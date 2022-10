Bürgerentscheid zum Krankenhaus-Streit: Am 2. Advent sind die Wähler gefragt

Von: Sebastian Tauchnitz

Spalier der Krankenhaus-Mitarbeiter: Rund 50 Vertreter der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH begrüßten die Kreisräte am Mittwochmorgen am Eingang des Sitzungssaals und warben für das Zentralkrankenhaus. © GRONAU

Der Kreistag hat gestern offiziell das Bürgerbegehren zur Zukunft der Krankenhausversorgung im Landkreis auf den Weg gebracht. Am 4. Dezember soll die Abstimmung stattfinden. Ein Ratsbegehren wird es nicht geben.

Landkreis – Jetzt können in den 34 Gemeinden des Landkreises Weilheim-Schongau die Vorbereitungen für den ersten Bürgerentscheid auf Landkreisebene beginnen: Der Kreistag bescheinigte dem Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“, dass sowohl die Fragestellung zulässig als auch die Zahl der gesammelten Unterschriften ausreichend sei. „Fünf Prozent der Stimmberechtigten im Landkreis hätten das Bürgerbegehren unterstützen müssen. Tatsächlich waren es mehr als sieben Prozent“, erklärte Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Man wolle transparent und bürgernah agieren, meinte sie und beantragte, dass den rund 110 000 Wahlberechtigten im Landkreis nicht nur die Wahlbenachrichtigungen zugesendet, sondern auch gleich die Briefwahlunterlagen beigelegt werden sollen. Damit jeder seine Stimme abgeben könne, sagte sie, und der Kreistag folgte ihrem Vorschlag.

Einigkeit bei den Formalien, Zwist beim Thema „Ratsbegehren“

Den ursprünglich avisierten Termin am 20. November habe man nach Rücksprache mit den Gemeinden nicht gewählt. „Da hätte in der Vorbereitung wirklich gar nichts schiefgehen, keine Lieferung verspätet eintreffen dürfen“, so Jochner-Weiß. Den ersten Advent „empfanden wir als unpassend“, sagte sie weiter. Daher habe man sich nun auf den zweiten Advent verständigt. Das Prozedere arbeitete der Kreistag zügig und ohne größere Debatten ab. Umstritten war indes die Entscheidung, ob man der Frage des Bürgerbegehrens ein Ratsbegehren entgegenstellen soll oder nicht.

Prinzipiell sei das möglich, meinte der Geschäftsführer des Landratsamtes, Georg Leis. Allerdings würde das womöglich die Wähler verwirren. „Auf dem Wahlzettel würde dann erst die Frage des Ratsbegehrens stehen, dann die des Bürgerbegehrens und am Ende die Entscheidungsfrage, für was man sich entscheiden würde, wenn beide vorherigen Fragen die erforderliche Mehrheit bekommen würden“, erklärte Leis. Landrätin Andrea Jochner-Weiß machte klar, dass sie das nicht wolle: „Uns muss es darum gehen, dass die Bürger mehrheitlich mit ,Nein’ beim Bürgerbegehren stimmen. Dazu müssen wir alle miteinander aktiv werden und Überzeugungsarbeit leisten.“

„Mehr als ein Krankenhaus werden Sie sich in Zukunft nicht mehr leisten können“

Wie argumentiert werden könnte, erklärte Roland Engehausen, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Er erklärte, dass es dringend einen Strukturwandel brauche, um die Krankenhaus GmbH auf eine „solide, nachhaltige Basis zu stellen“. „Mehr als ein Krankenhaus werden Sie sich in Zukunft nicht mehr leisten können“, stellte er klar.

Danach gab es eine hitzige Debatte darüber, ob es nun ein Ratsbegehren geben solle oder nicht. Susann Enders (Freie Wähler/Weilheim) meinte: „Ob uns das passt oder nicht – die Bürger haben im Schongauer Raum genug Unterschriften gesammelt, um darüber abstimmen zu lassen.“ Ihre Fraktion würde daher ein zusätzliches Ratsbegehren ablehnen.

Taffertshofer: „Wir brauchen den Streit, um unseren Standpunkt zu verdeutlichen“

Josef Taffertshofer (BfL/Wildsteig) war da grundsätzlich anderer Ansicht: „Das Thema ist uns schon jetzt auf die Füße gefallen, weil die Bürger nicht verstehen, was wir vorhaben. Da können wir informieren, wie wir wollen – wir brauchen den Streit, die Auseinandersetzung mit dem Aktionsbündnis, um unseren Standpunkt zu verdeutlichen. Das geht nur über ein Ratsbegehren.“

Ähnlich argumentierte auch Klaus Gast (CSU/Weilheim), der die rhetorische Frage stellte: „Wenn da gefragt wird, ob im Landkreis beide Krankenhäuser erhalten bleiben sollen – warum sollte da der Bürger mit ,Nein’ stimmen, nur weil wir das gern so hätten?“

Klare Mehrheit gegen eigenes Ratsbegehren

Am Ende gab wahrscheinlich Landratsamts-Geschäftsführer Georg Leis den Ausschlag. Er erklärte, dass es schwierig bis unmöglich sei, eine Frage für das Ratsbegehren zu formulieren, die durch die derzeitige Beschlusslage (man prüft das Zentralkrankenhaus) gedeckt sei, sich mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten lasse und sich von der des Aktionsbündnisses deutlich unterscheide. Deswegen lehnte der Kreistag bei neun Gegenstimmen ein Ratsbegehren ab.

