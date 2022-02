Besorgte Eltern wissen nicht wohin mit ihrem Nachwuchs: Weilheimer Hortgruppe droht das Aus

Von: Rafael Sala

Teilen

Nicht begeistert von der geplanten Schließung der Hortgruppe im „Haus für Kinder“: (hinten v.l.) Karsten Serfling, Dinah Schweiger, Mathias Dollinger mit den Kindern (v.l.) Mila und Annamaria. „Entsetzen und Unverständnis“ beim Elternbeirat © Rafael Sala

Die Hortgruppe der evangelischen Kirchengemeinde in Weilheim steht vermutlich vor dem Aus. Geplant ist, den Betrieb zum Schuljahreswechsel 2022/ 2023 auslaufen zu lassen. Eine bittere Nachricht für die betroffenen Eltern.

Weilheim – Die Hortgruppe im „Haus für Kinder“ im Westen Weilheims ist schon länger für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ein Sorgenkind. Überleben konnte die Einrichtung Am Wehr 2 bislang nur, weil sie am Tropf von Zuschüssen der wesentlich rentableren Kindergarten- und Krippengruppen hing und weiter hängt. Immer stand fest: Der Hort ist fester Teil eines pädagogischen Gesamtkonzepts, seine Bedeutung wird nicht in Frage gestellt. Doch jetzt entpuppt er sich als Wackelkandidat.

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die derzeit mit 23 Kindern belegte Gruppe bald der Vergangenheit angehört. „Es sieht alles danach aus, dass die Gruppe zum 31. August 2023 auslaufen wird“, bestätigte Sabine Nagel, Pfarrerin und geschäftsführende Vertreterin des Trägervereins, die schon seit einigen Wochen kursierenden Gerüchte. Wirtschaftlich sei dieses Angebot nicht mehr tragbar. „Es ist einfach schwierig.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Diskussionen im vollen Gange

Noch ist allerdings nichts entschieden. Sie wisse um die Sensibilität des Themas und könne die betroffenen und nun zutiefst besorgten Eltern verstehen, sagte die Seelsorgerin. Genau deswegen werde sich der Kirchenausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 17. Februar, intensiv damit beschäftigen. Die Diskussionen seien in vollem Gange, jetzt gehe es darum, Lösungen zu suchen und zu finden.

Die Gesamtsituation in der Kreisstadt bewertet sie als optimistisch, Bautätigkeiten seien in regem Gange: „Sowohl in der Kanalstraße als auch am Öferl entwickelt sich viel. Ich bin mir sicher, dass dort auch solche Einrichtungen entstehen werden.“ Die Kirchengemeinde jedenfalls werde sich voll dafür einsetzen.

Entscheidung „überhaupt nicht nachvollziehbar“

Für viele Eltern ist das nur ein schwacher Trost. Sie haben Sorge, ihre Kinder ab dem Sommer 2023 nicht mehr in einer Betreuungseinrichtung unterbringen zu können. Die meisten von ihnen arbeiten in Vollzeitbeschäftigung, sind nach eigenen Worten auf eine solche Möglichkeit angewiesen. Karsten Serfling, Vorsitzender des Elternbeirats, spricht von „Entsetzen und Unverständnis“. Für die gesamte Kinderhausfamilie sei die Entscheidung „überhaupt nicht nachvollziehbar“. Er selbst hat einen fünfjährigen Sohn, der in der Gruppe untergebracht ist und nächstes Jahr in die Grundschule kommt. Einen anderen Platz zu finden, sei in der Kürze der Zeit schwierig bis unmöglich. Die evangelische Einrichtung schätze er sehr. Sie werde pädagogisch hervorragend geführt, sei ein Ort des Vertrauens.

Ähnlich sieht es auch Dinah Schweiger, deren Tochter in die zweite Klasse geht und den Hort besucht. Sie fühle sich sehr wohl dort, sagt die verheiratete Mutter zweier Kinder: „Es ist familiär, man kennt sich.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Finanzelle Probleme erschweren Situation

Wieso kommt das Thema „Schließung“ aber nun ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt auf? Nagel möchte die Einschätzung, wonach der Bedarf nach dem Hort enorm sei, nicht so recht teilen. Die Buchungszeiten seien in den letzten Monaten zurückgegangen, die Kinder würden inzwischen nicht mehr um 18, sondern bereits um 16 Uhr abgeholt. Das bedeute noch weniger Geld in einer ohnehin angespannten Situation: „Finanziell ist es einfach nicht mehr zu schultern.“ Allerdings wolle sie den betroffenen Eltern, so gut es geht, helfen und nach anderen Lösungen suchen.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.