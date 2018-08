Stoffbeutel statt Plastiktüten

Seit Dezember 2017 steht vor dem „Weltladen“ in Weilheim ein sogenannter Beutelbaum. Von dessen Haken kann jeder eine umweltschonende Tasche nehmen, mit dieser einkaufen und sie später wieder zurückbringen. Ein Angebot, das ankommt.

Weilheim – Es gibt Dinge, da kann Susanne Haarländer nur mit dem Kopf schütteln. Wenn sie etwa sieht, dass ein Weilheimer Geschäft seine Waren in Plastiktüten verkauft. „Geht gar nicht“, sagt sie. Man müsse doch zumindest ein wenig auf die Umwelt achten. Selbst geht Haarländer mit gutem Beispiel voran. Vor ihrem „Weltladen“ in der Admiral-Hipper-Straße hat sie – auf Initiative von Stadtrat Jochen Knittel und dem Weilheimer Amt für Standortförderung, Kultur und Tourismus – einen sogenannten „Beutelbaum“ aufgestellt.

Seit Dezember des vergangenen Jahres hängen dort in der Regel zehn bis 15 Stoffbeutel. Das Prinzip ist einfach: Jeder kann sich eine der umweltschonenden Taschen von den hölzernen Haken nehmen, um damit seine Einkäufe oder sonstiges nach Hause zu transportieren. Bei nächster Gelegenheit kann derjenige den ausgeliehenen Beutel – oder stattdessen einen anderen – wieder an den Beutelbaum zurückhängen, um ihn anderen Leuten zur Verfügung zu stellen.

Ein Angebot, das ankommt bei den Weilheimern. „Es läuft wirklich super“, berichtet Haarländer. Jeden Tag würden fünf bis zehn Menschen eine Stofftasche mitnehmen oder wieder zurückbringen. Besonders beliebt sind neue Beutel, die in der Vergangenheit beispielsweise von der Firma „Roche“ aus Penzberg oder der Stadtverwaltung gespendet wurden. Entdecken Haarländer und ihre Mitarbeiter im „Weltladen“ einmal einen arg verdreckten oder kaputten Beutel, nehmen sie diesen vom Baum. „Die benutzt sonst eh keiner mehr – und das bringt ja dann nichts.“ Sehr zufrieden mit der Aktion ist das Weilheimer Amt für Standortförderung. „Genau so, wie es läuft, haben wir uns das vorgestellt“, sagt Projektleiter Stefan Frenzl. Die Lage des „Weltladens“ in der Admiral-Hipper-Straße sei ideal.

Auch der breite Bürgersteig sei wichtig. „Du brauchst einen gewissen Platz, weil sonst beispielsweise Rollstuhlfahrer nicht mehr vorbei kommen“, betont Frenzl. Er hält jedoch auch andere Standorte in Weilheim für geeignet. Gemeinsam mit seiner Kollegen Jutta Liebmann ist er derzeit auf der Suche nach einem zweiten Geschäft, dass sich um einen Beutelbaum kümmern will. Heißt: Ein Auge auf den Baum zu haben und ihn täglich auf die Straße und abends wieder in den Laden zu stellen. Frenzl unterstreicht: „Es wäre ein schöner Beitrag für mehr umweltfreundliches Einkaufen und würde der Innenstadt sehr gut zu Gesicht stehen.“

Interessierte Geschäfte

können sich jederzeit beim Amt für Standortförderung, Kultur und Tourismus melden. Entweder telefonisch unter der Nummer 0881/682712 oder per E-Mail an „standortfoerderung@weilheim.de“.