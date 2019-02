B 2-Ausbau in Weilheim könnte unangenehme Nebenwirkungen haben

In den Sommerferien 2019 soll die B 2 in Weilheim erneuert werden. Im Bauausschuss im Weilheimer Stadtrat sorgt man sich schon vor unangenehmen Nebenwirkungen.

Weilheim – Vor den Nebenwirkungen der Sanierung graut es den Entscheidern jetzt schon ein bisschen. Denn während der Bauzeit wird die B2 in diesem Bereich wohl nur halbseitig befahrbar sein – für mindestens sechs Wochen. Die geplanten Arbeiten seien „ein enormer Eingriff in den Verkehr in Weilheim“, weiß Andreas Lenker, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt für den Landkreis Weilheim-Schongau. Deshalb sollen sie vor allem in den Sommerferien stattfinden.

Was eine halbseitige Sperrung der B2 für den Autoverkehr in Weilheim (und die Ausweichrouten) bedeutet, war vor einigen Jahren zu spüren, als das Staatliche Bauamt den ersten Abschnitt der Fahrbahnerneuerung durchzog – im Bereich nördlich des Mittleren Grabens. Heuer soll nun der Abschnitt zwischen Mittlerem Graben und Amtsgericht saniert werden. Anlass dafür sei weniger der Zustand der Straße, wie Lenker am Dienstag im Bauausschuss des Weilheimer Stadtrats erklärte. Der neue Belag solle vor allem Lärm vermindern. Zugleich gehe es um Barrierefreiheit: An der Rathauskreuzung und mehreren Übergängen will man die Bordsteine komplett absenken und in die Gehwege „taktile Elemente“ für Sehbehinderte einbauen.

Verbesserungen für Radler beim Überqueren der B2

Zudem sollen im Zuge dieser Maßnahmen Verbesserungen für Radfahrer beim Überqueren der B2 verwirklicht werden, insbesondere am Rathausplatz: Das Staatliche Bauamt schlägt vor, dort von der Oberen Stadt her einen Fahrradschutzstreifen zwischen der Rechts- und Linksabbiegespur zu schaffen. Auf diesem könnten Radler bei Rot sogar zwei Meter weiter nach vorne fahren als die daneben stehenden Autos – um dann geradeaus in die Admiral-Hipper-Straße einzufahren oder nach links abzubiegen.

CSU-Vertreter Klaus Gast nannte einen solchen Radstreifen zwischen den Abbiegespuren „höchst problematisch für Radler“ und verwies darauf, dass die Einfahrt gegen die Einbahnrichtung in die Admiral-Hipper-Straße ja vorerst nur ein „sechsmonatiger Probebetrieb“ sei. Doch ansonsten gab es im Ausschuss viel Lob für diesen Plan. Bürgermeister Markus Loth und Verkehrsreferent Claus Reindl (beide BfW) sehen darin „eine erhebliche Verbesserung für Radfahrer“. Er radle dort täglich und könne die Extraspur „nur befürworten“, sagte 2. Bürgermeister Horst Martin (SPD). Sein Fraktionskollege Michael Lorbacher fände des „noch besser“, wenn sich die aus der Oberen Stadt kommenden Radler an der Ampel auf ganzer Breite vor den Autos aufstellen dürften – was laut Andreas Lenker „durchaus machbar“ wäre.

Über die genaue Planung wurde noch nicht entschieden; man brauche noch etwas Bedenkzeit, so der Tenor. Bei der nächsten Bauausschuss-Sitzung am 12. März soll noch einmal darüber gesprochen und auch der Verkehrsausschuss des Stadtrats dazu geladen werden.

Drei Übergänge in Weilheim sollen barrierefrei gestaltet werden

Neben der Situation am Rathausplatz will das Staatliche Bauamt im Zuge der Fahrbahnsanierung der B2 folgende drei Übergänge für Fußgänger (und schiebende Radler) verbessern – und sie barrierefrei gestalten:

• Die Verkehrsinsel auf Höhe Johann-Baur-Straße soll etwas nach Westen verschoben und deutlich größer werden – sodass dort mehrere Passanten und auch Räder mit Anhänger Platz haben.

• Die bislang provisorische Verkehrsinsel bei der Einmündung Murnauer Straße soll zur festen Einrichtung werden. Zusätzlich wird die schon vorhandene Grün-Insel in der Murnauer Straße zum Übergang ausgebaut.

• Bei der Fußgängerampel am Gymnasium soll es eine breitere Aufstellfläche für Fußgänger und Radler geben, damit sie bei Grün zügiger die Straße überqueren können. Zudem will man die Ampel technisch aufrüsten, um sie für Autofahrer besser sichtbar zu machen.

Auf Stadt Weilheim kommen wohl keine Kosten zu

Klaus Gast übte an dieser Ampel Kritik. Sie sei „mit einer der Hauptgründe für Stau in Stoßzeiten“, so der CSU-Stadtrat: „Dort gehört eine Fußgänger-Unterführung hin.“ Eine solche „darf die Stadt jederzeit machen“, antwortete Bauamts-Vertreter Lenker, doch sie sei „nicht Aufgabe vom Bund“. Nach Ansicht von Martin Dondl, der beim Staatlichen Bauamt für die Straßenverwaltung im Landkreis zuständig ist, ist die Stau-Situation mit der Ampel heute „deutlich besser als vorher mit einem Lotsen-Übergang“. So sieht es auch Verkehrsreferent Reindl: Die Lage dort habe sich faktisch verbessert, werde jetzt jedoch von vielen kritischer betrachtet.

Ob die Stadt sich an all diesen Maßnahmen an der B2 finanziell beteiligen müsse, wollte FW-Vertreterin Romana Asam wissen. Diesbezüglich gab Lenker jedoch Entwarnung: „Auf die Stadt kommen, soweit wir es überblicken, keine Kosten zu.“ Die Hauptlast trage der Bund und einen Teil wegen der mitbetroffenen Staatsstraßen voraussichtlich das Land Bayern.