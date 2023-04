„Blaue Tonne als Karton-ne“: Vereine dürfen weiter Altpapier sammeln

Von: Sebastian Tauchnitz

Im vergangenen Spätsommer wurde die Stadt Weilheim auf die Blaue Tonne umgerüstet. Die Sammlung durch die Vereine hatte – wie zuvor schon in Schongau – alleine nicht mehr ausgereicht. © GRONAU/ARCHIV

Als die flächendeckende Einführung der Blauen Tonne für Altpapier im Landkreis beschlossen wurde, fürchteten viele Vereine um ihre Einnahmequelle. Das Problem wurde jetzt gelöst. Ob es funktioniert, muss sich zeigen.

Landkreis – Peter Erhard (CSU/Böbing), seines Zeichens Bürgermeister und Feuerwehrchef, sprach von einer „jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte“, als im Kreisausschuss und später im Kreistag das Thema „Papiersammlung“ angesprochen wurde.

Jahrzehntelang waren dafür die Vereine im Landkreis zuständig. In einem bestimmten Rhythmus fuhren sie die Straßen ihres Heimatortes ab, sammelten das Altpapier ein, das die Bürger in den grauen Säcken bereitgestellt hatten, und brachten es zum Wertstoffhof. Dafür erhielten sie – abhängig vom Gewicht der Wertstoffe – Geld für die Vereinskasse.

Vereine fürchteten um Einnahmen, als Blaue Tonne flächendeckend eingeführt werden sollte

Nun war es in den vergangenen Jahren so, dass insbesondere in den großen Gemeinden und den Städten immer weniger Vereine in der Lage waren, genügend Mitglieder zu mobilisieren, um die Papiersammlung verlässlich durchführen zu können. Die EVA heuerte zunächst Dienstleister an, die anstelle der Vereine die Sammlung übernahmen, am Ende stand aber die Entscheidung, dass – zunächst in Schongau, später auch in Weilheim – die Blaue Tonne eingeführt werden soll. Da aber auch zunehmend auf den Dörfern immer weniger junge Vereinsmitglieder bereit sind, samstags bei Wind und Wetter auf den Anhänger zu klettern und Papiersäcke abzuholen, wurde wenig später beschlossen, innerhalb der nächsten Jahre flächendeckend auf die Blaue Tonne zu setzen.

Das wiederum sorgte bei den Vereinen, die nach wie vor noch aktiv gesammelt haben, für Unmut. Denn diese sahen sich, obgleich sie immer zuverlässig gearbeitet hatten, um ihre Einnahmen gebracht. Einnahmen, mit denen sie die Vereinsarbeit finanzieren und mit denen sie fest rechneten.

Arbeitsgruppe fand einen Kompromiss, von dem alle profitieren

Um auch diesen Vereinen entgegen zu kommen, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, in der neben der EVA und den Vereinen auch Kreisräte aktiv waren – unter anderem Peter Erhard. Lange wurde überlegt, schlussendlich ein Konzept entwickelt, mit dem alle zufriedengestellt werden sollen. Dieses Konzept wurde nun im Kreistag vorgestellt.

Es bleibt dabei, dass die Papiertonne flächendeckend eingeführt werden soll. Das bekräftigte EVA-Geschäftsführer Holger Poczka noch einmal in seinem Vortrag. Bis zum 1. Oktober 2025 soll die Umstellung abgeschlossen werden. Den Anfang mache man in Peißenberg und Penzberg, dann würden weitere Gemeinden sukzessive umgestellt, so Poczka. Wo die neue Papiertonne aufgestellt wurde, gebe es keine grauen Säcke mehr, stellte der Geschäftsführer klar. So könnten am Ende Jahr für Jahr rund 130 Tonnen Plastikabfall gespart werden.

Die Pappe in die Tonne, das Papier zu den Vereinen

Wie soll nun eine Vereinssammlung stattfinden, wenn überall die blauen Tonnen stehen? „Das Problem, vor dem viele Vereine standen, war die stetige Zunahme der Pappverpackungen, während im Gegenzug hochwertiges Altpapier – also alte Illustrierte, Werbebeilagen, Zeitungen und Wochenblätter – immer mehr abnahmen“, so Poczka. Schuld sei der Online-Handel, der immer weiter wachse.

Nun sei es aber so, dass Pappen sehr viel Platz bei sehr wenig Gewicht benötigen. Will meinen: Die Vereine mussten große Mengen einsammeln, öfter fahren, damit am Ende der gleiche Erlös herauskommt.

Die Arbeitsgruppe setzt daher auf die Hilfsbereitschaft der Bürger. Diese sollen in Zukunft vorsortieren und trennen. Die Pappe vom Amazon-Paket soll zerkleinert in die Blaue Tonne, die alten Zeitungen und Zeitschriften indes gebündelt zu Hause gelagert werden, bis die nächste Vereinssammlung ansteht.

Am Ende entscheiden die Bürger über Erfolg oder Misserfolg

„Die kann wie bisher als Hol-, aber auch als Bringaktion stattfinden“, so Poczka. Also fahren die Vereine entweder wie bislang am Abholtag durch die Straßen und sammeln die bereitgestellten Papierbündel ein. Oder sie stellen einen großen Container am Wertstoffhof auf und die Bewohner des Ortes kommen und liefern das gebündelte Altpapier an. Dadurch, dass „sortenrein“ nur hochwertiges Altpapier gesammelt werde, könne die EVA einen deutlich höheren Betrag pro Tonne als bisher an die Vereine ausschütten, so der Geschäftsführer. Auch für die EVA sei das ein Gewinn, weil die aufwändige Sortierung dann wegfallen würde.

„Jetzt liegt es an den Vereinen und Bürgern, dass es funktioniert“, meinte Peter Erhard im Anschluss an Poczkas Vortrag im Kreistag, Max Bertl (CSU/Steingaden) witzelte: „Dann ist die neue Tonne halt eine Papp-Tonne.“ Landrätin Andrea Jochner-Weiß setzte noch einen drauf: „Wir sollten in Zukunft einfach nicht mehr von der ,Blauen Tonne’, sondern von der ,Kar-Tonne’ sprechen.“ Das Konzept wurde zunächst vom Kreisausschuss, später dann vom Kreistag einstimmig verabschiedet.

