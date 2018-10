Ein paar unangenehme, aber wichtige Fragen

Starker Auftakt für die Weilheimer Festspiele 2018: Bei Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ beeindruckt das gesamte Ensemble – und ein ungewöhnliches Bühnenbild.

Weilheim– Seit der kleinen, eben noch verarmten Stadt das große Geld winkt, ist es kalt in ihr geworden. Zwar tragen die Einwohner jetzt alle schöne, neue Schuhe, sie leisten sich plötzlich teureres Bier, Pralinen, auch mal eine Zigarre, sogar einen Pelzmantel und den 3er BMW, der kürzlich noch unerreichbar schien. Manchmal lachen sie auch laut, so, als freuten sie sich wieder am Leben. Und doch ist das Klima merklich kühler geworden, irgendwie härter. Denn an das versprochene große Geld ist eine Bedingung geknüpft – eine teuflische Bedingung: Die reiche alte Dame, die ihrem einstigen Heimatstädtchen eine Milliarde stiften will, fordert als Gegenleistung nichts Geringeres als Gerechtigkeit. Und zwar in Form eines Mordes.

Was ist das für eine wahnwitzige, fesselnde und zeitlos aktuelle Versuchsanordnung, die die Weilheimer Festspiele 2018 mit Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“ ins Stadttheater bringen! Eine vor Jahrzehnten tief verletzte Seele will endlich Genugtuung, eine Superreiche will sich Gerechtigkeit kaufen. Sie macht ein unmoralisches Angebot, die damit konfrontierten Menschen müssen sich irgendwie dazu verhalten – und wir Zuschauer uns mit ihnen ein paar unangenehme Fragen stellen: Wie korrumpierbar sind wir eigentlich? Wie weit würden wir gehen, um an Geld zu kommen? Und gehen wir für unseren Wohlstand nicht eigentlich längst schon über Leichen?

Claire, der alten Dame, hat das Schicksal einst übel mitgespielt. Sie war 17, als sie vom 19-jährigen Alfred ein Kind erwartete. Doch der leugnete seine Vaterschaft und gewann vor Gericht, weil er zwei Männer bestochen hatte. In Schande und mittellos musste das Mädchen die kleine Stadt Güllen verlassen. Sie verlor das Kind, verdingte sich als Prostituierte – und heiratete dann schwerreich. Nun, nach 45 Jahren und sieben weiteren Ehen, besucht sie ihr altes, heruntergekommenes Heimatstädtchen und hat schon mal einen Holzsarg für Alfred dabei...

Ob des allgemeinen Entsetzens der Güllener über das anstößige Angebot wiegt sich Alfred zunächst in Sicherheit. Niemals, so glaubt er, würden sie ihn für Geld töten. Tut übrigens auch keiner. Und doch leben neuerdings alle so, als hätten sie sehr bald sehr viel Geld. Sogar der Pfarrer leistet sich plötzlich neue Kirchturmglocken; und unter vier Augen fordert er Alfred auf: „Führe uns nicht in Versuchung! Flieh!“ Doch fliehen lassen ihn die Mitbürger nicht mehr. Dabei geht es ihnen, so scheint’s, längst nicht mehr um Geld, sondern tatsächlich um Gerechtigkeit. Sie könnten einfach nicht mehr mit solch ungesühnter Schuld in ihrer Stadt leben... Wie gut Dürrenmatt den Menschen und die Tricks seiner Psyche doch gekannt hat!

In der großartigen Weilheimer Inszenierung von Celino Bleiweiß ist Güllen überall und das Stück zeitlos. Deshalb wird auf Kulissen verzichtet – und es fehlt doch nichts: Bleiweiß (81) lässt in einem leeren, rein weißen Bühnenraum spielen. Acht schwarze Holzwürfel genügen, um Räume zu schaffen, sind mal Ladentheke, mal Altar, mal Andeutung eines Balkons. Bühnenbildner Andreas Arneth ist mehr mit perfekt eingesetzten Klangbildern und mit Licht gefordert. Fast schmerzlich grell hell wird der Bühnenraum zu Beginn jeder Szene, wie ein „Wacht auf!“ in Großbuchstaben.

Vor allem aber sind die 19 Schauspieler – zur Hälfte Profis, zur Hälfte ambitionierte Weilheimer Laien – in diesem weißen Kasten gefragt. Praktisch alles hängt in dieser Inszenierung an ihnen, und praktisch alle werden diesem Anspruch bestens gerecht. Sie lassen Dürrenmatts eindrücklich dichte Sprache, seine wohlgesetzten und nie gestelzten Worte wunderbar (und manchmal so verstörend, wie es sein muss) zur Geltung kommen. Yvonne Brosch und Winfried Hübner sind Idealbesetzungen für Claire und Alfred, Peter Musäus und Uwe Kosubek nicht minder für den Pfarrer und den Arzt. Aber stark ist vor allem auch die Ensembleleistung. Man merkt den Einzel- wie den Volksszenen an, dass Bleiweiß gut und genau mit jedem Einzelnen gearbeitet hat. Gebannt sah das Premierenpublikum am Freitagabend im fast voll besetzten Stadttheater zu, lange und laut klatschte es am Ende Beifall – für ein Festspiel, das über den Abend hinaus wirkt.

Magnus Reitinger





Weitere Vorstellungen sind an folgenden Tagen im Stadttheater: Freitag, 19. Oktober, 18 Uhr; Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr; Freitag, 26. Oktober, 20 Uhr; Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 28. Oktober, 18 Uhr. Karten gibt es beim Ticketservice in der Sparkasse am Marienplatz, im Rathaus und unter Tel. 0152-56 57 03 59.