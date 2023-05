Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Das passierte in der Freinacht

Von: Kathrin Hauser

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Samstag, 29. April:

Penzberg - Schlag auf den Hinterkopf: Am Freitag, 28. April, gegen 17.15 Uhr wurde ein 30-jähriger aus Penzberg in der Philippstraße von einem unbekannten Mann auf den Hinterkopf geschlagen. Der Penzberger wurde leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich mit Glatze. Er führte einen Rollkoffer und einen Rucksack mit sich. Näher konnte der Täter nicht beschrieben werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter 08856/9257-0 entgegen.

Pähl - Beinaheunfall im Begegnungsverkehr: Am Freitag den 28. April, ereignete sich gegen 23.18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Pähler Umfahrung. Ein 39-jähriger Peißenberger befuhr mit seinem schwarzen Opel Zafira die Staatsstraße 2056 in südlicher Fahrtrichtung als ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Das unbekannte Fahrzeug kam über die Mittellinie auf die Fahrspur des Peißenbergers, sodass dieser nach rechts in das Bankett ausweichen musste. Hierbei striff er mit seinem rechten Außenspiegel einen Straßenbegrenzungspfosten. Der rechte Außenspiegel wurde beschädigt, es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen die Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug und dessen Fahrer geben können werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 zu verständigen.

Weilheim - Parkendes Auto beschädigt: Am Freitag, 28. April, stellte eine 49-jahrige Murnauerin ihren schwarzen Mercedes V-Klasse gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Neidhart-Geländes (Hagebaumarkt/McDonalds) ab. Als sie gegen 18.26 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite feststellen. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt ohne zuvor den Schaden mitzuteilen oder seine Adresse zu hinterlassen. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 erbeten.

Wielenbach - Vorfahrtsunfall: Am Freitag den 28. April, befuhr ein 32-jähriger Schongauer mit seinem VW Fox die Edelweißstraße in Wielenbach. An der Einmündung zur Weilheimer Straße bog er nach links ab und übersah hierbei jedoch eine vorfahrtsberechtigte 49-jahrige Weilheimerin mit ihrem VW Golf, die auf der Weilheimer Straße ortseinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei ein Gesamtsachschaden von rund 4500 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Kurios: der Führerschein des 32-jährigen Unfallverursachers wurde erst genau am Vortag des Unfall ausgestellt und befand sich somit auf seiner „Jungfernfahrt“.

Samstag, 29. April:

Penzberg - Körperverletzung: 30. April um 4.10 Uhr wurden ein 52-jähriger aus Miesbach und ein 34-jähriger aus Hausham, in einer Bar an der Karlstraße, von einem unbekannten Mann geschlagen und mit einem Messer bzw. einem abgebrochenen Weizenglas bedroht. Grund für den Vorfall war eine Streitigkeit. Beide wurden leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170 Zentimeter groß, kurze rasierte hellblonde Haare, rund 50 Jahre alt und schlank. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter 08856/9257-0 entgegen.

Peißenberg - Unfallflucht dank Zeugen geklärt: Am Samstag um 12 Uhr stieß eine 73-jährige Weilheimerin mit ihrem Auto im Zuge eines Parkvorganges gegen einen abgestelltes Auto auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Weilheimer Straße. Anschließend entfernte sich die Verursacherin, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen merken konnte und zudem noch ein Bild der Fahrerin anfertigen konnte, wurde der Vorfall schnell geklärt, sodass die 36-jährige Geschädigte aus Weilheim nicht auf ihrem Schaden sitzen bleibt.

Weilheim - Streit, nachdem Betrunkener an Stadtpfarrkirche pinkelte: Am Sonntag um etwa 0.10 Uhr urinierte ein stark betrunkener 47-jähriger Weilheimer gegen die Mauer der Kirche Mariä Himmelfahrt in Weilheim. Ein Passant, ein 35-jähriger Weilheimer, forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Der 47-jährige ging nun auf seinen Kontrahenten zu und beleidigte diesen. Der bislang Geschädigte ging nun zu seinem Auto und wollte wegfahren. Der Betrunkene ging nun zum Pkw und öffnete die Tür, woraufhin er von dem 35-jährigen einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht erhielt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Montag, 1. Mai:

Peißenberg - Trunkenheit im Verkehr: Am Sonntag um 17 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung einer Anwohnerin ein, dass in der Christoph-Bauer-Straße in Peißenberg ein stark beschädigter Auto angehalten habe, dessen Fahrerin womöglich betrunken sei. Letztendlich konnte ermittelt werden, dass die Dame, eine 47-jährige Peißenbergerin, nicht nur einen Atemalkoholwert von weit über 1,1 Promille hatte, sondern dass sie zuvor in einer privaten Tiefgarage einen Unfall verursacht hatte. Dabei war ein Schaden von insgesamt etwa 20 000 Euro entstanden.

