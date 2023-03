Anke Ringel (51) ist erste Frau an Spitze des Rotkreuz-Kreisverbandes

Vorgänger Hans Eberl arbeitet in Teilzeit weiter

Der BRK-Kreisverband hat eine neue Geschäftsführerin: Anke Ringel tritt die Nachfolge von Hans Eberl an. Dabei ist der 62-Jährige noch lange nicht weg. Frust kommt beim bisherigen Chef angesichts der Neubesetzung nicht auf.

Landkreis/Weilheim – Für viele Menschen ist der Renteneintritt ein harter Schnitt. Eine Vollbremsung. Hans Eberl wollte das so nicht. Er möchte sich langsam zurückziehen. Deshalb hat er nun, mit 62 Jahren, seinen Posten als Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands – und damit die ganz große Verantwortung – abgegeben. Seine Nachfolgerin ist Anke Ringel, die bei einer Pressekonferenz jetzt offiziell vorgestellt wurde.

Die 51-Jährige lebt in Antdorf und hat drei Kinder, „alles junge Erwachsene“, wie sie sagt. Sie ist Diplom-Kulturwirtin und war fast 20 Jahre lang beim „Malteser Hilfsdienst“ als Vertriebs- und Projektleiterin sowie als Kreisgeschäftsführerin in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz/Wolfratshausen tätig. Zuletzt arbeitete sie als Coach, Dozentin und Projektmanagerin in der Erwachsenenbildung. „Als die Stelle hier beim BRK ausgeschrieben war, habe ich gemerkt, dass mein Herz wieder schneller schlägt“, sagt Ringel. Es zog sie zurück zu einer Hilfsorganisation.

BRK-Kreisvorsitzender Loth: Entscheidung für Ringel „nicht wegen der Frauenquote“

Dass der Kreisverband damit erstmals eine Frau als Geschäftsführerin eingestellt hat, freut Iris Schessl, zweite stellvertretende Kreisvorsitzende: „Ich finde das schön und gut.“ Das Geschlecht aber habe bei der Auswahl keine Rolle gespielt, betont Weilheims Bürgermeister Markus Loth, der BRK-Kreisvorsitzender ist: „Sie ist nicht wegen der Frauenquote, sondern wegen ihrer Qualifikation genommen worden.“

Seit Dezember ist Ringel, ein BRK-Neuling, im Kreisverband beschäftigt. Am 1. März übernahm sie die Rolle als Geschäftsführerin. „Ich bin schon sehr gut angekommen“, sagt sie. Sie begrüßt es, dass ihr Vorgänger Eberl in Teilzeit weiterarbeitet. „Dass uns sein Wissen und seine Persönlichkeit noch einige Jahre im Kreisverband erhalten bleiben, ist ein großer Gewinn für uns alle.“ Es sei auch für sie ganz persönlich „eine großartige Chance“.

Besonders begeistert hat Ringel in den ersten Wochen beim neuen Arbeitgeber bereits der Schulsanitätsdienst-Tag am Rot-Kreuz-Haus in Weilheim. „Da war hier alles voll mit jungen Menschen“, schwärmt sie. „Und es waren Ehrenamtliche aus allen Bereichen da. Das fand ich großartig.“ Neben 150 angestellten Mitarbeitern – in verschiedenen Zeitmodellen – bilden rund 1300 Ehrenamtliche und 13 485 Fördermitglieder die Basis des BRK im Landkreis. „Es ist unglaublich wichtig, dass es diese Menschen gibt. Das Ehrenamt ist das Herz des BRK, das alles trägt“, sagt Ringel. Sie selbst habe schon zahlreiche Ehrenämter übernommen – im Asylbereich, aber auch für die Schulen und Sportvereine ihrer Kinder. „Ich finde, wir alle müssen ein Stück zurückgeben an die Gemeinschaft.“

Generationenprojekt als Herzensangelegenheit

Neben den bisherigen großen Themen des BRK-Kreisverbands – Eberl fasst sie kurz mit den Schlagworten „Blaulicht und Blut“ zusammen – ist deshalb auch das neu entwickelte Generationenprojekt eine Herzensangelegenheit von Ringel. Dabei werden Wunsch-Großeltern, Babysitter und Heimwerker vermittelt. „Es schafft ein niederschwelliges Angebot“, auch für die Helfer, die sich engagieren wollen, aber nicht unbedingt eine Ausbildung zum Sanitäter anstreben. Das Projekt läuft seit einigen Wochen. „Es gibt sehr viel Interesse, erste Heimwerker sind unterwegs“, sagt Ringel. Und auch die ersten Wunsch-Großeltern können wohl schon bald an eine Familie vermittelt werden. Weitere soziale Angebote sollen noch geschaffen werden, kündigt Ringel an.

Auf die Geschäftsführerin warten einige Herausforderungen: So wird unter anderem die Suche nach Mitarbeitern im Rettungsdienst und in der Breitenausbildung immer schwieriger. Außerdem muss die Rettungswache in Penzberg zukunftssicher aufgestellt werden.

Eberl: „Bin jeden Tag glücklicher, dass wir eine Lösung finden konnten“

Während Ringel nun die Zukunft des BRK aktiv gestalten wird, zieht sich Eberl nach eigener Aussage, „ins dritte, vierte Glied“ zurück. Er wird vor allem im Bereich Buchhaltung agieren. „Ich bin froh und jeden Tag glücklicher, dass wir eine Lösung finden konnten“, sagt Eberl.

Er ist seit 1971 Mitglied im Bayerischen Roten Kreuz. 2014 wurde er Geschäftsführer „eines der gesündesten Kreisverbände“, wie er Weilheim-Schongau bezeichnet.

Durch Herausforderungen der Corona-Pandemie am „Rand der Erschöpfung“

In den vergangenen Jahren verdoppelte sich der Umsatz auf rund zehn Millionen Euro, auch die Zahl der Hausnotrufteilnehmer stieg um rund 100 Prozent. Die Einsätze im Rettungsdienst wuchsen um ein Drittel an, die Transportzahlen im Fahrdienst vervierfachten sich. Eberl hatte also an vielen Ecken anzupacken. Zuletzt mussten er und sein Team die Herausforderungen der Corona-Pandemie meistern. „Das hat uns an den Rand der Erschöpfung gebracht“, gibt er zu. „Es war ein Kraftakt. Ich denke, wir haben den gut gemeistert.“

Ebenso gelingt offenbar ein guter Übergang in der BRK-Geschäftsführung. Und in Eberls Rente, die in ein paar Jahren ansteht. Ganz so, wie es der 62-Jährige mag: „Es wird ein langsamer Ausstand.“

