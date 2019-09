BfW gehen mit Loth und Harmonie in die Wahl

Kandidaten stehen fest

von Magnus Reitinger schließen

Mit Rathaus-Chef Markus Loth an der Spitze ziehen die BfW in die Kommunalwahl 2020: Der 51-Jährige wurde am Mittwoch mit 59 von 60 Stimmen als Bürgermeisterkandidat nominiert. Auch alle zehn amtierenden BfW-Stadträte stellen sich erneut zur Wahl. Zugleich gibt’s illustre Neuzugänge auf der Liste.