Bayerische Woche in Weilheims Partnerstadt ohne Dachsbräu

Von: Boris Forstner

Statt Dachsbräu wurde Hofbräuhaus Traunstein angezapft: (v.l.) Hans Stibich, Olaf Wiesner (beide Veranstaltungsbüro), Andreas Schalk (Team Drexl), Bertrand Malquier (erster Stellvertretender Bürgermeister Narbonne), Evelyne Rapinat (vierte stellvertretende Bürgermeisterin), Yamina Abed (elfte stellvertretende Bürgermeisterin) und Bürgermeister Markus Loth. © lunz-schmieder

Als voller Erfolg wird die erste Bayerische Woche in Weilheims Partnerstadt Narbonne von allen Teilnehmern bezeichnet. Das dürfte Dachsbräu-Braumeister Günter Klose anders sehen: Nach 20 Jahren wurde in Narbonne an die Besucher nicht mehr Dachsbräu ausgeschenkt, sondern Bier vom Hofbräuhaus Traunstein.

Weilheim/Narbonne – Mehr als 20 Jahre ist es her, als Bürgermeister Markus Loth vorschlug, doch auch mal Bier des heimischen Dachsbräus bei der „Semaine Bavaroise“, der bayerischen Woche in Narbonne, auszuschenken. Zuvor hatte es in Narbonne Ettaler Bier über Wirt Peter Kuchler gegeben. Seitdem war klar: Vor Ort gibt es Weilheimer Bier. „Die ersten beiden Male waren wir auch selbst mit vor Ort, um zu schauen, dass alles funktioniert“, sagt Braumeister Günter Klose. „Es ist immer gut gelaufen, alle waren zufrieden.“ Laut seiner Schwester, Mit-Geschäftsführerin Ulrike Flassig, waren es jedes Mal rund 1000 Liter Bier, die nach Südfrankreich geschickt worden waren, dazu noch Bier-Präsente im schmucken Sechserpack.

Vor Corona hatten neben Kuchler auch Oberbräu-Wirt Alois Jobst dafür gesorgt, dass beim Bierausschank in der Partnerstadt alles funktioniert, sagt Klose. „Aber die schaffen das nicht mehr“, so Klose. Deshalb war als einziger Wirt Stephan Drexl vom gleichnamigen Gasthaus in Raisting vor Ort, die seit Jahrzehnten eng mit der Stadt zusammenarbeiten – seit 1997 sind die Drexls für die Bewirtung in der Weilheimer Stadthalle zuständig, sie waren auch früher schon oft in Narbonne dabei.

Stadthallen-Wirt hat Vertrag mit Traunsteiner

Doch Drexl schenkt kein Dachsbräu aus, sondern seit zehn Jahren Bier vom Hofbräuhaus Traunstein. „Wir sind dort vertraglich gebunden“, sagt Junior-Chef Drexl (29), der die Betriebsführung von seinem Vater Gerhard Reinhardt-Drexl übernehmen wird. „Wir arbeiten gut zusammen, deshalb habe ich in Narbonne unser Traunsteiner Bier ausgeschenkt. Sonst hätten sie einen anderen Wirt gebraucht“, sagt Drexl – den es nicht gab.

Klose ist vor allem sauer über die Informationspolitik der Stadt: „Schon vor vier Monaten habe ich läuten hören, dass in Narbonne kein Dachsbier mehr ausgeschenkt werden soll. Aber ich bin ruhig geblieben, wollte nicht der Stänkerer sein und habe gewartet, bis die Stadt auf uns zukommt.“ Da musste Klose lange warten: Erst vier Tage vor Beginn der bayerischen Woche habe ihm eine Stadt-Mitarbeiterin mitgeteilt, dass die Stadt einen anderen Bier-Lieferanten habe.

Braumeister schimpft: „Das ist schon ein starkes Stück“

Flassig und Klose wandten sich daraufhin an Bürgermeister Loth, der nur geantwortet habe, man habe eben jetzt anderes Bier. „Mir geht es nicht ums Geld. Aber dass uns nach 20 Jahren niemand Bescheid gesagt hat, ist ein starkes Stück“, schimpft Klose.

Loth wiederum ist sich keiner Schuld bewusst. Er gibt zwar zu, dass es auch in Narbonne etwas Irritationen gegeben habe, dass kein Dachsbier mehr ausgeschenkt wurde. „Aber ich mische mich nicht ein, wo die Wirte ihr Bier herbekommen. Das ist ihre Sache“, sagt der Bürgermeister..

Stadt: „Narbonne-Besuch war ein voller Erfolg“

Als „vollen Erfolg“ hat Marion Lunz-Schmieder, Stadtrats-Referentin für Städtepartnerschaft, die Bayerische Woche in der französischen Partnerstadt Narbonne bezeichnet. Die ganze Stadt habe sich auf bayerisches Essen, Musik und Tradition eingelassen. „Überall wurden die Weilheimer und insbesondere die Stadtkapelle und der Heimat- und Trachtenverein freundlich und offen empfangen“, sagt Lunz-Schmieder.



Die Stände der Familie Drexl stellten sicher, dass auch für das leibliche Wohl der Besucher und der Delegation – bestehend aus Bürgermeister Markus Loth, den Stadträten Lunz-Schmieder, Petra Arneth-Mangano, Brigitte Gronau und Florian Lechner sowie Referatsleiterin Jutta Liebmann, Künstlerin Ilka Niederfeld und Dolmetscherin Sabine Fenner-Wegener – gesorgt wurde.

Besucher aus Weilheim verlebten spannende Tage in und rund um Narbonne

„Es bildeten sich immer große Zuschauertrauben bei den Auftritten der Trachtler und Goaßlschnalzer, und unsere Stadtkapelle machte eigentlich immer Musik – egal ob am Morgen zum Morgenruf, bei der Busfahrt, beim Heimmarschieren ins Hotel oder bei der Bootsfahrt des Trachtenvereins, der Stadtkapelle und der deutschen und französischen Delegation auf dem Canal du Midi“, so Lunz-Schmieder.



Spannend seien die Besuche der deutschen Delegation zusammen mit den französischen Gastgebern um Vize-Bürgermeisterin Evelyne Rapinat bei der Wasserwiederaufbereitungsanlage von Narbonne und den ehemaligen Salzgärten von Peyriac gewesen. Highlight war der Besuch des neuen Museums „Narbo Via“, das Norman Foster, der Architekt der Reichstagskuppel in Berlin, geplant hat. Das Museum erwecke die römische Vergangenheit von Narbonne mit neuester Medientechnik eindrucksvoll zum Leben.



Alte Traditionen wie Klassenfahrten und Praktikaplätze sollen nach Corona wieder angestoßen werden. Auch wurden bereits Ideen gesammelt, um das 50-jährige Jubiläum der Weilheim-Narbonner Städtepartnerschaft im nächsten Jahr gebührend zu feiern. „Auch nach 49 Jahren ist unsere Städtepartnerschaft noch aktiv und wert, weitergeführt zu werden“, betont Lunz-Schmieder.