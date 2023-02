Das „Generationenwerk“ des BRK: Kreisverband vermittelt nun Großeltern, Babysitter und sogar Heimwerker

Von: Katrin Kleinschmidt

Gemeinsam Bücher anschauen: Mit dem Babysitterdienst möchte das BRK Familien helfen – und Freiwilligen ein interessantes Ehrenamt ermöglichen. © BRK

Neue Leistungen möchte das BRK in Weilheim-Schongau anbieten. Das Projekt „Vergiss mein nicht“ soll Generationen verbinden – und Stütze im Alltag sein.

Landkreis – Im Laufe des Lebens steht jeder Mensch vor unterschiedlichen Problemen. Während Buben und Mädchen, die keine Großeltern vor Ort haben, vom Toben mit Oma und Opa träumen, benötigen manche Eltern Hilfe bei der Kinderbetreuung. Im Alter dann werden oft schon kleine Arbeiten im Haus zur großen Herausforderung. Der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes setzt an all diesen Punkten an. Er bietet unter dem Titel „Vergiss mein nicht“ drei neue Projekte an: Er vermittelt Wunschgroßeltern, Babysitter und sogar einen Heimwerkerdienst. „Das ist ein Generationenwerk“, sagt Jenni Hanzlik, die beim BRK als Projektleiterin für Personalgewinnung und -entwicklung im Ehrenamt angestellt ist, über das neue Angebot. „Wir stehen aktuell noch vollkommen in den Startlöchern.“ Helfer würden noch gesucht.

Fünf Standbeine des Bayerischen Roten Kreuzes

Angegliedert werden die neuen Leistungen in der BRK-Gemeinschaft „Wohlfahrt- und Sozialarbeit“. Diese habe sich in den vergangenen zehn Jahren als fünftes Standbein neben den Bereitschaften, der Bergwacht, der Wasserwacht und dem Jugendrotkreuz entwickelt. In dem Zweig könnten sich beispielsweise Mitglieder engagieren, die sich aus dem Rettungsdienst zurückziehen und trotzdem weiter beim BRK mit anpacken möchten. Zudem schaffe es auch für neue Mitglieder die Möglichkeit, sich beim Roten Kreuz zu engagieren. Und vor allem zu helfen.

„Das Engagement in der ehrenamtlichen Wohlfahrts- und Sozialarbeit des BRK trägt dazu bei, das Leben hilfebedürftiger Menschen vielfältiger, kontaktreicher und insgesamt froher zu gestalten“, sagt Hanzlik. „Die Ehrenamtlichen ermöglichen zusätzliche Kontakte im sozialen Nahraum, sie fördern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ Wer sich engagiert, werde beim BRK Mitglied, genieße Versicherungsschutz, profitiere von Aus- und Fortbildungen und dem Kontakt zu anderen Ehrenamtlichen.

Im Konkreten sollen die neuen Projekte folgendermaßen aussehen:

Projekt 1: Wunschgroßeltern

Beim Projekt „Wunschgroßeltern“ sollen Kinder und ältere Menschen, die eigentlich nicht miteinander verwandt sind, in Kontakt gebracht werden, um eine Beziehung zueinander aufbauen zu können und voneinander zu profitieren. Hanzlik sieht für das Angebot im Landkreis Potenzial, da es viele Eltern gebe, die aus beruflichen Gründen hergezogen sind und keine weiteren Familienmitglieder hier haben. Zudem gebe es ältere Menschen, die sich ebenfalls Anschluss wünschen. „Der Großelterndienst soll drei Generationen miteinander verbinden, sodass alle davon profitieren.“ Bei der Kontaktaufnahme und den ersten Gesprächen helfen Sozialarbeiter des BRK.

Gemeinsam Zeit verbringen: Das Projekt „Wunschgroßeltern“ soll Jung und Alt zusammenbringen. © BRK

Die Idee für das Projekt „steht schon seit 2020“, sagt Hanzlik, es gebe solche Angebote bereits in größeren Städten wie Berlin. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Startschuss aber verschoben. Nun will das BRK auf Landkreisebene loslegen und „Familien und älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich kennenzulernen und miteinander zu wachsen“.

Projekt 2: Babysitterdienst

Während es bei den Wunschgroßeltern um Familienanschluss geht, können Eltern beim BRK künftig auch nach reinen Babysittern fragen. Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren können beim Mütter- und Familienzentrum Weilheim eine entsprechende Grundausbildung absolvieren. Beim BRK folgt dann ein auf Kinder spezialisierter Erste-Hilfe-Kurs. Wer beides absolviert hat, kann sich als Babysitter über das BRK an Familien vermitteln lassen.

Projekt 3: Heimwerkerdienst

Glühlampe austauschen, Regale zusammenbauen, ein Bild aufhängen oder das Radio richtig einstellen: Auch für solche Aufgaben im Haushalt können Menschen künftig beim BRK um Hilfe bitte. Dafür wird der Heimwerkerdienst „(Kleine) Hilfen mit Herz und Hand“ geschaffen. „Wir wollen nicht den Handwerkern ins Handwerk pfuschen“, betont Hanzlik. Das Angebot beschränke sich auf Tätigkeiten, für die man normalerweise keine Firma ruft, die aber für manche Menschen trotzdem zu schwierig sind. „Der zeitliche Umfang sollte dabei zwei Stunden nicht überschreiten.“

Wer Interesse hat,

sich zu engagieren, oder um Hilfe bitten möchte, kann sich bei Jenni Hanzlik unter 0881/929042 melden oder eine E-Mail an wus@kvwm-sog.brk.de schreiben.