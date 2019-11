Mitten in der Stadt: Feuer im Krankenhaus - Kripo auf Spurensuche: Defekt oder Brandstiftung?

In der oberbayerischen Stadt Weilheim ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Krankenhaus gekommen. Das Gebäude liegt mitten in der Stadt. Nun ermittelt die Kripo.

Update, 14. November, 16.30 Uhr: Der Alarm, dass im Krankenhaus ein Feuer ausgebrochen ist, erreichte Stefan Herbst, dem stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Weilheim, am Mittwochabend (13.11.) um genau 20.28 Uhr. Eine Brandmeldeanlage im Krankenhaus Weilheim hatte angeschlagen. Dass die Feuerwehr Weilheim wegen eines Vorfalls im Weilheimer Krankenhaus alarmiert wird, ist nicht ungewöhnlich. Meist entpuppten sich diese Meldungen allerdings als Fehlalarm, so Herbst. Nicht so am Mittwochabend: „Als wir vor Ort ankamen, wurden wir gleich darüber informiert, dass es Rauchentwicklung im Gebäude gibt“, sagt der stellvertretenden Kommandant, der auch der Einsatzleiter war.

Noch immer steht die Brandursache nicht fest. Bereits am Mittwochabend waren Brandfahnder im Krankenhaus, um Spuren zu untersuchen, die Aufschluss darüber geben, ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handeln könnte. Die Polizei sprach der Feuerwehr und allen anderen Einsatzkräften ihr Lob aus. „Die haben super gearbeitet“, sagt ein Sprecher.

Brand im Krankenhaus in Weilheim: Weitere Details zum Einsatz bekannt

Update, 14. November, 13.20 Uhr: Über den Einsatz werden immer weitere Details bekannt. Allein 119 Feuerwehrleute waren ausgerückt, 36 von der Feuerwehr Weilheim, die unter anderem von den Feuerwehren Marnbach, Peißenberg, Deutenhausen und Polling unterstützt wurden. Zudem waren eine Unterstützungsgruppe der Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Katastrophenschutz vor Ort. Landrätin Andreas Jochner-Weiß und Bürgermeister Markus Loth sind zum Krankenhaus geeilt. Es waren so viele Einsatzkräfte vor Ort, dass die Röntgenstraße gesperrt werden musste.

Inzwischen steht fest, dass ein Bett in einer Station im Neubau in Flammen stand. Die Matratze brannte und verursachte starken Rauch. Das Zimmer, in dem das Bett stand, war zu dem Zeitpunkt zum Glück nicht belegt, wie auch die gesamte Station. Ein Atemschutztrupp eilte zur Brandstelle und löschte das Feuer innerhalb weniger Minuten. Es kam kein Mensch zu Schaden. Die angrenzende Stadtion wurde evakuiert. "Wir sind heilfroh, dass es so ausgegangen ist", sagt der stellvertretenden Kommandant der Feuerwehr Weilheim Stefan Herbst, der auch der Einsatzleiter war.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind die Brandfahnder im Krankenhaus, um Spuren zu untersuchen, die Aufschluss darüber geben, ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handeln könnte. Das Feuer ist im Neubau im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Das Zimmer war noch ganz neu. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Feuer im Weilheimer Krankenhaus: Kriminalpolizei Weilheim ermittelt

Update, 14. November, 11.35 Uhr: Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidium Oberbayern Süd nun mitteilt, brach das Feuer in einem unbelegten Patientenzimmer aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im höheren fünfstelligen Bereich. Die genaue Brandursache soll ein Fachkommissariat der Kripo Weilheim ermittelt.

Brand im Krankenhaus Weilheim: Stadt von Blaulicht und Sirenen erfüllt

Weilheim - Gegen 20.30 Uhr dröhnten die Sirenen durch Weilheim, kurze Zeit später war die Kreisstadt von Blaulicht und Sirenen erfüllt. Ort des Einsatzes war das Krankenhaus Weilheim, das mitten in der Stadt liegt - es herrschte Brandalarm.

Weilheim in Bayern: Brand im Krankenhaus - Ursache noch unklar

Wie die Polizei Weilheim in einer ersten Stellungnahme mitteilte, habe offenbar ein Bett gebrannt. "Wie es dazu gekommen ist, ist noch unklar, der Einsatz läuft noch", sagte ein Polizeisprecher. Demnach sei das Feuer schnell gelöscht worden, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr lüftet derzeit kräftig durch. Eine Schadenshöhe dürfte frühestens am Donnerstag vorliegen.