Weilheim - Trunkenheit im Verkehr: Am Sonntag um 17.40 Uhr wurde der PI Weilheim mitgeteilt, dass ein Pkw über den Gehweg an einer der Ammerbrücken gefahren sei, nachdem der Fahrer zuvor schwankend in das Fahrzeug gestiegen war. Letztendlich konnte der Fahrer erst mit einigem Zeitverzug angetroffen werden: Der 34-jährige Weilheimer gab an seiner Wohnanschrift an, dass er nach der Fahrt noch getrunken habe, was den Atemalkoholwert von über 1,1 Promille erklären würde; aus diesem Grund wurden durch die Polizei zwei Blutentnahmen angeordnet, die in einem solchen Fall eine Rückrechnung des Blutalkoholwertes zur Tatzeit ermöglichen sollen. Da der Pkw frische Unfallspuren aufwies, der Fahrer jedoch unplausible Angaben dazu machte, wurde der Pkw zur Beweissicherung (also vor allem einer ausführlichen Spurensicherung) wegen einer möglichen Unfallflucht sichergestellt.

Peißenberg - Jugendgruppe macht Ärger: Am Montag um 0.20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Weilhem mitgeteilt, dass sich vor einem Anwesen in der Straße „Guggenberg“ etwa 20 Personen versammeln und vermummen würden; dazu würden sie herumschreien und auf den Bewohner bedrohlich wirken. Bis zum Eintreffen der Streifen waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort, allerdings konnten im näheren Umkreis insgesamt 19 Personen angetroffen werden (14-18 Jahre alt, alle aus Peißenberg), die der Gruppe zuzuordnen waren. Da eine nähere Abklärung beim Anrufer ergab, dass es zu keinen strafbaren Handlungen gekommen war, wurden alle nach Kontrolle und entsprechender Belehrung entlassen.

Landkreis - Freinacht: Im Zusammenhang mit der Freinacht kam es keinen größeren Vorfällen; lediglich in der Schollstraße in Peißenberg und auf dem Gehweg der Weilheimer Töllernallee kam es wegen dort hinverfrachteter Bauzäune und Mofas zu kleineren Behinderungen.

Autobahnanschluss Seeshaupt - Verkehrsunfall durch überhöhte Geschwindigkeit - Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss: Am 28. April gegen 15.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz die A95 in Richtung Süden. An der Anschlussstelle Seeshaupt fuhr er von der Autobahn ab und verlor dabei in der Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte dabei an die Mittelschutzplanke. Da bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde von den Beamten ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Bei dem 19-jährigen wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Peiting - Körperverletzung: In der Freinacht gegen 4 Uhr, waren der unbekannte männliche Täter und seine ebenfalls unbekannte weibliche Begleitung in einem Peitinger Nachtlokal. Nachdem sie das Lokal verlassen hatten und nicht wieder eingelassen wurden, griffen sie gemeinsam zunächst den Türsteher und anschließend einige Gäste an. Dadurch wurden sowohl der Türsteher als auch ein Gast verletzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Schongau zu wenden unter Telefon 08861/2346-110.

Burggen - Körperverletzung: In der Freinacht kurz nach Mitternacht kam es während des Maifeuers in Burggen zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger aus dem westlichen Altlandkreis schlug einem 17-jährigen Schongauer in das Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Peiting - Trunkenheitsfahrt: Am Samstag, den 29. April, kurz nach 16 Uhr fuhr ein 62-jähriger Peitinger mit seinem Fahrrad stark alkoholisiert auf der Schongauer Straße. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit festgestellt. Es wurden eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Peiting - Verkehrsunfall: Am Freitag, den 28. April, gegen 11 Uhr befuhr eine 84-jährige Peitingerin mit ihrem Auto die Friedhofstraße in Peiting. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 62-jährigen Peitingerin, die ebenfalls mit dem Auto unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 20 000 Euro. Die Fahrzeugführerinnen kamen zur Abklärung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Schongau, blieben aber unverletzt.