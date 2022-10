Bürgerbefragung zur Umfahrung Weilheim: Riesenspannung auf das Ergebnis

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Einen Monat lang hatten alle Weilheimer über 16 Jahren Zeit, die Abstimmungskarten für die Bürgerbefragung auszufüllen. © EMANUEL GRONAU

Die Frist zur Abgabe der Karten ist abgelaufen, am heutigen Freitag wird ausgezählt. Doch bis das Ergebnis der Bürgerbefragung zur geplanten Umfahrung Weilheim bekanntgegeben wird, vergehen noch einige Tage.

Weilheim – Einen Monat lang konnten alle Weilheimer ab 16 Jahren ihre Meinung zur geplanten Umfahrung kundtun. Am heutigen Freitag wird nun ausgezählt. Alle Karten der Bürgerbefragung, die bis zum gestrigen Donnerstag im Weilheimer Rathaus eingegangen sind, werden dabei regulär berücksichtigt, erklärte Stefan Frenzl (Stabsstelle „Mobilität und Verkehr“) auf Tagblatt-Anfrage. Sie füllen eine große Wahlurne.

Der Rücklauf an Karten ist groß

„Wie viele tausend Karten das sind“, wisse noch niemand, so Frenzl: „Aber der Rücklauf ist so gut, dass er sicher ein valides Bild ergibt.“ Auch Karten, die dieser Tage noch als Nachzügler eintrudeln, würden – mit entsprechendem Vermerk – gezählt und gewertet.

Alle Stadtratsgruppierungen sind bei Auszählung vertreten

Die Auszählung übernehmen die Fraktionsvorsitzenden und Gruppensprecher des Stadtrates gemeinsam mit den Bürgermeistern sowie wahlerfahrenen Mitarbeitern der Stadtverwaltung – insgesamt gut ein Dutzend Personen. Angesichts des „Riesen-Eingangs“ werde das „nicht in einer halben Stunde erledigt sein“, sagt Frenzl. Bis sie das Ergebnis erfahren, müssen sich die Weilheimer noch einige Tage gedulden. Bekannt gegeben werde es in der öffentlichen Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag, 20. Oktober, ab 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Bis dahin seien die an der Auszählung Beteiligten zu Stillschweigen verpflichtet.

Lesen Sie auch: Baugemeinschaft in Weilheim sucht Mitstreiter

Wie berichtet, ist das Ergebnis der Bürgerbefragung rechtlich nicht bindend. Es wird laut Bürgermeister Markus Loth (BfW) aber „vom Weilheimer Stadtrat als Wunsch der Bürgerschaft respektiert“ und als „Haltung“ der Stadt Weilheim an das für die Planung zuständige Staatliche Bauamt übermittelt. Unter Abwägung aller relevanter Belange – inklusive des Meinungsbildes der Weilheimer Bürger – werde dann vom Staatlichen Bauamt Weilheim „in Abstimmung mit Land und Bund eine Vorzugstrasse festgelegt“, heißt es aus dem Rathaus: Sollte die Vorzugstrasse der Stadt Weilheim nicht derjenigen des Bundes entsprechen, „würde ein weiterer Dialogprozess zwischen Stadt, Staatlichem Bauamt Weilheim und Bund anstehen“.

Was wäre bei einem „Nein“ zu Umfahrung?

Ein „Nein“ der Weilheimer Bürger zur Umfahrung würde das Projekt wohl begraben: Vertreter des Bauamtes haben mehrfach erklärt, dass eine Ortsumgehung nicht gegen den Willen der Bürger realisiert würde.