Bayerns bester Lehrer bei der Arbeit - „Eine Schule muss ein Ort zum Wohlfühlen sein“

Von: Elena Royer

Teilen

Maximilian Gebhard hat den Deutschen Lehrerpreis gewonnen. © Screenshot/BR

Er hatte selbst mal eine Fünf in Mathe, jetzt begeistert er seine Schüler für das Fach. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Maximilian Gebhard den Deutschen Lehrerpreis gewonnen hat.

Weilheim - Mathe kann auch Spaß machen? Für viele unvorstellbar. Doch die Schüler von Maximilian Gebhard bestätigen das. Seitdem sie ihn als Mathelehrer haben, konnten viele ihre Noten verbessern. Aber Gebhard, der neben Mathe noch evangelische Religion unterrichtet, schreibt sich noch mehr Erfolge auf seine Kappe.

Bayerns bester Lehrer: „Eine Schule muss ein Ort sein zum Wohlfühlen“

Sein früheres Ich beschreibt Gebhard in einem Bericht des BR eher als zurückhaltend, als Außenseiter. Erst auf einer Konfirmanden-Freizeit hätte es Klick gemacht. Da habe er Gemeinschaft zu schätzen gelernt und sei total aufgeblüht. Ohne diese Erfahrung wäre er heute kein Lehrer. Nun will Gebhard auch die Gemeinschaft unter seinen Schülern stärken und ihnen Sicherheit geben. „Eine Schule muss ein Ort sein zum Wohlfühlen“, stellt er klar.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Früher eine Fünf in Mathe - jetzt unterrichtet er das Fach: Mathe lieben muss bei Maximilian Gebhard niemand

Mathe lieben, das muss bei Maximilian Gebhard keiner, stellt er im BR-Beitrag klar. Viel mehr ist es das Ziel des Pädagogen, seine Schüler zu pushen und zu neuen Leistungen zu bringen. Um ihnen die Angst vor dem gefürchteten Fach zu nehmen, hat er ihnen auch verraten, dass er selbst schon einmal eine Fünf in Mathe hatte. Sich später gerne an ihre Schulzeit zu erinnern, das wünscht sich Maximilian Gebhard für seine Schüler. Statt schlechter Noten sollen den Jugendlichen all die tollen Dinge, die sie dort erlebt haben und das Gemeinschaftsgefühl in Erinnerung bleiben. „Einfach gemeinsam Spaß haben und das Leben genießen“, sagt Gebhard.

Gebhard hat wohl seinen Traumjob gefunden, denn er empfindet seine Arbeit nicht als Arbeit. „Das ist wie Freizeit für mich“, sagt er. Und das, obwohl er zusätzlich zum normalen Unterricht die Schulband leitet oder für seine Schüler extra Mathe-Kurse ins Internet stellt.

Glücks-Aktivitäten für mehr Motivation in Zeiten von Corona

Corona hat den Unterricht erschwert. Ausflüge und Fahrten, die sonst immer für Abwechslung im Schulalltag sorgten, gab es nicht. Doch damit seine Schüler am Ball bleiben und motiviert sind, hat sich Maximilian Gebhard etwas einfallen lassen. Mit dem „Pausen-Glücks-Radio“ sorgt er gemeinsam mit einigen Schülern für gute Laune auf dem Pausenhof. Der Lehrer ist überzeugt: „Wer glücklich ist, der lernt auch schöner“

Gewinner des Deutschen Lehrerpreises: „Man muss Schüler einfach mögen“

Seine Schüler haben ihn im vergangenen Jahr beim Preis für den besten Lehrer angemeldet, und er hat gewonnen. Gebhard wurde mit dem Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ ausgezeichnet, den der Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung vergeben. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn er weiß, dass man für den Lehrerberuf echtes Interesse haben muss. „Man muss Schüler einfach mögen“, sagt Gebhard.

Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.