Oberlandausstellung: Besucher stürmten das Orla-Messegelände

Von: Sebastian Tauchnitz

Bis zu 10 000 Besucher pro Tag zählten die Organisatoren der Oberland-Ausstellung in Weilheim. Selbst das miserable Wetter am Samstag und Sonntag tat dem Interesse keinen Abbruch. © RUDER

Die Weilheimer stimmten mit den Füßen ab – die Orla 2022 war trotz deutlich geringerer Ausstellerzahlen ein großer Erfolg. Allein am Montag zählten die Veranstalter mehr als 10 000 Besucher auf dem Messegelände.

Weilheim – Es gibt Probleme, mit denen schlägt sich ein Messeveranstalter vergleichsweise gern herum. Am Montag beispielsweise waren die Gastrostände um 13.30 Uhr ausverkauft. Die Shuttlebusse steckten im Stau fest, weil unzählige Autos vergeblich versuchten, im Umfeld der Orla noch einen Parkplatz zu ergattern. „Keine Frage, der Montag war ein Supertag für uns“, sagte der Geschäftsführer der Oberland Ausstellung- JWS GmbH, Josef Albert Schmid, am Dienstag im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Generell sei das Interesse der Besucher „phänomenal“ gewesen. Am Donnerstag und Freitag zählte man jeweils rund 3000 Besucher, am Samstag dann schon 5000, Sonntag und Montag jeweils rund 10 000 Neugierige, die auf der Oberlandausstellung an den Ständen vorbeibummeln wollten.

Lange waren die Unternehmen unsicher, ob sie teilnehmen sollen

„Weilheim hebt sich da schon deutlich von anderen Regionen ab“, sagte Schmid. Auch die Aussteller waren überaus zufrieden. Dabei habe man lange überlegt, ob man heuer wirklich eine Orla ausrichten solle oder nicht. Im März, als die Akquise für die Standbetreiber startete, war die Ungewissheit groß, so Schmied. „Da herrschten noch strenge Corona-Regeln und Maskenpflicht. Und eine Messe, bei der die Besucher die ganze Zeit eine Maske tragen müssen, das lohnt sich nicht.“

Die Unternehmen waren zurückhaltend. „Dennoch haben viele den Mut und die Weitsicht bewiesen, sich einen Stand zu sichern.“ Schmid räumte ein, dass die Orla heuer mit rund 200 Ausstellern deutlich weniger anzubieten hatte als in der Zeit vor der Pandemie. Aber da müsse man natürlich auch bedenken, in welchem Umfeld die Ausstellung stattgefunden habe. „Erst hatten die Unternehmen Sorge, dass die Ausstellung wegen Corona-Auflagen wieder abgesagt werden muss.

Viele warteten ab, meinten, sie wollten sich im August entscheiden“, berichtet der Messe-Organisator. Im August dann allerdings waren weitere Unsicherheitsfaktoren hinzugekommen. Die Energiekrise, die Inflation – das mache nicht nur Privatleuten, sondern auch Unternehmen Sorgen. Deswegen seien einige Aussteller auf Nummer sicher gegangen und hätten auf einen Stand verzichtet. Und das in einem Ausmaß, „das wir so noch nicht erlebt haben“, so Schmid.

Dazu kommt die nach wie vor hervorragende Auftragslage für viele Handwerksbetriebe im Oberland. Wer ohnehin schon bis Ende nächsten Jahres ausgebucht ist, der verzichtet im Zweifelsfall auf einen Auftritt auf der Orla.

Den „glücklichen Zufall“ gibt es nur auf einer Messe

Für die Unternehmen, die dennoch vor Ort waren, habe es sich aber gelohnt, meinte Schmied. Denn das Messeerlebnis sei eben durch nichts zu ersetzen. „Eine Messe ist ein Format, bei dem der glückliche Zufall passiert – das geht online einfach nicht“, so der Veranstalter. Will meinen: Viele bummeln durch die Hallen, sehen den Stand des Fensterbauers und denken sich dann: Das wollten wir eigentlich schon lange mal angehen. Schnell sind Nummern ausgetauscht und ein Termin fürs Aufmaß vereinbart. „Solche Erlebnisse hatten die Aussteller zuhauf auf der Orla“, so Schmid.

Die Region Weilheim habe mit ihren Menschen und Betrieben bewiesen, „dass sie den Mut hat, in die Zukunft zu blicken“, denn eine Messe sorge immer für die Aufträge des kommenden Jahres. Es sei auch gelungen, einen Mix anzubieten, bei dem jeder Besucher etwas für sich gefunden habe. Die Kinder eroberten den Klettergarten, der Escape-Room war durchgehend ausgebucht, ob Kuchenabsatz, Mitarbeiterwerbung oder Informationen zu Energiesparmaßnahmen im eigenen Haus – alle seien am Ende zufrieden gewesen.

Nächster Orla-Termin steht noch in den Sternen

Stellt sich also nur noch die Frage, wann die nächste Oberlandausstellung stattfinden soll. „Es wird definitiv eine geben – ich weiß nur noch nicht, wann“, sagt Schmid. Vieles ist zu bedenken. Die „Orla“ ist durch Corona aus dem Rhythmus gekommen. Normalerweise findet sie immer in ungeraden Jahren statt. Da es 2021 keine gab, lag sie heuer allerdings auf einem „geraden“ Jahr. Nun muss entschieden werden, ob es 2023 bereits die nächste geben soll, ob man künftig bei den geraden Jahren bleiben will oder es gar drei Jahre dauert, bis die nächste Orla im alten Rhythmus wieder stattfindet. Das wird aber noch etwas dauern.