Tierischer Notfall: Küken-Rettung am Weilheimer Stadtbach – Helfer befreien sieben Entchen

Mit Hilfe eines Gabelstaplers konnte das widerspenstige Gitter des Überlaufschachts gelöst werden, in dem sieben Entenküken schwammen. © Bianca Heigl

Zu einem ungewöhnlichen Notfall sind am Sonntag Einsatzkräfte an den Weilheimer Stadtbach geeilt: Sie retteten sieben Entenküken, die in einem Überlaufschacht gefangen waren.

Weilheim – Ein nicht alltäglicher Notruf ging am Sonntagvormittag bei der Polizei in Weilheim ein: Eine Joggerin entdeckte beim abschließenden Wassertreten in der Kneipp-Anlage am Trachtenheim in der Oberen Stadt, dass sieben Entenküken in einem Überlaufschacht des Stadtbachs schwammen und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnten.

Entenkükenrettung am Weilheimer Stadtbach: Tiere waren von ihrer Mutter getrennt

Die Polizei verständigte Willi Reßl und Michael Hager, die Bereitschaft bei den Stadtwerken hatten. Sie versuchten mit allerlei Gerätschaft, den Wartungsdeckel des Überlaufs zu öffnen. Doch da dieser bereits seit ewigen Zeiten nicht mehr geöffnet worden war, scheiterten alle Bemühungen.

Mittlerweile war auch Stefan Herbst von der Feuerwehr mit Tierrettungsgerät angerückt, doch auch damit konnte man die ängstlich piependen Küken nicht erreichen.

Die Küken kamen in eine Transportbox, bevor in sicherer Entfernung die Entenfamilie wiedervereinigt wurde. © Bianca Heigl

Beherzter Schritt ins Wasser – und alle Küken gerettet

Letztlich stieg ein Michael Hager beherzt ins doch recht kühle Nass. Mit Hilfe eines Gabelstaplers wurde das Überlaufgitter geöffnet, sodass er in den Überlaufschacht steigen und den verschreckten Entennachwuchs einsammeln konnte. Zunächst waren nur sechs zu finden, aber da die Joggerin, sieben gezählt hatte, wurde nochmal mit der Taschenlampe gesucht und auch Küken Nummer sieben in Sicherheit gebracht. Alle konnten wenig später zu ihrer Mutter zurückschwimmen. Von Bianca Heigl

Ente gut, alles gut: Das Muttertier hatte dank der Rettungsaktion die Küken wieder bei sich. © Bianca Heigl

Erst vor wenigen Tagen gab es eine andere tierische Rettungsaktion: Helfer befreiten einen verletzten Schwan, der einen Angelhaken im Schnabel hatte.

