Bas Böttcher und die Poesie des Augenblicks

Pop-Poettry-Pionier Bas Böttcher begeisterte die Gymnasiasten. © Ralf Ruder

Wenn das Gymnasium Weilheim zur Dichterlesung lädt, ist das immer eine vielversprechende Sache. Wer war nicht schon alles zu Gast hier. Und wieder war ein großer Autor da: Bas Böttcher.

Weilheim – Reiner Kunze, Walter Kempowski, Golo Mann und Hans Magnus Enzensberger sind nur einige der großen Namen, die die literarische Aufmerksamkeit der Schüler in mehr als vier Jahrzehnten schärften. Aber nicht immer geht es dabei bierernst zu, dafür waren in der Vergangenheit Autoren wie Sir Peter Ustinov und Loriot schon Garanten. Zu ihnen gesellte sich nun Bas Böttcher. Der Pop-Poetry-Pionier, wie ihn die NZZ nennt, begeisterte die rund 300 Gäste in der Aula mit seinen grenzenlosen Wortspielen und der damit unverhohlen zum Ausdruck gebrachten Liebe zur Sprache. Und diese Liebe will Böttcher, der schon als Poetry Slamer unterwegs war, als dieser Begriff noch gar nicht erfunden war, auch an die kommende Generation weitergeben.

Schüler trugen ihre Gedichte vor

Der Tag am Gymnasium Weilheim begann bereits am frühen Morgen. Zusammen mit der Klasse 9a verbrachte er den ganzen Vormittag in einem Workshop – Ergebnisse dieser literarischen Reise in unbekannte Gefilde gab’s dann auch bei der abendlichen Lesung zu hören. Denn hier trugen Schüler – einzeln oder in kleinen Gruppen – ihre eigenen Gedichte vor und ernteten dafür den verdienten Applaus.

Verkuppelt und verdreht

Stellvertretend für die Fachschaft „Deutsch“ begrüßte Christian Rühle den Dichter bei der „Lesung“, die dieses Mal jedoch keine war, denn mit einer Ausnahme trug Böttcher seine grenzenlosen Wortspiele allesamt auswendig vor. In einem leidenschaftlichen Parforceritt entführte er das Publikum von den Jüngsten bis hin zu den älteren Semestern in die Poesie des Augenblicks. Und schnell wurde klar, dass die deutsche Sprache viel mehr vermag als man ihr oft zutraut. Da wurden Worte verkuppelt, gedreht und Buchstaben zwischen ihnen hin und her geschoben.

Mit rhythmischen Elementen machte Böttcher aus Goethes Erlkönig einen Rap im Galopp und drehte Doppelwörter so lange, bis den Zuhörern fast schwindelig wurde. So mancher altgediente Dichterlesungsbesucher fühlte sich an Ernst Jandl erinnert, dessen Verse sich den Schülern damals auch erst richtig erschlossen, als der Dichter selbst sie melodisch vortrug.

Abhandlung über den Punkt

Der obligatorische Frageteil nach der Pause durfte nicht fehlen, und die Finger der Schüler schnellten nur so in die Höhe. Ob ihn schon als Kind die Sprache fasziniert habe, wollte einer wissen, und Böttcher gestand freimütig, dass er schon sehr früh mit seinen Wortspielen begonnen habe. Auch die Tatsache, dass er schon Poetry Slam gemacht hat, bevor der Begriff erfunden wurde, kam dabei heraus. Denn er beteiligte sich leidenschaftlich an den „Urban Poetry“-Veranstaltungen im Hamburger Mojo-Club. Auch, dass sich hinter Bas ein Bastian und bei Bedarf auch ein Sebastian verbirgt, wurde geklärt. Und dass für Böttcher ein Gedicht erst gut ist, wenn es stimmig ist, wobei es nicht stimmen muss.

Schließlich setzte der Dichter mit der „Dot-Matrix“, einer elffach philosophischen Abhandlung zum Punkt den Schlusspunkt der Veranstaltung und durfte sich über tosenden Applaus freuen.

Bianca R. Heigl