Warum beim Abistreich das Gymnasium Weilheim zur Partyzone wird

Von: Kathrin Hauser

Die Lehrer (von vorne) Andreas Karrer, Andreas Bretting und Stefan Kratzer beim Limbo. © Ralf Ruder

Zur Partyzone wurde gestern das Weilheimer Gymnasium: 118 Abiturienten gaben ihren Ausstand und schafften Clubatmosphäre und veranstalteten Spiele.

Weilheim – Gestern kamen Lehrer und Schüler des Weilheimer Gymnasiums gewaltig ins Schwitzen. Das lag nicht daran, dass die Tage bis zum Notenschluss inzwischen gewaltig gezählt sind und dementsprechend viele Schulaufgaben und Extemporale geschrieben werden müssen, sondern am Abistreich, mit dem die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten am gestrigen Dienstag ihren Ausstand gaben.

AB In den Club

Schon als die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer in der Früh zur Schule kamen, sahen sie, dass dieser Schultag ein besonderer werden würde: „Abikropolis Abitur 2023“ stand auf einem großen Banner über dem Schuleingang und „AB In den Club“. Und die 118 Abiturienten versprachen nicht zu viel: Um 4.30 Uhr haben sie sich getroffen, um die Eingangshalle ihrer Schule in einen Club zu verwandeln. Sie haben eine professionelle Anlage aufgebaut, für eine Lightshow gesorgt und mithilfe der Hausmeister alles vorbereitet, damit die Mitschüler in den beiden Pausen Clubatmosphäre genießen konnten. Und tatsächlich wurde die Schule zur Partyzone: Die Bässe wummerten, dass es noch weit zu hören war, die Musik beherrschte das Schulhaus und es wurde heftig getanzt.

Sogar die Lehrer waren begeistert

Sie haben den Eingangsbereich ihrer nun schon fast ehemaligen Schule so überzeugend in einen Club verwandelt, dass ihnen dafür sogar ihre Lehrer Respekt zollten.



In den beiden letzten Schulstunden des Vormittags trafen sich dann alle Schülerinnen und Schüler auf dem TSV-Gelände, wo sich die Lehrer in sommerlicher Hitze in Wettkämpfen übten, wie zum Beispiel die Lehrer Andreas Karrer, Andreas Bretting und Stefan Kratzer im Limbo. Und bei aller Feierlaune mischte sich ein wenig Wehmut in die sommerliche Hitze, schließlich ist dies für viele der letzte Streich an der Schule, die sie nun in der Regel acht Jahre lang besucht hatten. Nach der sechsten Schulstunde war die Party vorbei und das Gymnasium kehrte wieder zum Schulalltag zurück. Für 118 Schüler ist dieser nun Vergangenheit.

