährt, zusätzlich in Feldafing und Possenhofen. Dadurch komme es zu Änderungen bei den Fahrzeiten, so der Bahnsprecher.

Für Autofahrer gibt es Umleitungsstrecken in Starnberg

Wer mit dem Auto von der A 95 kommend über Starnberg Richtung Weilheim fahren möchte, muss vom Donnerstag, 24. August, (morgens) bis voraussichtlich Mittwoch, 6. September, (abends) eine Umleitungsstrecke nehmen. Denn die B 2 ist in Starnberg im Abschnitt zwischen den Einmündungen der Leutstettener Straße und der Gautinger Straße gesperrt – also in dem Bereich, in dem die Brückenbaustelle liegt. Es gibt innerorts Umleitungsstrecken in beiden Fahrtrichtungen. Die Staatsstraße durch das Mühltal steht nicht als Ausweichroute zur Verfügung, da sie derzeit wegen einer Böschungssanierung voll gesperrt ist.

Der Neubau der Bahnbrücke in Starnberg ist laut DB „ein zentraler Bestandteil des Projektes Tunnel Starnberg“. Die Brücke befindet sich im Bereich des künftigen Tunnelportals Nord. Wegen der Baumaßnahme kommt nun zu den vielen Sperrungen auf der Werdenfelsbahn-Strecke in diesem Jahr eine weitere wochenlange hinzu.

Weitere Infos online und per Telefon

Die Ersatzfahrpläne der Werdenfelsbahn und der S 6 sind über die Auskunftsmedien der Deutschen Bahn abrufbar. Infos zu den baubedingten Fahrplanänderungen gibt es zudem unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern. Fragen zur Werdenfelsbahn beantwortet auch das Team vom Kundendialog der „DB Regio Bayern“, Telefon 089/20355000.