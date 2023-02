Wenn der Brief ohne Inhalt ankommt: Was Betroffene tun können

Nicht immer kommen alle Postsendungen vollständig beim Empfänger an (Symbolfoto). © Christoph Hardt via IMAGO

Da verschickt man mit Vorfreude einen Brief oder wartet auf eine Bestellung – und dann kommt nichts an. Oder nur ein Teil der Sendung. Was Betroffene tun können, erklärt Dieter Nawrath von der Post.

Landkreis – Wie lange hat der Opa von Lena (Name geändert) darauf gewartet: Zum zehnten Geburtstag seiner Enkelin, die im Landkreis Weilheim-Schongau wohnt, wollte er dieser eine Freude machen und hat über Jahre eine wertvolle Goldmünze aufbewahrt. Nun war es endlich so weit und er versendete das kostbare Stück mit der Post.

Doch leider kann das Mädchen die Münze bis heute nicht in den Händen halten. Eine Angehörige berichtete, wie aufgebracht die Familie gewesen sei. Denn sie hätte den Eindruck gehabt, der Briefumschlag, in dem die Münze verschickt worden war, sei aufgeschlitzt worden, die Grußkarte im Kuvert kam unbeschadet an.

Briefumschlag kam ohne Inhalt an – Post-Sprecher nimmt Kollegen in Schutz

Dieter Nawrath, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, kann sich vorstellen, dass die Briefsortiermaschine mit dem etwas unförmigen Brief nicht zurechtkam und diesen deshalb beschädigte. Er räumt allerdings ein, dass auch bei der Post nicht alle Mitarbeiter so handeln würden, wie sie sollten: „Zum Glück ist das selten, aber leider Gottes gibt es auch bei uns ’schwarze Schafe’.“ Nawrath nimmt seine Kollegen ausdrücklich in Schutz und möchte jede Verdächtigung ausschließen. Aber er erwähnt bisherige Vorfälle, bei denen Sendungen entwendet und deren Inhalte anschließend im Internet verkauft wurden.

„Wenn sich jemand nachweislich nicht entsprechend des Arbeitsvertrages verhält, werden wir Konsequenzen ziehen“, so Nawrath. Bei Diebstahl drohe die Kündigung. Um derartige Vorkommnisse bestenfalls zu verhindern, seien bei der Deutschen Post DHL Group ständig Security-Beauftragte im Einsatz. Er beteuert: „Jede Reklamation nehmen wir ernst und gehen der Sache nach.“

Kunden können Nachforschungsauftrag stellen

Wer wertvolle Gegenstände sicher per Post verschicken möchte, sollte seine Sendung entsprechend kennzeichnen und einige Dinge beachten: Für den Versand von zum Beispiel Schmuck, eBay-Verkäufen oder eben einer Goldmünze bietet die Post die Zusatzleistung „Einschreiben Wert“ (ehemals „Wertbrief“) an.

Wenn dabei etwas verloren geht oder beschädigt wird, haftet das Unternehmen bis höchstens 500 Euro. Selbiges gilt für das Versenden von Bargeld, hier werden maximal 100 Euro erstattet.

Sollte mal etwas verloren gehen, können Kunden einen sogenannten Nachforschungsauftrag stellen. Das geht online unter www.deutschepost.de. Betroffene Sendungen werden normalerweise an einer zentralen Stelle gesammelt. Stimmt die Beschreibung im Nachforschungsauftrag mit dem Fund überein, kann er zurückgegeben werden. Eine Möglichkeit auch für den Opa der traurigen Lena.

Von Larissa Glas