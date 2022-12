Mit Masterplan gegen Verkehr in der Stadt

Von: Magnus Reitinger

Roland Bosch sitzt für die ÖDP im Weilheimer Stadtrat. © Privat

Weilheim brauche einen „Masterplan“, um den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren. Deshalb fordert die ÖDP eine „Weilheimer Charta für nachhaltige Mobilität“. Doch der Antrag sei zu unkonkret, hieß es nun im Hauptausschuss des Stadtrates – und die Stadt tue eh schon so viel.

Weilheim – Die Bürgerbefragung zur „B 2 Ortsumgehung Weilheim“ ergab ein eindeutiges Ergebnis contra Umfahrung. Doch für den ÖDP-Stadtrat Roland Bosch besagt sie noch mehr: „Gegner und Befürworter einer Umfahrung sind sich im Kern darüber einig, dass der Kfz-Verkehr in Weilheim reduziert werden muss, trotz konträrer Meinungen, mit welchen Mitteln dieses Ziel zu erreichen sei.“ Diesem Wunsch müsse die Stadt nun „verstärkt und zeitnah Rechnung tragen, das Momentum nutzen und die Kräfte bündeln“, schreibt Bosch namens der ÖDP-Stadtratsgruppe an Bürgermeister Markus Loth (BfW) – und beantragt, eine „Weilheimer Charta für nachhaltige Mobilität“ zu erstellen. Dabei sollten die Bürger einbezogen werden und die 2021 entwickelte „Weilheimer Charta für nachhaltigen Wohnungsbau“ als Vorbild dienen.

„Nicht der große Wurf“

Externe Experten – etwa das Büro „gevas“, das bereits das Radverkehrskonzept der Stadt erstellt hat – sollten die Erarbeitung koordinieren, erklärte Bosch nun im Hauptausschuss des Stadtrates. Über ein Landesprogramm zum Klimaschutz könnte die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes mit bis zu 90 Prozent gefördert werden, so Bosch weiter. „Einziger Nachteil“ sei, dass der Antrag noch heuer gestellt werden müsste.

Das sei definitiv nicht leistbar, beschied Bürgermeister Loth im Hauptausschuss –und konnte dem Vorstoß auch sonst wenig abgewinnen. Zwar widerspreche niemand dem Anliegen an sich, doch der Antrag sei „zu oberflächlich und zu flach“, so der Rathaus-Chef. Anders als beim Thema „Bauen“ habe die Stadt beim Verkehr kaum Planungshoheit und könne den Autoverkehr „nur ganz wenig beeinflussen“. Deshalb wäre mit einer „Weilheimer Charta“ in diesem Bereich nicht „der große Wurf“ möglich, konstatierte Loth: „Wir wissen gar nicht genau, wo wir da ansetzen sollten.“

Konzepte weiter verfolgen

Dass die Stadt bereits viel zur Förderung von Alternativen zum Auto leiste, betonte Ordnungsamt-Leiter Walter Weber in Vertretung von Stefan Frenzl, der im Rathaus die Stabsstelle für Mobilität und Verkehr innehat. Seine Aufzählung reichte von den E-Stadtbussen über das Radverkehrskonzept, Tempo 30-Zonen und die Förderung von Lastenfahrrädern bis hin zum „nigelnagelneuen Super-Busbahnhof mit tollen Fahrradabstellplätzen“. „Wir sind da auf einem guten Weg“, fasste Weber zusammen.

So sahen es auch einige Ausschuss-Mitglieder. „Wichtig ist, die Konzepte, die wir schon haben, mit Verve zu verfolgen“, meinte CSU-Fraktionssprecherin Marion Lunz-Schmieder. Brigitte Holeczek (BfW) plädierte für Realismus: „Selbst wenn wir die besten und schönsten Konzepte haben, wird die Umsetzung auch immer wieder am Geld scheitern.“ Derweil ist ihr BfW-Kollege Hubert Schwaiger überzeugt: „Wir können mit dem zufrieden sein, was wir schon machen.“

Kritik an weiteren Parkmöglichkeiten

Das sahen die Grünen-Vertreter anders. „Dass sich beim Thema Verkehr etwas tun muss, ist völlig klar“, sagte Stefan Emeis und kritisierte in diesem Zusammenhang die Planung weiterer Parkhäuser: „Gute Parkmöglichkeiten in der Innenstadt verschärfen das Problem.“ Doch der vorgelegte Antrag ist auch Emeis zu unkonkret. Gleichwohl dränge die Zeit, betonten Brigitte Gronau (Grüne) und Petra Arneth-Mangano (SPD): Wolle die Stadt das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 erreichen, müsse sie den Sektor Verkehr – der laut jüngst vorgelegtem Energienutzungsplan 25 Prozent des CO2-Ausstoßes verursacht – dringend und in gebündelter Art und Weise angehen.

„Wir müssen am Ball bleiben“, forderte auch Roland Bosch. Um eine Ablehnung zu vermeiden, zog der ÖDP-Vertreter seinen Antrag jedoch auf Anraten von Bürgermeister Loth vorerst zurück. Er werde ihn konkretisieren, kündigte Bosch an. Ist das geschehen, so versprach Loth, werde das Thema in der Runde der Fraktionssprecher erörtert und „mit einer gewissen Reife“ dann erneut in den Ausschuss eingebracht.