Admiral-Hipper-Straße: Radeln gegen Einbahnrichtung ist jetzt fix

Radler dürfen in der Admiral-Hipper-Straße gegen die Einbahnrichtung fahren. Der Probebetrieb habe sich bewährt – jetzt wird eine dauerhafte Regelung daraus.

Weilheim – Das Gemecker war erst mal groß: Als vergangenen Dezember in der Admiral-Hipper-Straße vor dem Rathaus eine provisorische Verkehrsinsel eingebaut wurde, habe es „von Autofahrern erhebliches Murren gegeben“, berichtete Ordnungsamts-Leiter Andreas Wunder gestern im Verkehrsausschuss des Stadtrates. Denn indem diese Insel es Radlern ermöglicht, gegen die Einbahnrichtung in die Hipper-Straße einzufahren, verengt sie die Fahrbahn für herausfahrende Autos zugleich auf eine Spur.

Das Murren über Rückstauungen habe sich nach 14 Tagen jedoch beruhigt, so Wunder. Und es sei mit der neuen Regelung „sehr gut gelungen“, den Durchgangsverkehr von Autos, die Pöltner- und Admiral-Hipper-Straße als „Abkürzung“ nutzen, zu reduzieren. Zwar gibt es keine stichfesten Zahlen. „Aber ich hab’ das Gefühl, dass dort jetzt deutlich weniger Autos fahren“, sagte der Ordnungsamts-Chef. Seiner Erfahrung nach nehmen Radler und Autofahrer in dieser Straße gut Rücksicht aufeinander.

Keine Unfälle, keine Beschwerden

Bei der Polizei seien bis dato keine Unfälle oder gefährliche Situationen angezeigt worden, auch im Rathaus habe es diesbezüglich keine Beschwerden gegeben. Stichprobenartige Zählungen ergaben laut Wunder, dass bislang „bis zu 25 Radfahrer“ pro Tag die neue Regelung nutzten – wobei man davon ausgeht, dass es in Frühling und Sommer mehr werden.

Den Antrag auf „kurze Berichterstattung“ im Verkehrsausschuss hatte Grünen-Stadtrat Eckart Stüber gestellt – was dazu führte, dass das bisherige Provisorium nun zur festen Einrichtung wird. Nach Wunders Werben hat das Gremium in der gestrigen Sitzung einstimmig beschlossen, das Radfahren gegen die Einbahnrichtung in der Admiral-Hipper-Straße dauerhaft zu erlauben. Uta Orawetz (CSU) hätte auf der Straße gern Piktogramme zur Betonung – da habe man auf dem Kopfsteinpflaster aber „keine Chance“, so Wunder. Und Verkehrsreferent Claus Reindl (BfW) freute sich, dass der Durchgangsverkehr weniger wurde: „Es hat sich gelohnt, dafür anfangs Ärger auszuhalten.“

