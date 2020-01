Sieben Kandidaten, eine Debatte: Die Heimatzeitung lädt zur Podiumsdiskussion ein

Drei Frauen und vier Männer buhlen bei der Wahl am 15. März ums Amt des Weilheimer Bürgermeisters. Wir versammeln alle sieben am 28. Januar zur Podiumsdiskussion – und zuvor sind unsere Leser gefragt.

Weilheim – Bei der Kommunalwahl am 15. März haben die Weilheimer echte Auswahl. Für den Stadtrat kandidieren neben den bereits dort vertretenen Parteien und Gruppierungen (CSU, SPD, FW, Grüne, BfW, FDP) erstmals auch die ÖDP und der neu gegründete Verein „Weilheim Miteinander“. Und sieben Weilheimer – so viele wie noch nie – bewerben sich um das Amt des 1. Bürgermeisters.

Alle sieben Bürgermeisterkandidaten – drei Frauen und vier Männer – versammelt die Heimatzeitung am Dienstag, 28. Januar, zu einer Podiumsdiskussion in der Weilheimer Stadthalle. Sie werden sich dort ab 19 Uhr den Fragen von „Tagblatt“-Redakteur Magnus Reitinger stellen. Der Eintritt ist frei, Einlass um 18.30 Uhr, eine Vorab-Reservierung ist nicht möglich.

Bürgermeisterwahl in Weilheim: Kandidaten beantworten bei Podiumsdiskussion politische und persönliche Fragen

Mit auf dem Podium stehen der seit 2002 amtierende Bürgermeister Markus Loth („Bürger für Weilheim“/BfW), der seine vierte Amtsperiode anstrebt. Seine Herausforderer sind Romana Asam (Freie Wähler), Angelika Flock (CSU), Saika Gebauer-Merx (FDP), Ullrich Klinkicht („Weilheim Miteinander“), Horst Martin (SPD) und Manuel Neulinger (Bündnis 90/Die Grünen).

Wir werden den Kandidaten politische, aber auch persönliche Fragen stellen – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind eingeladen, sich dabei zu beteiligen. Sie können uns im Vorfeld mitteilen, welche Fragen Sie haben. Dabei kann es um konkrete politische Projekte in Weilheim gehen oder darum, wie die Kandidaten zu einem bestimmten, Ihnen wichtigen Thema stehen. Sie können aber auch fragen, was Sie schon immer über einen der Kandidaten wissen wollten.

Ihre Fragen schicken Sie bitte bis spätestens 24. Januar per E-Mail an diese Adresse: redaktion@weilheimer-tagblatt.de (Stichwort „Podium Weilheim“). Eine Auswahl daraus wird Moderator Magnus Reitinger bei der Diskussion am 28. Januar in der Stadthalle stellen.

