Bei der „Entdecker-Tour Handwerk“ dürfen Schüler in gefragte Ausbildungsberufe schnuppern

Sie stellten die Entdecker-Tour vor: (ab 2. von links) Günter Berchtold (Ausbildungsleiter), Carolin Kriegisch (Sparkasse Oberland), Robert Ernst (Agentur für Arbeit), Roland Streim (Kreishandwerkerschaft Oberland), Christiane Wurm (Landratsamt Weilheim-Schongau), Stefan Biesenberger (Bildungszentrum HWK) und Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Emanuel Gronau

Um einen Beruf zu begreifen, muss man auch Material und Werkzeug begreifen und anfassen. Daher lädt die Kreishandwerkerschaft über 500 Schüler zur „Entdecker-Tour Handwerk“ ins Weilheimer Bildungszentrum ein.

Landkreis – Drei Stunden lang haben die Mittelschüler der achten Klassen, die in vier Gruppe von rund 130 Schülern jeweils mittwochs ins Bildungszentrum kommen, die Möglichkeit, die Handwerksberufe aus der Nähe zu sehen. Das Spektrum reicht von A wie Anlagenbauer bis Z wie Zimmerer, wobei auf dem Entdecker-Formular, das die Schüler ausfüllen sollen, alle Berufsbezeichnungen genderkonform mit „m/w/d“ ergänzt sind.

In 13 Werkstätten erleben die künftigen Handwerker unter anderem, was Bäcker, Friseure, Maurer und Metzger machen und was Elektroniker für Energietechnik, Kfz-Mechatroniker, Kaufleute für Büromanagement und Schreiner lernen müssen, um später ihren Beruf erfolgreich ausüben zu können.

Junge Talente ans Handwerk heranführen

Dabei erfahren die Schüler auch, wieviel sie während der Ausbildung verdienen. Auch wenn das Lehrlingsgehalt nicht sehr hoch ist, sind die Perspektiven im Handwerk sehr gut. Die Arbeitsplätze sind laut dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Roland Streim, sicher, da Handwerker gesuchte Leute seien. Zudem ist das Einkommen nach oben offen, wenn ein Handwerker seinen eigenen Betrieb gründet oder einen übernimmt und entsprechende Leistung bringt.

Auf Entdeckertour im Bildungszentrum sind Schüler der Klasse 8a der Mittelschule Weilheim bei Herstellen von Quarkbällchen und Partysemmeln mit der Garmischer Berufsschullehrerin Michaela Vopel (3.v.l.) Die 13-jährige Antonia (4.v.l.) hat sich bei dieser Gelegenheit auch schon Maschinen erklären lassen und sich am Schweißen von Metallfiguren versucht. © Emanuel Gronau

Mit der Aktion, bei der die Kreishandwerkerschaft mit der Agentur für Arbeit, dem Bildungszentrum der Handwerkskammer, der Initiative „Bildungsstandort Weilheim-Schongau“ des Landkreises und der Sparkasse Oberland zusammenarbeitet, will sie den Nachwuchs für die heimischen Handwerksbetriebe sichern.

Diese stellen laut Bereichsleiter Robert Ernst von der Agentur für Arbeit 38 Prozent aller Ausbildungsplätze in der Region. Die zeige, wie groß die Bedeutung des Handwerks hier sei. Von Alfred Schubert

