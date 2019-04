Lob für Weilheims Gymnasiasten, Schelte für Thomas Gottschalk

Eine Schriftstellerin, die sich auf der Bühne sichtlich wohlfühlt, war am Donnerstag bei der Dichterlesung am Gymnasium Weilheim zu erleben: Vea Kaiser (30) aus Wien lobte Weilheims Literaturprojekt in höchsten Tönen – während sie über den TV-Moderator Thomas Gottschalk, in dessen Bücher-Show sie neulich auftrat, lästerte.

Weilheim – Großer Bahnhof für eine junge Autorin: Das Mädelsquartett „Unique Horns“ spielte zum Auftakt von Vea Kaisers Dichterlesung am Donnerstagabend „Blasmusikpop“ in der rappelvollen Gymnasiums-Aula – passend zum gleichnamigen Debütroman, der die Schriftstellerin 2012 auf Anhieb in die Bestsellerlisten katapultierte. An Stellwänden hingen Comicstrips, die Schüler zu Kaisers Geschichten gezeichnet hatten. Und die Neuntklässlerinnen Clara Berger und Carina Müller hielten eine fundierte Einführung in die Lesung, fasziniert von den „vielen kleinen Einblicken in verschiedene Zeiten und Kulturen“, die Kaisers Bücher böten.

„So was hab’ ich in 350 Lesungen in sieben Jahren noch nicht erlebt“, so zeigte sich der Gast aus Wien berührt vom herzlichen Empfang und der guten Vorbereitung: Das beweise, „dass das ein Blödsinn war, was der Gottschalk erzählt hat“, als er bei der „Gottschalk liest?“-Premiere im Bayerischen Fernsehen im Gespräch mit Kaiser behauptete, die heutige Jugend lese doch eh nicht mehr. „Ich bin jetzt sehr optimistisch, was die Zukunft angeht“, sagte die 30-Jährige in Weilheim, „und ich werde euch empfehlen für die Moderation der Literatursendung beim BR“.

Auch die Autorin selbst hat durchaus Bühnentalent, wie sie beim Vortrag geschickt gewählter Ausschnitte aus ihren drei bisherigen Romanen bewies. Mit viel Betonung und theatralischen Gesten las sie vor und gab Erklärungen, alles im Stehen und im Wiener Dialekt – und nicht ohne darauf hinzuweisen, dass siemit ihrem gelben Kleid und grün lackierten Fingernägeln den Frühling bringen wolle. Sprachmächtig führte sie ins fiktive Bergdorf aus „Blasmusikpop“, von dem schon 97 Orte behauptet hätten, dass nur sie dieses sein könnten. Mit Eleni und Lefti, dem jungen, griechischen (Schein-) Ehepaar aus dem Roman „Makarionissi oder Die Insel der Seligen“ (2015), ging es dann nach Hildesheim, wo die Heldin „das deutsche ,Nein’“ kennen- und hassen lernt, aber auch einen deutschen Musiker kennen- und lieben lernt. Schließlich las Kaiser aus dem frisch erschienenen Roman „Rückwärtswalzer“, in dem ein arbeitsloser Wiener Schauspieler samt seinen munteren Tanten den tiefgekühlten Leichnam seines verstorbenen Onkel Willi im Fiat Panda nach Montenegro chauffiert. In einer witzig-heiklen Szene 948 Kilometer vor dem Ziel brach die Autorin ihre Lesung augenzwinkernd ab – was den Absatz am Bücherverkaufstisch gewiss angekurbelt hat.

Ihre Fabulierlust bewies Vea Kaiser aber auch bei der Beantwortung der Schülerfragen. Dafür gab es als Dank nicht nur herzlichen Applaus, sondern auch einen Pasta-Strauß, inspiriert von den Antworten der Autorin vergangene Woche im Fragebogen unserer Zeitung – wo sie Pasta als ihren „Luxus“ nannte.

Magnus Reitinger