Alex Rigas tritt im Zirkus auf

Seinen neunten Kampf als Profiboxer bestreitet Alex Rigas dort, wo normalerweise Zirkusvorstellungen gegeben werden.

Weilheim – Die heiße Phase der Vorbereitung rückt näher. Für den Weilheimer Boxer Alex Rigas bleiben nur noch wenige Tage Zeit, um sich den letzten Schliff für seinen neuen Profieinsatz zu besorgen. Der steigt am Samstag, 13. Juli, im Münchener Circus Krone. Der 27-jährige, der bei den Boxern des TSV Peißenberg groß wurde, steigt dann gegen Celso Neves in den Ring.

Boxen: Alex Rigas hat als Profi noch eine weiße Weste

Der 28-jährige Portugiese hat bisher sechs Profikämpfe bestritten, wovon er fünf gewann. Im Vergleich dazu hat Rigas eine weiße Weste: Die Statistik weist acht Siege in acht Kämpfen aus, davon fünf durch K.o.. „Ich habe mich auf den Kampf zehn Wochen intensiv vorbereitet und freue mich, vor dem Münchener Publikum und bestimmt auch vielen meiner Fans in den Ring zu treten“, sagt Rigas. Er wird den vorletzten Kampf des Abends bestreiten, der auf acht Runden angesetzt ist.

Boxen: Leon Gavanas hat Kämpfer aus Bosnien-Herzegowina zum Gegner

Vor ihm ist sein ehemaliger Peißenberger Teamkollege Leon Gavanas gefordert. Der 21-jährige Peitinger, der den Kampfnamen „The Spartacus“ trägt, trifft in seinem vierten Profikampf im Superschwergewicht auf Drazan Janjanin. Der 30-jährige Boxer aus Bosnien-Heregowina ist mit 47 Einsätzen wesentlich erfahrener, was Gavanas aber nicht schreckt. „Ich werde meinen Stil boxen und ich bin zuversichtlich, gewinnen zu können“, sagt Gavanas. Er hofft, durch einen Sieg in der Rangliste weiter nach oben zu kommen. Seit Mai befindet er sich in der Vorbereitung. Der Kampfabend im Circus Krone beginnt um 18 Uhr. Den Hauptkampf bestreitet Emre Cukur, der gegen den Moldawier Vadim Gurau boxt.

