BRK schließt Corona-Teststationen im Landkreis Weilheim-Schongau - wo man sich jetzt noch testen lassen kann

Softwareumstellung wäre nötig

Eine neue Regelung in Sachen Corona-Tests war nun das K.o.-Kriterium für das BRK im Landkreis Weilheim Schongau. Die Teststationen schließen ab Samstag.

Landkreis – Auch jetzt, wo schon viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind, gibt es noch Situationen, in denen ein Schnelltest verlangt wird. Ab dem morgigen Samstag werden jedoch alle Teststationen im Landkreis, die vom Bayrischen Roten Kreuz (BRK) organisiert sind, geschlossen, berichtet Kreisgeschäftsführer Hans Eberl. Betroffen sind die Stationen im Hallenbad Weilheim, im BRK-Haus in Schongau sowie an der Stadthalle Penzberg.

Die Bayerische Coronateststation des Landkreises an der Weilheimer Stadthalle bietet weiterhin PCR-Tests sowie Schnelltests an. Abgesehen davon sind mit der Schließung der BRK-Stationen die Apotheken die beste Möglichkeit, um einen Corona-Schnelltest zu bekommen. Im Landkreis bieten laut Information des Deutschen Apothekenverbands die St. Ulrich-Apotheke und die Sonnenapotheke in Peißenberg weiterhin Schnelltests an. Außerdem hat die von der Weilheimer Karwendel-Apotheke organisierte Teststation in Oderding weiter offen. Die Marien-Apotheke, die Brunnen-Apotheke und die Kreuz-Apotheke in Schongau sowie die Markt-Apotheke in Peiting stehen ebenfalls für Schnelltests zur Verfügung. Auch in Hausarztpraxen ist es teilweise möglich, die Tests zu bekommen. In Penzberg wird es nach der Schließung der Station an der Stadthalle, abgesehen von Hausärzten, vorerst keine weiteren Testmöglichkeiten geben.

Corona-Tests: Organisationsaufwand und ständig andere Vorschriften

Die Organisation rund um die Testungen ist mit den sich ständig ändernden Vorschriften nicht immer einfach. „Da ist jetzt so viel im Umbruch, man braucht gerade viel Durchhaltevermögen“, erklärt Nina Hasenbalg von der Karwendel-Apotheke in Weilheim. Eine neue Regelung war auch der Hauptgrund für die Entscheidung des BRK, seine Zentren zu schließen: „Unser K.o.-Kriterium war, dass wir unsere Software nicht in die Corona-Warn-App einspeisen können“, sagt Kreisgeschäftsführer Eberl. Eine solche Einspeisung müsse aber ab 1. August möglich sein. Das BRK hätte also eine komplette Softwareumstellung durchführen müssen, um den Regeln weiterhin konform zu bleiben. „Das kann ich nicht leisten, vor allem nicht, wenn sich in vier Wochen alles wieder ändert“, so Eberl.

Nachfrage nach Corona-Schnelltests besteht im Landkreis aber durchaus weiterhin. Hauptgrund für die Tests sei dabei Tourismus, so Philipp Kircher, Inhaber der St. Ulrich-Apotheke in Peißenberg. Kircher berichtet aber auch, dass einige Bürger „regelmäßig kommen, für die wir das Testzentrum auch offen halten wollen“. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen, die regelmäßig Krankenhäuser oder Altenheime besuchen, wofür immer noch ein negatives Testergebnis benötigt wird.

Corona-Tests: Nachfrage könnte für Apotheken zu viel werden

Sylvia Hirschvogel von der Markt-Apotheke Peiting ist sich sicher: „Das Testen wird uns noch bleiben.“ Sie sei durchaus besorgt, dass die Nachfrage für die einzelnen Apotheken zu viel werden könnte. Auch die Kosten der Tests spielen hier eine Rolle. „Die Vergütung ist um 50 Prozent runtergesetzt worden“, so Hasenbalg. Und das, obwohl jetzt an Wochenenden immer wieder mit einem Andrang wegen Urlaubern zu rechnen sei.

HANNAH BECK