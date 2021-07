Beim Thema Krankenhaus flogen die Fetzen: „Das ist dilettantisch!“

Vor Beginn der Sitzung herrschte noch gelöste Stimmung in der Tiefstollenhalle in Peißenberg. Spätestens beim Thema „Krankenhaus“ war die gute Laune dann im Kreis allerdings restlos aufgebraucht.

Heftige Debatte im Kreistag

Von Sebastian Tauchnitz schließen

Auf Wunsch des Kreistags gab der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, einen Bericht im Gremium. Die Kreisräte hatten aber wenig Interesse an seinen Erfolgsmeldungen, wie sich in der Debatte zeigte.

Landkreis – Die Stimmung war im Kreistag beim Thema Krankenhaus von Beginn angespannt. Landrätin Andrea Jochner-Weiß stellte klar: „Der Kreistag bestellt hier gar keinen ein. Schon gar nicht den Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH. Wenn schon, dann lade ich ihn freundlich ein.“ Da wurde schon gemurrt im Saal.

Lippmann versuchte, die Wogen zu glätten. „Schön, dass ich mich in öffentlicher Sitzung mit Ihnen austauschen darf“, meinte er, dankte seinen Mitarbeitern für das Engagement der vergangenen Wochen und berichtete, dass seit Ende Juni kein Covid-Patient mehr stationär in Weilheim oder Schongau behandelt werden musste.

Selbst private Klinikbetreiber schreiben mittlerweile rote Zahlen

Anschließend stellte er erneut dar, in welch katastrophalem Zustand sich weite Teile der deutschen Krankenhauslandschaft befinden würden. „Krise ohne Ende“, meinte Lippmann. Selbst private Klinikbetreiber würden reihenweise rote Zahlen schreiben. „Die deutschen Klinikmanager wollen in die Zukunft investieren, können es angesichts der aktuellen Marktlage aber nicht“, so der Geschäftsführer. Er hat Glück – bislang hat der Landkreis nicht nur sämtliche Verluste ausgeglichen, die bei der Krankenhaus GmbH auflaufen, sondern auch noch Jahr für Millionenbeträge für Investitionen bereit gestellt.

„Die Fallzahlen bei stationären Behandlungen liegen deutlich hinter 2019 zurück“, berichtete Lippmann. Ob man dieses Niveau je wieder erreiche, sei fraglich. „Es gibt einen klaren, politisch gewollten Trend zur ambulanten statt stationären Behandlung.“ Daher seien die wichtigsten Ziele der kommenden Jahre neben massiven Investitionen in die Digitalisierung der „Ausbau des stationären und ambulanten Portfolios“. Die ersten Schritte seien mit der Einrichtung der Medizinischen Versorgungszentren in Weilheim und Schongau bereits gegangen worden. Die Krankenhaus GmbH müsse besonderes Augenmerk auf Ausbildung und klar erkennbare Schwerpunkte setzen. Was damit gemeint sei, zeige die Kooperation mit dem Klinikum „Rechts des Isar“. Das alles hörten die Kreisräte nicht zum ersten Mal von Lippmann in diesem Gremium.

Alle warteten auf Stellungnahme zum Wolfratshausen-Penzberg-Eklat

Erst ganz am Ende seiner Ausführungen ging Lippmann auf sein Gespräch mit der Heimatzeitung ein, in dem er deutlich eine mögliche Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Wolfratshausen angeregt und den Verkauf des Penzberger Krankenhauses kritisiert hatte (wir berichteten). Der Tölzer Landrat hatte sich im Anschluss mit einer wütenden Stellungnahme zu Wort gemeldet. „Die Erde ist keine Scheibe. Natürlich schauen wir, was da im Nachbarlandkreis passiert. Um die Kommunalität der Krankenhäuser im Oberland zu schützen und zu verhindern, dass ein privater Träger die Kreisklinik übernimmt, haben wir uns in die Debatte eingeschaltet. Die Privaten machen nichts besser“, sagte Lippmann.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß versuchte im Anschluss, die aufziehende Debatte abzuwürgen: „Es sind nur Verständnisfragen zum Inhalt des Vortrags zugelassen“, sagte sie. Und goss damit, ob bewusst oder nicht, noch Öl ins Feuer.

Mummert will sich keinen Maulkorb verpassen lassen

Hans Mummert (SPD/Penzberg) zumindest dachte nicht im Traum daran, sich an diese Vorgabe zu halten. Er hatte einiges zur Aussage von Lippmann und der Landrätin zu sagen, dass der Verkauf des Penzberger Krankenhauses „ein großer Fehler“ gewesen sei. Der Kreistag habe das Krankenhaus Penzberg damals „unbedingt loswerden wollen. Wir konnten gerade noch verhindern, dass es an einen privaten Träger geht“. Zum Thema Kreisklinik Wolfratshausen sagte er zu Lippmann: „Es ist nicht Ihre Aufgabe, sich öffentlich über andere Häuser zu äußern. Sie haben etwas losgetreten, das wir nicht wollen.“

Danach ging es rund im Kreistag. Landrätin Andrea Jochner-Weiß versuchte immer wieder, die Debatte zu stoppen, was die Kreisräte umso mehr aufregte. „Eine Debatte in diesem gewählten Gremium muss möglich sein“, sagte Susann Enders (Freie Wähler/Weilheim). Sie bitte darum, dass die Landrätin alle Kreisräte ausreden lasse – nicht nur diejenigen, deren Meinung ihr passe.

Am Ende wird das Thema wieder einmal vertagt

„Wenn wir hier wirklich kleinkariert argumentieren wollen, dann steht auf der Tagesordnung jetzt ,Bericht des Geschäftsführers der Wohnbau GmbH’“, meinte Friedrich Zeller (SPD/Schongau). Statt dessen tauche Lippmann auf, spreche zum Krankenhaus und diskutieren dürfe man nicht: „Das ist dilettantisch.“ Das füge sich ins Bild, ereiferte sich Zeller weiter: „Wiederholt hat der Stadtrat Schongau Herrn Lippmann eingeladen, um über die Zukunft des Schongauer Krankenhauses zu reden. Immer haben Sie abgelehnt. Und dann höre ich, dass Sie bei der Bürgerversammlung in Böbing auftreten!“ Sein Rat an Lippmann: „Sie sind kein Politiker. Finden Sie zurück in ihre Rolle als Geschäftsführer.“

Weil zu diesem Moment eine inhaltliche Auseinandersetzung kaum mehr möglich schien, kündigte Landrätin Andrea Jochner-Weiß einen Sonder-Kreistag an, der sich ausschließlich mit der Zukunft der Krankenhaus GmbH beschäftigen soll. Er soll im Herbst nach der Klausursitzung zur Haushalts- und Schuldenkrise des Landkreises stattfinden.