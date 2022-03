Beschädigung von Speckbachers Bronzewerken in Weilheim: Es war kein Dumme-Jungen-Streich

Große Kugel, kleine Kugel, einmal verschmutzt, einmal beschädigt: Helmut Tomaschewski gehen die Schicksale von Speckbachers Kunstwerken richtig nahe. © Andreas Bretting

Vor gut einem Jahr wurden Bronzewerke des Künstlers Kurt Speckbacher ein Opfer von Vandalismus. Der Täter wurde verurteilt. Der Schaden an einer Kugel ist jedoch irreparabel.

Weilheim – Einen Tag nach Ausstellungsende, es war der 15. Februar 2021, wollte Helmut Tomaschewski die Kunstwerke aus der Schau abholen, doch die Glasplatte der Sparkassen-Vitrine war ausgehebelt. Lebhaft erinnert sich der Weilheimer an den Schreckensmoment. Noch hatte er gar nicht bemerkt, dass etwas fehlte. „Erst ein Foto der Ausstellungseröffnung, das Tagblatt-Fotograf Emanuel Gronau gemacht hatte, belegte den Verlust der Bronzekugel.“

Das verloren gegangene Werk heißt „Aufbruch“ und hat einen Katalogpreis von 1700 Euro, weiß Tomaschewski. Der Weilheimer verwaltet die wenigen unverkauften Werke des Bronzekünstlers, der seine aktiven Lebensjahrzehnte zuletzt in Pähl verbrachte. „Kurt Speckbacher wollte mit der Kugel die Atombombentests auf dem Mururoa-Atoll kritisieren“, weiß er.

In der Tat ist „Aufbruch“ konzipiert als golden polierte Kugel, die – ähnlich einem Lava-Spalt – an einem Riss aufzubrechen scheint. „So kriegen wir unsere Welt auch noch kaputt“, habe Speckbacher (1925-2018) die Plastik und mithin die Atomtests sarkastisch kommentiert.

Täter war bereits Mitte 20

Der Kunst-Vandale hatte für diese zeitkritischen Feinheiten offenbar kein Gespür und nahm das Objekt an sich. Wiedergefunden wurde das Werk schließlich zwei Tage später, an der östlichen Ecke des Altstadt-Centers. Allerdings fehlte der Marmorsockel, und die Kugel war sichtlich verschrammt. „Ich vermutete zunächst, dass übermütige Jugendliche damit gekickt hätten“, meint Tomaschewski, der die Bronzeplastik nach Rücksprache mit Polizei und Weilheimer Ordnungsamt Ende Februar 2021 wieder in Empfang nehmen konnte.

Tomaschewski, der als Zeuge wichtig war, erlebte den Beschuldigten am 26. Januar im Münchner Amtsgericht und merkte schnell: Mit einem Dumme-Jungen-Streich hatte der Festgenommene nichts zu tun. Das Münchner Amtsgericht bestätigt, dass der Täter bereits Mitte 20 war, ohne festen Wohnsitz in Bayern lebte und aus Nordrhein-Westfalen stammte. Verschärfend schlug zu Buche, dass der Angeklagte in Weilheim auch mit der Entwendung eines Mobiltelefons aus einem Vodafone-Shop belastet wurde. Zweifacher Diebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung, das gab ein saftiges Urteil von anderthalb Jahren Freiheitsstrafe, welche – nach bereits verbüßter Untersuchungshaft – als Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde.

Marmorsockel wurde kostenfrei ersetzt

Theoretisch könnten die Nachfahren Kurt Speckbachers noch zivilrechtlich auf Schadenersatz klagen. Tomaschewski rechnet mit wenig Nutzen, da die Wertminderung am Kunstwerk schwer zu beziffern wäre und weil der Verurteilte wahrscheinlich mittellos sei.

„Ich finde es halt einfach traurig, dass Leute so was machen“, resümiert der Kunst-Kurator, der den Schrammen an der Kugel aber nicht ewig nachtrauern will. „Wenn jemand im Rausch ist, dann ist das halt das Leben.“ Immerhin habe der Pollinger Naturstein-Spezialist Lindner den Marmorsockel kostenfrei ersetzt, „aus alter Verbundenheit mit Kurt Speckbacher“, so Tomaschewski

Erinnerung an Kurt Speckbacher könnte aufgefrischt werden

Freuen würde es den Verwalter des Kunstnachlasses, wenn wenigstens die öffentliche Hand die Werke Speckbachers besser in Schuss hielte, wie etwa die große Kugel vor der Weilheimer Kfz-Zulassungsstelle. „Sie wurde 1979 für das damals hier ansässige Kreiswehrersatzamt konzipiert, wobei die Kugel für Deutschland steht.“ Die Beton-Umfassung symbolisiere den Schutz der Bundeswehr. Nur halbherzig sei die Kugel vor ein paar Jahren instandgesetzt worden, bedauert Tomaschewski, und schaut etwas traurig auf die verschmutzte Ummantelung, die eigentlich in einem edlen Aluminiumüberzug strahlen sollte.

Überhaupt hofft Tomaschewski, dass die Erinnerung an Kurt Speckbacher – der auch die „Weilheimer Stückl“-Reliefs am nördlichen Eingang der Fußgängerzone schuf – durch kleine Werkschauen noch öfter aufgefrischt werden kann.

Andreas Bretting