Beinahe-Revolution beim BBV: Kreisobmann Scholz erhält bei Wiederwahl nur 61 Prozent der Stimmen

Trotzdem weiter optimistisch

Seit 2007 ist Wolfgang Scholz Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), doch bei seiner jüngsten Wiederwahl erhielt er nur magere 61 Prozent der Stimmen. Trotzdem geht er nicht ohne Ambitionen zur Sitzung des BBV-Oberbayern, wo ein neuer Präsident gewählt wird.

Landkreis – Normalerweise ist der Termin, bei dem der BBV-Kreisobmann gewählt wird, öffentlich. Das war er auch dieses Mal. Allerdings wurde die Presse nicht eingeladen – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Doch dass das wegen befürchteter Probleme bei Scholz’ Wiederwahl bewusst passiert ist, weist Geschäftsführer Thomas Müller von sich: „Es ist einfach vergessen worden, das tut uns leid.“

Offenbar gärt es schon länger beim Bauernveband. Scholz wird vorgeworfen, er kümmere sich vor allem um seine vielen anderen Ämter wie etwa als Vorsitzender des Verbands der Milcherzeuger Bayerns, als sich um die Lage in seinem Heimat-Kreis zu sorgen. Und da liege vieles im Argen, sagt ein Ortsobmann, der ungenannt bleiben will: „Bei uns schläft alles ein, während Scholz Posten schachert und alle Entscheidungen alleine trifft“, so der Vorwurf. Es habe im Vorfeld der Wahl überhaupt keine Treffen gegeben, keiner habe gewusst, wer wieder antreten wird oder nicht.

Von 36 Ortsobmännern erhielt Scholz nur 22 Stimmen

Deshalb hatten einige Ortsobmänner gehofft, dass sich ein Gegenkandidat findet. Dazu kam es letztlich nicht, doch mit nur 61 Prozent Zustimmung wurde Scholz kräftig abgewatscht: Von den 36 anwesenden Ortsobmännern erhielt er nur 22 Stimmen. Sein Vize Andreas Oswald (Tauting) kam auf 29 Stimmen. Zu Beisitzern wurden der Rottenbucher Thomas Bonusch (31 Stimmen), Dominik Pentenrieder (Fischen, 26) und Hermann Karg (Etting, 25) gewählt.

Weil für die weiteren beiden Beisitzer-Posten drei Kandidaten jeweils 23 Stimmen erhielten, musste nach diversen Stichwahlen sogar das Los entscheiden – letztlich setzten sich Jürgen Fischer (Hohenfurch) und Bernhard Schleich (Altenstadt) durch, Christian Schödlbauer (Oberhausen) hatte das Nachsehen.

Scholz kann die harten Worte nicht nachvollziehen - Aber: „Die Kritik muss ich annehmen“

Ausgeschieden ist unter anderem der bisherige Vize Martin Huber – er wollte unter Scholz keinesfalls weitermachen. Der Antdorfer teilt die Kritik manch anderer Ortsobmänner: „Es wäre schön, wenn sich Herr Scholz etwas mehr um den BBV vor Ort als um seine gefühlt 125 anderen Posten kümmert“, sagte er. Und legt nach: „Mit jemanden, der nichts von Demokratie hält, kann ich nicht zusammenarbeiten.“

Harte Worte, die Scholz nicht nachvollziehen kann. Die Kritik komme überraschend für ihn, auch das schlechte Wahlergebnis sei für ihn im Vorfeld nicht abzusehen gewesen. „Dass die gemeinsamen Treffen auch wegen Corona zuletzt zu kurz gekommen sind, stimmt aber, die Kritik muss ich annehmen. Da gab es zu wenig Abstimmung innerhalb der Vorstandschaft“, sagt Scholz.

Trotzdem: Wenn Scholz nominiert wird, will er für den Oberbayern-Posten kandidieren

Nichtsdestotrotz geht Scholz, der als Vertreter des Verbands der Deutschen Milchindustrie dieser Tage erst vom Weltmilchgipfel aus Delhi (Indien) zurückgekommen ist, optimistisch in die heutige Abstimmung zum oberbayerischen Bauernpräsidenten. Als nach dem Tod von Anton Kreitmair im Februar 2021 eine außerplanmäßige Wahl stattfinden musste, hatte Scholz als amtierender Vize kandidiert – und doch überraschend deutlich gegen den bis dahin weitgehend unbekannten Biobauern Ralf Huber aus Oberallershausen (Landkreis Freising) verloren. „Sehr enttäuscht“ sei er gewesen, sagte er damals.

Er blieb aber Oberbayern-Vize – wie war die vergangenen eineinhalb Jahre die Zusammenarbeit mit Huber? Scholz erzählt umständlich, ehe er sagt: „Es läuft so.“ Also offenbar nicht sonderlich gut. Will er nochmal seinen Hut gegen Huber, der erneut antritt, in den Ring werfen? „Von mir aus kandidiere ich nicht, aber ich habe Stimmen vernommen, die wollen, dass ich antrete“, sagt Scholz. Er sei der dienstälteste Kreisvorsitzende in ganz Oberbayern. „Wenn mich jemand als Kandidat vorschlagen sollte, sage ich nicht Nein.“

