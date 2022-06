Bürgerversammlung: Weilheim will „Wärmewende“ wagen

Teilen

In der Hochlandhalle musste die erste Bürgerversammlung seit drei Jahren stattfinden, da die Stadthalle immer noch gesperrt ist. Die Sanierungsarbeiten sollen erst im Herbst 2023 beendet sein. Zuviel Licht im Gewerbegebiet © Ralf Ruder

Nach über drei Jahren –waren die jetzt 23 611 Weilheimer Bürger wieder zu dieser Veranstaltung eingeladen. Diesmal in die große Hochlandhalle.

Weilheim – „Der Haushalt 2022 steht unter einem schlechten Vorzeichen“, so Bürgermeister Markus Loth, der seinen Rechenschaftsbericht für die vergangenen drei Jahre mit der Einwohnerstatistik und Finanzdaten begann.

Der Haushalt 2020 sei noch vom alten Stadtrat am 23. April 2020 unter der Devise „Augen zu und durch“ beschlossen worden. Finanziell seien die folgenden Jahre dann aber erfolgreich gewesen. Einer der Gründe dafür sei der „große Sprung bei der Gewerbesteuer“ von acht auf 13 Millionen Euro gewesen.

Dass die Haushaltszahlen so gut aussehen, liege aber daran, dass die anstehenden großen Projekte nicht im Haushalt erscheinen würden. Hinzu komme, dass die Kosten für die Sanierung der Stadthalle den Haushalt durcheinander bringen würden.

Umfahrung: Bürgerbefragung soll wiederholt werden

In der Reihe der Erfolgsmeldungen erwähnte Loth unter anderem das neue Gewerbegebiet Achalaich, in dem sich inzwischen 20 überwiegend einheimische Betriebe mit 700 Arbeitsplätzen angesiedelt hätten, den Bau des Zentralen Omnibus-Bahnhofs mit einer zeitgemäßen Toilettenanlage und überdachten Fahrradstellplätzen, das Parkhaus am Öferl, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die Verlegung von 230 Kilometern Glasfaserkabel und den Einsatz von Elektrobussen im Stadtverkehr.

Zum „Dauerbrenner Umgehungsstraße“ sagte Loth, dass die Befragung der Bürger, die wegen Formfehlern abgebrochen wurde, wiederholt werden soll. Derzeit seien noch acht Varianten im Rennen, zwei im Westen, sechs im Osten. Frühester Baubeginn wird nach Schätzung des Bürgermeisters allerdings erst „in zehn bis 15 Jahren“ sein.

Laut Karl Neuner haben die Stadtwerke das Ziel, Weilheim mit Wärme aus regenerativen Quellen zu versorgen. Dazu seien mehrere Energiezentralen im Stadtgebiet geplant. Neuner: „Wir packen die Wärmewende an.“

Weilheim: jährlich rund 6,4 Tonnen CO2 pro Kopf

Wie wichtig diese ist, erläuterte die Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer. Die Wärmeerzeugung habe den größten Anteil am Energieverbrauch, wobei der kleinste Anteil aus regenerativen Quellen stamme, verglichen mit anderen Bereichen wie Strom und Verkehr.

Derzeit werden in Weilheim laut Segerer pro Jahr rund 143 000 Tonnen CO2 erzeugt, was 6,4 Tonnen je Einwohner entspreche. In dieser Rechnung seien allerdings die „graue Energie“, die in Produkten stecke, und der Flugverkehr nicht enthalten.

Eine große Aufgabe stellt laut Marco Schwentzek von der Liegenschaftsverwaltung die Sanierung der Stadthalle dar. Zur Stabilisierung des Dachs müssten an den schadhaften Leimbindern seitlich Schweißträger angebaut werden. Zusammen mit der Verbesserung des Brandschutzes und der Sanierung der Sanitäranlagen würden dafür Kosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro netto anfallen. Die Halle könne frühestens im Herbst 2023 wieder genutzt werden. Der Vorschlag eines Besuchers, die Decke durch eine kostengüngstigere Unterkonstruktion zu stabilisieren, wurde nicht ausführlich diskutiert, nachdem Loth dies abgelehnt hatte.

Kritik an „Lichtverschmutzung und Energieverschwendung“

Ulf Knabe regte an, die Beleuchtung im Gewerbegebiet Achalaich zu reduzieren. Derzeit werde dort „Lichtverschmutzung und Energieverschwendung“ betrieben. Laut Loth sind dafür die in diesem Bereich ansässigen Unternehmen zuständig.

Ein Problem hat eine Besucherin mit der Höhe des Reparaturständers für Fahrräder am Bahnhof. Dieser sei für sie zu hoch, sie hätte gerne einen höhenverstellbaren Ständer.

Weitere Anliegen der Bürger sind der Zustand der Toiletten im Alten Rathaus – Loth: „nicht schön, aber in Ordnung“, der Hochwasserschutz am Angerbach – Loth: „für Weilheim zu teuer“ und die fehlende Markierung einer Fahrradspur in der Admiral-Hipper-Straße.

Alfred Schubert