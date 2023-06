Bigband des Gymnasiums Weilheim unter den besten in Deutschland

Von: Magnus Reitinger

Gut gelaunt zur Bundesbegegnung: Mitglieder der Bigband des Gymnasiums Weilheim in Hamburg, wo natürlich auch ein paar Sehenswürdigkeiten besucht wurden. © Ute Lehmann

Die Bigband des Gymnasiums Weilheim um Arthur Lehmann durfte als Vertreter Bayerns nach Hamburg - zum Treffen der besten Jugend-Bigbands Deutschlands.

Weilheim/Hamburg – Dabei sein ist alles. Dieser Satz ist manchmal ein schwacher Trost, manchmal auch eine Lüge. Aber für den Auftritt der Bigband des Gymnasiums Weilheim bei der „Bundesbegegnung Jugend jazzt“ in Hamburg stimmt er wirklich: Das Ensemble um Arthur Lehmann durfte als Vertreter Bayerns zum Treffen der besten Jugend-Bigbands Deutschlands. Das war der Lohn ihres Erfolgs im vergangenen Herbst beim 29. bayerischen Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ in Marktoberdorf (wir berichteten). Und auch wenn die Weilheimer Musiker nun ohne Preis aus Hamburg zurückkehrten: „Es war ein tolles Erlebnis“, berichtet Lehmann von dem fünftägigen Aufenthalt.

Die „Konkurrenz“ war teilweise deutlich älter

Mit Wertungsspielen, von Profis geleiteten Workshops, Jam-Sessions und zwei beeindruckenden Konzerten hatten die Veranstalter ein reichhaltiges Programm für die angereisten Bigbands aus 13 Bundesländern zusammengestellt. Vor der mit prominenten Jazzern wie dem Würzburger Bigband-Professor Marko Lackner besetzten Jury trafen die Weilheimer – Durchschnittsalter: knapp 16 Jahre – auf Ensembles, die teils deutlich älter sind. Berlin wurde beispielsweise von der Oberstufen-Bigband der Jazzkooperative Berliner Schulen vertreten, Rheinland-Pfalz von einer Band des Landesmusikgymnasiums in Montabaur. Maximal 24 Jahre alt durften die Teilnehmer sein.

Im Programm ihres Wertungsspiels hatte Weilheims Bigband eine feine Mischung aus Funk, Jazzrock und Ballade – mit Stücken von Chick Corea bis zu Billy Joel. Für eine der Nummern („Paradox“ von der „Riot Jazz Brass Band“) hat übrigens auch ein Weilheimer das Arrangement geschrieben: Profi-Jazzer Joscha Arnold, der seine Laufbahn natürlich einst in der Gymnasiums-Bigband begonnen hat.

Aus Weilheims Bigband gehen regelmäßig Jazz-Profis hervor

Krönender Abschluss der Bundesbegegnung in der Hansestadt war die Jugend-jazzt-Night am Samstagabend mit einem Konzert der NDR-Bigband im Saal des Norddeutschen Rundfunks. „Die Örtlichkeiten waren durchweg hervorragend“, schwärmt Lehmann, der Weilheims Bigband seit der Gründung 1986 leitet – und mit ihr schon viermal auf Bundesebene landete. „Seit Jahren rekrutiert das Landes-Jugendjazzorchester Bayern Nachwuchs aus Weilheim“, hieß es im Hamburger Programmheft über die Bigband des Gymnasiums. Und: „Regelmäßig finden Mitglieder über die Bigband den Einstieg in die Profiriege des Jazz.“ Erlebnisse wie die Auftritte bei „Jugend jazzt“ auf Landes- und auf Bundesebene tun da gewiss das Ihrige dazu.